Rewrite this title: Google: قد يلزم استيفاء جميع العناصر الحيوية للويب الأساسية لتعزيز التصنيف

ستساعدك المقالة التالية: Google: قد يلزم استيفاء جميع العناصر الحيوية للويب الأساسية لتعزيز التصنيف

يقول جون مولر من Google، إنه يجب استيفاء معايير مؤشرات الويب الأساسية الثلاثة من أجل التأهل لتعزيز إشارة التصنيف التي سيتم طرحها في شهر مايو.

تم طرح هذا الموضوع مباشرة في بداية أحدث ساعات عمل Google Search Central SEO في 29 يناير.

يتم طرح سؤال حول مدى أهمية أن تكون إحدى مؤشرات أداء الويب الأساسية أقل من متطلبات Google عند استيفاء المتطلبات الأخرى.

وهل يهم إذا كانت أدوات اختبار Google تعرض أحد مؤشرات الويب الحيوية باللون الأصفر بدلاً من اللون الأخضر؟

نتعلم من خلال رد مولر أن هذه الأمور ستكون ذات أهمية كبيرة عند إطلاق تحديث Core Web Vitals في شهر مايو/أيار المقبل.

مؤشرات أداء الويب الأساسية هي معايير Google الجديدة لتقييم ما إذا كانت الصفحة توفر تجربة مستخدم جيدة أم لا.

تتكون المقاييس من:

أكبر طلاء محتوى (LCP) : يقيس سرعة تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. يجب أن يحدث هذا في الداخل 2.5 ثانية من الهبوط على الصفحة.

: يقيس سرعة تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. يجب أن يحدث هذا في الداخل من الهبوط على الصفحة. تأخير الإدخال الأول (FID) : يقيس السرعة التي يتمكن بها المستخدمون من التفاعل مع الصفحة بعد الوصول إليها. يجب أن يحدث هذا في الداخل 100 مللي ثانية .

: يقيس السرعة التي يتمكن بها المستخدمون من التفاعل مع الصفحة بعد الوصول إليها. يجب أن يحدث هذا في الداخل . إزاحة التخطيط التراكمي (CLS): يقيس عدد المرات التي يواجه فيها المستخدمون تغييرات غير متوقعة في التخطيط. يجب أن تحافظ الصفحات على CLS أقل من 0.1.

تقدم Google 6 طرق مختلفة لقياس مؤشرات أداء الويب الأساسية. وكما تعلمنا من مولر، يجب استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات للاستفادة من تحديث الخوارزمية القادم.

جون مولر من Google يتحدث عن مؤشرات أداء الويب الأساسية

عندما يتعلق الأمر باختبار موقعك لمعرفة مدى استيفائه لمعايير مؤشرات أداء الويب الأساسية، فمن المهم استيفاء المقاييس الثلاثة جميعها، كما يقول مولر.

“ما أفهمه هو أننا نرى ما إذا كانت المنطقة باللون الأخضر ومن ثم يعتبر ذلك أمرًا جيدًا أم لا. لذا، إذا كان باللون الأصفر فلن يكون باللون الأخضر، لكنني لا أعرف ما هو النهج النهائي الذي سيكون عليه الأمر.

هناك عدد من العوامل التي تجتمع معًا وأعتقد أن الفكرة العامة هي أنه إذا تمكنا من التعرف على أن الصفحة تتطابق مع كل هذه المعايير، فإننا نرغب في استخدام ذلك بشكل مناسب في تصنيف البحث.

لا أعرف ما هو النهج الذي سيكون عليه الأمر عندما تكون هناك بعض الأشياء التي لا بأس بها وبعض الأشياء التي ليست على ما يرام تمامًا، مثل كيفية تحقيق التوازن”.

يتطرق مولر إلى هذا الموضوع لأنه يحرص على عدم الكشف عن أي شيء لم يتم نقله عبر قنوات Google الرسمية.

وعندما سُئل عما إذا كان سيكون هناك المزيد من المعلومات المتاحة قبل بدء تحديث الخوارزمية في شهر مايو، قال مولر: “أظن ذلك”.

لقد تطرق بإيجاز إلى الفكرة المطروحة حول أن Google ستقدم شارة في نتائج البحث للصفحات التي تجتاز مؤشرات الويب الأساسية من Google.

إذا تم طرح ذلك، وهو ما لم يتم تحديده بنسبة 100٪ بعد، فسيحتاج إلى الإشارة إلى أن الصفحة تلبي المقاييس أو تتجاوزها.

“المبدأ التوجيهي العام هو أننا نود أيضًا استخدام هذه المعايير لإظهار شارة في نتائج البحث، وأعتقد أن هناك بعض التجارب التي أجريت حول ذلك.

ولهذا نحتاج حقًا إلى معرفة أن جميع العوامل متوافقة. لذا، إذا لم يكن موجودًا على HTTPS، فحتى لو كان الباقي على ما يرام، فلن يكون ذلك كافيًا.

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