Rewrite this title: Google: “الموقع:” لا يعرض البحث جميع الصفحات

ستساعدك المقالة التالية: Google: “الموقع:” لا يعرض البحث جميع الصفحات

يقول جون مولر من Google إن نتائج الموقع: الاستعلام ليست مجموعة شاملة لجميع صفحات موقع الويب.

تم تناول هذا الموضوع في الإصدار الأخير من سلسلة مقاطع الفيديو “اسأل Googlebot” على YouTube.

وعلى وجه التحديد، يجيب مولر على السؤال التالي:

“تتم فهرسة جميع عناوين URL الخاصة بي وعندما أتحقق من Google واحدًا تلو الآخر، يكون إجمالي عدد عناوين URL هو 180. ولكن في Google SERP، يظهر 28 عنوان URL فقط. لماذا هذا؟”

يقول هذا الشخص أنه يمكن العثور على جميع صفحاته في Google عند البحث عنها بشكل فردي، ولكن يتم عرض 28 صفحة فقط في الموقع: البحث.

قد يبدو ذلك غير عادي، ولكن كما نسمع من مولر فهو طبيعي تمامًا.

وهنا رده.

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جوجل جون مولر على الموقع: الاستعلامات

الموقع: الاستعلام هو أمر يوجه Google لإرجاع النتائج من مجال واحد محدد.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد فقط رؤية الصفحات من مجلة محرك البحث، فاكتب “الموقع: searchenginejournal.com“في جوجل.

يمكنك أن تأخذ عمليات البحث هذه خطوة أخرى إلى الأمام عن طريق إضافة كلمة رئيسية أمام الموقع: أمر. سيؤدي هذا إلى مطالبة Google بإرجاع النتائج من مجال واحد ذي صلة بالكلمة الرئيسية في الاستعلام.

إذا كنت تريد الاطلاع على مقالات من مجلة محرك البحث حول مؤشرات أداء الويب الأساسية، على سبيل المثال، فاكتب “موقع الويب الحيوي الأساسي: searchenginejournal.com“في جوجل.

على الرغم من أن هذه قد تكون أداة مفيدة للعثور على ما تبحث عنه، إلا أنها ليست مصممة للاستخدام لأغراض التشخيص.

يوضح مولر:

“الإجابة المختصرة هي أن استعلام الموقع: ليس المقصود منه أن يكون كاملاً، ولا يُستخدم لأغراض التشخيص.

استعلام الموقع هو نوع محدد من البحث الذي يقصر النتائج على موقع ويب معين. إنها في الأساس مجرد كلمة “موقع” ونقطتان ثم مجال موقع الويب.

يحدد هذا الاستعلام النتائج لموقع ويب محدد. وليس المقصود أن تكون مجموعة شاملة لجميع الصفحات من هذا الموقع.

إذا كنت تعلم أن لديك 100 صفحة مفهرسة، ولكن موقع: البحث يعرض 50 صفحة فقط، فلا داعي للقلق.

لإلقاء نظرة دقيقة على عدد الصفحات التي يستطيع Google فهرستها، استخدم Search Console.

سيعرض تقرير “تغطية الفهرس” في Search Console بالضبط الصفحات التي تمت فهرستها، والصفحات (إن وجدت) التي تحتوي على أخطاء تمنع الفهرسة.

يتابع مولر:

“إذا كنت حريصًا على معرفة عدد الصفحات التي فهرستها Google من موقع الويب الخاص بك، فاستخدم Search Console بدلاً من ذلك.

Google Search Console هي أداة مجانية يمكنك استخدامها للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية رؤية بحث Google لموقعك على الويب.

من خلال Search Console، يمكنك معرفة كيفية ظهور صفحاتك في البحث، بالإضافة إلى عدد الصفحات المفهرسة حاليًا.

باختصار، لا تقلق بشأن الأعداد المعروضة في استعلام الموقع. استخدم Search Console بدلاً من ذلك.”

للحصول على تفاصيل كاملة حول كيفية استخدام تقرير تغطية الفهرس في Search Console، راجع هذا الشرح:

إذا لم يتمكن Google من فهرسة أي من صفحاتك، فسيخبرك هذا التقرير بالسبب. ثم يمكنك حل المشكلة واستخدام نفس التقرير لإعادة إرسال عنوان URL للفهرسة.

شاهد الفيديو الكامل أدناه: