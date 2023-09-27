Rewrite this title: Google: عناوين URL حساسة لحالة الأحرف

ستساعدك المقالة التالية: Google: عناوين URL حساسة لحالة الأحرف

يوضح جون مولر من Google أن عناوين URL حساسة لحالة الأحرف، لذا من المهم ما إذا كانت الأحرف كبيرة أم صغيرة.

يمكن أن تؤدي الاختلافات في الحالات إلى جعل عنوان URL مختلفًا عن الآخر، تمامًا كما يختلف عنوان URL الذي يحتوي على شرطة مائلة لاحقة عن عنوان URL الذي لا يحتوي على شرطة مائلة.

تم تناول هذا الموضوع في الإصدار الأخير من اسأل Googlebot على Google Search Central YouTube قناة.

تم إرسال سؤال يسأل عما إذا كان تصنيف موقع الويب يمكن أن يتأثر بحالة الأحرف الموجودة في عنوان URL.

يجيب مولر على السؤال بينما يشرح أيضًا كيفية اختيار Google لإصدار عنوان URL الذي سيتم عرضه في نتائج البحث.

هل تؤثر حالات الحروف في عنوان URL على تحسين محركات البحث؟

إن حالات الأحرف الموجودة في عنوان URL تهم Google تمامًا.

يمكن أن يبدو عنوانا URL متماثلين، بل قد يؤديان إلى نفس المحتوى، ولكن يمكن معاملتهما كعناوين URL مختلفة إذا كان أحدهما يحتوي على حرف كبير والآخر لا يحتوي عليه.

يقول مولر:

“بحكم التعريف، تعد عناوين URL حساسة لحالة الأحرف، كما أن أشياء مثل الشرطة المائلة في النهاية مهمة. لذا، من الناحية الفنية، نعم – هذه الأشياء مهمة. إنها تجعل عناوين URL مختلفة.”

عندما يتعرف Google على وجود إصدارات متعددة من نفس عنوان URL، سيحاول الزحف إليها جميعًا ومعرفة الإصدار الذي سيتم عرضه في نتائج البحث.

على الرغم من أن هذا يتم التعامل معه تلقائيًا، إلا أن مولر يقول إنه ليس مثاليًا دائمًا لأنه قد يستغرق Google وقتًا أطول لاكتشاف المحتوى وفهرسته.

“إذا كان موقع الويب لا يزال يعرض نفس المحتوى في هذه الحالات، فستحاول محركات البحث اكتشاف ذلك بنفسها وعادة ما ينجح ذلك بشكل جيد. لكنها ليست مثالية دائمًا.

على سبيل المثال، ستحاول محركات البحث الزحف إلى جميع أشكال عنوان URL التي تعثر عليها. وهذا يمكن أن يجعل الأمر أبطأ قليلاً بالنسبة لهم للعثور على محتوى مفيد آخر على موقع الويب الخاص بك.

يبدأ Google عملية تسمى تحديد العنوان الأساسي عندما يواجه إصدارات مختلفة متعددة من عنوان URL.

إنه يقرر عنوان URL الذي سيتم الاحتفاظ به في SERPs، ويدمج جميع الإشارات من الإصدارات الأخرى في عنوان URL واحد هذا.

يُعرف عنوان URL الذي يتم عرضه في نتائج البحث باسم عنوان URL الأساسي.

“أيضًا، عندما تعثر محركات البحث على عدة عناوين URL مميزة تعرض نفس المحتوى، يتعين عليها تحديد أي من عناوين URL هذه سيتم الاحتفاظ بها. نحن نسمي هذا تحديدًا قانونيًا.

لا يغير هذا الترتيب ولكن أنظمتنا قد تختار عنوان URL لم تكن لتختاره.”

يوضح مولر أن حالات الحروف الموجودة في عنوان URL يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في ملف robots.txt.

“هناك مكان آخر يلعب فيه عنوان URL الدقيق دورًا وهو ملف robots.txt. في ملف robots.txt، يمكنك الإشارة إلى أجزاء موقع الويب التي لا ينبغي الزحف إليها.

يستخدم ملف robots.txt أيضًا عناوين URL الدقيقة، لذلك إذا كانت لديك إدخالات هناك تشير إلى إصدار واحد من عنوان URL، فلن يتم تطبيقها على الإصدارات الأخرى من عنوان URL هذا. ومن النادر أن نرى أن هذا يسبب مشاكل رغم ذلك.

يمكنك الإشارة إلى Google بشأن إصدار عنوان URL الذي تريد ظهوره في نتائج البحث عن طريق الارتباط بنفس الإصدار بشكل ثابت.

سيؤدي استخدام العلامة rel=”canonical” أيضًا إلى إرسال تلميحات إلى Google حول إصدار عنوان URL الذي تفضل ظهوره في SERPs.

“إن استخدام الارتباط الداخلي للارتباط بإصدار ثابت يجعل تفضيلاتك واضحة. تساعد إضافة عنصر الارتباط rel=”canonical” أيضًا على تأكيد ذلك وتشجع محركات البحث على التركيز على هذا الإصدار.

لذا، باختصار، الأحرف الكبيرة أو الصغيرة مهمة بالنسبة لعناوين URL. إنها ممارسة جيدة أن تكون متسقًا في كيفية استخدامك لها، ولكن هذا عادةً ليس أمرًا بالغ الأهمية لموقع الويب.

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