Rewrite this title: GoDaddy تنضم إلى مقاطعة Google الصينية: توقف عن بيع نطاقات .CN

ستساعدك المقالة التالية: GoDaddy تنضم إلى مقاطعة Google الصينية: توقف عن بيع نطاقات .CN

لا يتراجع أحد أبدًا عن فرصة الحصول على الدعاية، GoDaddy.com أعلنت أنها، مثل جوجل، ستوقف عملياتها في الصين أيضًا. لست متأكدًا من النسبة المئوية للسوق الصينية التي تستخدم GoDaddy، ولكن يبدو أن هذا إعلان جدي من قبل شركة تسجيل النطاق والاستضافة.

وإذا حدث أي شيء، فإن القرار الذي اتخذته GoDaddy سيحد من إعادة بيع أسماء النطاقات ذات الامتداد .CN أكثر من أي شيء آخر. هل هناك عدد أقل من نطاق .CN في السوق؟ وهذا يمكن ان يكون شيئا جيدا.

تقارير واشنطن بوست.كوم

صرحت شركة GoDaddy.com، وهي أكبر شركة لتسجيل أسماء النطاقات في العالم، للمشرعين يوم الأربعاء بأنها ستتوقف عن تسجيل مواقع الويب في الصين ردًا على القواعد الحكومية الجديدة المتطفلة التي تتطلب من المتقدمين تقديم بيانات شخصية واسعة النطاق، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية لأنفسهم.

وتعتقد الشركة أن القواعد هي جهد من جانب الصين لزيادة المراقبة والمراقبة لمحتوى موقع الويب ويمكن أن تعرض الأفراد الذين يسجلون مواقعهم لدى الشركة للخطر. وتعتقد الشركة أيضًا أن القواعد سيكون لها “تأثير مروع” على تسجيلات أسماء النطاقات الجديدة.

ومن إعلان جودادي :

وقالت كريستين جونز، المستشارة العامة لشركة Go Daddy، في اللجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين (CECC): “يبدو أن هناك زيادة حديثة في مراقبة الصين ومراقبة أنشطة مواطنيها على الإنترنت”.

وقال جونز إن السياسات الصينية الجديدة تطلب من كل مالك موقع ويب تقديم صور فوتوغرافية ومعلومات تجارية ونماذج موقعة بشكل فردي، بالإضافة إلى عنوانه الفعلي وعناوين بريده الإلكتروني وأرقام هواتفه.

وقال جونز: “لم نرغب في العمل كعميل للحكومة الصينية”. “لا يمكننا أن نسمح لهم بأن يكونوا أقوياء ونكون ضعفاء طوال الوقت. كل ما علينا فعله هو إيقاف ذلك، وبعد ذلك سنبدأ في تقديم أسماء النطاقات ‎.CN مرة أخرى.”