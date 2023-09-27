Rewrite this title: Google: التوافق مع الهاتف المحمول لا يعني الاستعداد لفهرس الهاتف المحمول أولاً

ستساعدك المقالة التالية: Google: التوافق مع الهاتف المحمول لا يعني الاستعداد لفهرس الهاتف المحمول أولاً

ينصح جون مولر من Google مالكي المواقع بأن سهولة استخدام الهاتف المحمول ليست مثل الاستعداد لفهرسة الهاتف المحمول أولاً.

عند تحديد ما إذا كان سيتم نقل موقع ما إلى فهرس الجوال أولاً، تنظر Google في معايير تتجاوز ما إذا كان الموقع محسّنًا لأجهزة الجوال أم لا.

يمكن تصميم الموقع للجوال ولا يزال غير جاهز لفهرس Google للجوال أولاً إذا لم يستوفي معايير أخرى.

قدم مولر هذا التوجيه ردًا على موضوع على موقع Reddit بعنوان: “على الرغم من كونه متوافقًا مع الجوّال، ما هي الأسباب التي قد تدفع Google لاستخدام زاحف سطح المكتب باعتباره زاحفًا أساسيًا؟”

يستخدم Google برامج زحف ويب مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان الموقع موجودًا في فهرس الجوال الأول أو الفهرس العادي.

يمكن لمالكي المواقع أن يروا في Search Console ما إذا كان Google يستخدم إصدار الجوال أو إصدار سطح المكتب من Googlebot للزحف إلى موقع ما.

في ما يلي مثال حيث يمكنك أن ترى في أعلى التقرير عبارة “الزاحف الأساسي: الهاتف الذكي”، مما يشير إلى أن الموقع قد تم ترحيله إلى فهرس Google للجوال أولاً.

نظرًا لأن معظم المواقع قد تم نقلها إلى فهرسة الهاتف المحمول أولاً، فمن المعقول توقع استخدام إصدار الهاتف المحمول من Googlebot عند التحقق من تقارير Search Console.

في هذه الحالة، لا يزال الموقع الملائم للجوال الخاص بمستخدم Reddit قيد الزحف باستخدام زاحف سطح المكتب من Google، وهي علامة أكيدة على أنه لم يتم ترحيله إلى فهرسة الهاتف المحمول أولاً.

ماذا يمكن أن يكون السبب وراء ذلك؟

جون مولر من Google يتحدث عن فهرسة الهاتف المحمول أولاً

أحد المعايير الرئيسية التي تبحث عنها Google عند نقل المواقع إلى فهرس الهاتف المحمول أولاً هو أن الموقع يعرض محتوى متطابقًا على جميع الأجهزة.

إذا كان إصدار سطح المكتب لصفحات الموقع يحتوي على محتوى مهم لا يتم عرضه للمستخدمين على الأجهزة المحمولة، فلن يعتبر الموقع مناسبًا لفهرسة الأجهزة المحمولة أولاً.

“لا يعني توافقه مع الأجهزة المحمولة أنه مناسب للفهرسة عبر الأجهزة المحمولة (قد يكون من السهل استخدامه على الأجهزة المحمولة، ولكنه يفتقر إلى الكثير من المحتوى، على سبيل المثال).”

إذا كنت متأكدًا من عرض المحتوى للمستخدمين على جميع الأجهزة، فلا داعي للقلق.

قد تقوم خوارزميات Google بفحص موقع ما بشكل أكثر من اللازم وتمنعه ​​من فهرسة الهاتف المحمول أولاً بسبب التناقضات البسيطة.

“ومع ذلك، إذا كنت متأكدًا من أن المحتوى موجود بالكامل على الهاتف المحمول، فلن أتردد في ذلك. في بعض الأحيان تكون الخوارزميات في الجانب المحافظ قليلاً في هذا الصدد. أحد الاختلافات التي رأيتها عدة مرات هو أن خوارزمياتنا كانت تعيق أحد المواقع لأنه لا يحتوي على نفس العدد من العناصر ذات الصلة المرتبطة أسفل صفحة/منشور المنتج – نعم، هذا اختلاف في المحتوى، ولكن من المحتمل أنك لا داعي للاهتمام بهذا الأمر لأنه لن يغير كيفية ظهور موقعك بشكل عام في البحث.”

ومع ذلك، قد تكون هناك اختلافات مهمة بالفعل في المخطط الكبير للأشياء. يمكن أن يشمل ذلك العناصر المفقودة من أحد إصدارات الموقع مقارنة بالإصدار الآخر، مثل البيانات المنظمة والصور والروابط الداخلية وما إلى ذلك.

“من الواضح أن هذا قد يكون أيضًا بسبب وجود اختلافات حقيقية في موقعك، مثل فقدان البيانات المنظمة، وعدد أقل من الصور المهمة، والارتباط الداخلي السيئ على الهاتف المحمول، وما إلى ذلك – وهذه أشياء قد يفوتها أولئك الذين لا ينظرون بعمق.”

إذا كنت تنتظر بفارغ الصبر أن ينقل Google موقعك إلى فهرسة الهاتف المحمول أولاً، ولا يمكنك معرفة سبب عدم حدوث ذلك بعد، فأنت تعرف الآن بعض المجالات الإضافية للتحقق من تكافؤ المحتوى.

المصدر: رديت