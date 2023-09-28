Rewrite this title: Google تستضيف Search Central Live، وهو حدث مجاني في 24 فبراير

ستساعدك المقالة التالية: Google تستضيف Search Central Live، وهو حدث مجاني في 24 فبراير

تستضيف Google الدفعة الأولى من سلسلة الأحداث الجديدة، والتي تسمى Search Central Live، في 24 فبراير.

ومن المقرر أن يكون هذا هو الأول من سلسلة من الأحداث المجانية التي تجمع بين فريق بحث Google المركزي ومجتمع مُحسّنات محرّكات البحث ومالكي المواقع.

الحدث الأول عبارة عن تجربة من نوع ما لمعرفة كيفية استخدام الأحداث المباشرة الافتراضية لبناء تجربة تفاعلية وإنشاء حوار مع مجتمع مشرفي المواقع.

تقول Google إن هذا كان هدفًا منذ الانتقال تحت مظلة “Google Search Central” الجديدة:

“منذ انتقالنا تحت مظلة Google Search Central الجديدة، كنا نعمل على إنشاء سلسلة جديدة من الأحداث الافتراضية لاستكشاف طرق مختلفة للتجمع والتفاعل عبر الإنترنت.

يعد Search Central Live بمثابة تجربة لتجربة تنسيق البث المباشر بدلاً من مجموعة المحادثات المسجلة مسبقًا. نحن نشجعك على الانضمام إلى الحدث مباشرة YouTube والتفاعل مع المتحدثين من خلال الدردشة في الوقت الحقيقي.

ما يمكن توقعه وكيفية الحضور

كما يوحي الاسم، يعد Search Central Live حدثًا مباشرًا يمكن الوصول إليه من خلال موقع الحدث.

التسجيل مجاني، ومفتوح للجميع، وليس له حد لعدد المشاركين.

يقام الحدث على الهواء مباشرة بالتوقيت الرسمي لليابان. ويمكن لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور مباشرة مشاهدة المحتوى على Google Search Central YouTube القناة بعد ذلك.

الأحداث المستقبلية سوف تستوعب مناطق زمنية أخرى.

سيتألف حدث Search Central Live الأول من ثلاث جلسات:

أ دردشة الموقد مع شيري بروماوين وداني سوليفان وآشلي بيرمان هيل ومارتن سبليت

مع شيري بروماوين وداني سوليفان وآشلي بيرمان هيل ومارتن سبليت على قيد الحياة دراسة حالة SEO التقنية مع كريستينا أزارينكو ومارتن سبليت

مع كريستينا أزارينكو ومارتن سبليت جلسة حية ل البحث خارج السجل مع غاري إليس، جون مولر، ومارتن سبليت

التسجيل مفتوح الآن.

مصدر: مدونة بحث Google المركزية