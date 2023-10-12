Rewrite this title: Google التي تخدم معلومات المنتدى في Serps: المواضيع والمؤلفون

ستساعدك المقالة التالية: Google التي تخدم معلومات المنتدى في Serps: المواضيع والمؤلفون

قامت جوجل باختبار نتائج بحث جديدة تتضمن تفاصيل محددة حول مواضيع المنتدى بما في ذلك عدد المشاركات في سلسلة رسائل المنتدى المفهرسة، وعدد المؤلفين الذين نشروا، وتاريخ آخر مشاركة. يُظهر هذا التحسين الجديد من Google أن الشركة تقوم بالفعل بتحديد التقنيات التي تعمل على تشغيل المنتديات، مع القدرة على فهرسة البيانات وتقديمها في سلاسل المنتديات هذه، وربما باستخدام مقاييس المشاركة هذه كشكل من أشكال التصنيف الخوارزمي.

ماذا يخبرني هذا عن جوجل؟ يخبرني أنه تم تحديد ثلاثة مقاييس متميزة لعلاقة المحادثة:

1. المشاركات: كمية المشاركات مهمة لأن المحتوى الموجود في هذه المشاركات يعزز السؤال أو المحادثة الأصلية، ومن خلال النظر إلى كمية المحتوى، يمكن للمستخدم تحديد ما إذا كان سينقر على رابط Google الذي يعتمد على المشاركات الموجودة أم لا. المحادثة على الصفحة المستهدفة.

2. المؤلفون: كثرة المؤلفين تدل على تنوع في الحديث ومصادر الحديث. المزيد من المؤلفين يمكن أن يعني المزيد من المعلومات أو النقاش أو التعزيز حول موضوع ما، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في البحث. يمكن أن يعني المزيد من المؤلفين أيضًا أن مفهوم المنشور مثير للتفكير ويؤدي إلى محادثة جماعية أو حل مشكلات جماعية.

3. آخر مشاركة: هل تريد قراءة منشور في المنتدى حول Ajax SEO من عام 2003؟ أو من 2008؟ يضيف مقياس النشر الأخير عامل الحداثة إلى النتائج والذي يمكن للمستخدم النهائي استخدامه لتأهيل المعلومات مسبقًا قبل النقر على نتيجة Google. من منظور خوارزمية جوجل، يعد المحتوى الجديد مفيدًا دائمًا، لذا بالنظر إلى تصنيفات البحث، قد يرغب المرء في معرفة كيفية استخدام جوجل لهذه المقاييس للتصنيف.