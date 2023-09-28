Rewrite this title: Google: أصبحت مؤشرات الويب الأساسية بمثابة إشارات تصنيف في مايو 2023

ستساعدك المقالة التالية: Google: أصبحت مؤشرات الويب الأساسية بمثابة إشارات تصنيف في مايو 2021

تعلن Google أن Core Web Vitals ستصبح إشارات تصنيف في مايو 2021 في تحديث سيجمع أيضًا بين الإشارات الحالية المتعلقة بتجربة المستخدم.

نعلن عن إطلاق إشارات تصنيف تجربة الصفحة لبحث Google في أيار (مايو) 2021. وسيجمع هذا بين مؤشرات أداء الويب الأساسية والإشارات السابقة المتعلقة بتجربة المستخدم.

يتعلم أكثر: https://t.co/OrrR8LDl1a

— مركز بحث Google (@googlesearchc) 10 نوفمبر 2020

تجمع إشارة “تجربة الصفحة” بين مؤشرات أداء الويب الأساسية والإشارات التالية:

سهولة استخدام الهاتف المحمول

التصفح الآمن

HTTPS الأمن

المبادئ التوجيهية الخلالية تدخلية

تم تقديم مؤشرات أداء الويب الأساسية في وقت سابق، وهي مصممة لقياس كيفية تجربة المستخدمين للسرعة والاستجابة والاستقرار البصري للصفحة.

على وجه التحديد، يتم تعريفها على أنها “مؤشرات الويب الحيوية الأساسية”:

أكبر طلاء المحتوى : الوقت الذي يستغرقه تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. قياس LCP المثالي هو 2.5 ثانية أو أسرع.

: الوقت الذي يستغرقه تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. قياس LCP المثالي هو أو أسرع. تأخير الإدخال الأول : الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية. القياس المثالي أقل من 100 مللي ثانية .

: الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية. القياس المثالي أقل من . تحول التخطيط التراكمي: مقدار التحول غير المتوقع في تخطيط محتوى الصفحة المرئية. القياس المثالي هو أقل من 0.1.

“تقيس هذه الإشارات كيفية إدراك المستخدمين لتجربة التفاعل مع صفحة الويب والمساهمة في عملنا المستمر لضمان حصول الأشخاص على التجارب الأكثر فائدة ومتعة من الويب.”

تخضع مؤشرات أداء الويب الأساسية للتغيير من سنة إلى أخرى مع تغير توقعات المستخدم لصفحات الويب.

يقرأ: مؤشرات أداء الويب الأساسية: دليل كامل

تسميات جديدة في نتائج البحث

قد تضيف Google تصنيفات في نتائج البحث تشير إلى النتائج التي توفر تجربة جيدة للصفحة.

تعمل Google حاليًا على مؤشرات مرئية لتحديد الصفحات التي استوفت جميع معايير تجربة الصفحة المدرجة في القسم أعلاه.

توقع طرح اختبار للملصق قريبًا. إذا نجح الاختبار، فسيتم إطلاقه في مايو 2021 جنبًا إلى جنب مع تحديث تجربة الصفحة.

في الوضع الحالي، لن تكون العديد من الصفحات مؤهلة للحصول على هذه التسمية. أظهرت دراسة نُشرت في أغسطس أن أقل من 15% من المواقع تم تحسينها بشكل جيد بما يكفي لاجتياز تقييم Core Web Vitals.

يبدو أن مالكي المواقع يعملون بجد لإعداد صفحاتهم لإشارة تجربة الصفحة. أبلغت Google عن زيادة متوسطة بنسبة 70% في عدد المستخدمين الذين يتفاعلون مع Lighthouse وPage Speed ​​Insights لتقييم مقاييس تجربة الصفحة.

يستخدم العديد من مالكي المواقع أيضًا تقرير مؤشرات أداء الويب الأساسية في Search Console لتحديد فرص التحسين.

لدى Google إجمالي 6 طرق لقياس مؤشرات أداء الويب الأساسية.

من أجل ما يستحق ذلك، توصي Google بـ AMP كوسيلة سهلة وفعالة من حيث التكلفة لتحسين إشارة تجربة الصفحة.

تقول Google: “تحقق غالبية صفحات AMP تجارب رائعة للصفحات”.

محتوى غير AMP في مكتبة أهم الأخبار

استخدمت Google الإعلان عن إشارة تجربة الصفحة للإعلان أيضًا عن أن الصفحات التي ليست بتنسيق AMP ستصبح مؤهلة للظهور في أهم الأخبار في مايو 2021.

سيتم طرح هذا التحديث في نفس الوقت الذي يتم فيه إصدار إشارة تصنيف تجربة الصفحة.

ستكون أي صفحة تتوافق مع سياسات محتوى أخبار Google مؤهلة للظهور في قائمة أهم الأخبار، وسيتم إعطاء الأولوية للصفحات التي تقدم تجربة متميزة في الترتيب.

تشير Google إلى أنها ستستمر في دعم محتوى AMP في بحث Google بنفس الطريقة التي تتبعها حاليًا.

مؤشرات حيوية الويب الأساسية وموارد تجربة الصفحة

فيما يلي بعض الموارد لمساعدة مالكي المواقع على تحسين مؤشرات أداء الويب الأساسية وإشارة تجربة الصفحة.