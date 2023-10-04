Rewrite this title: Google لأصحاب المواقع: أنشئ المزيد من صفحات AMP

ستساعدك المقالة التالية: Google لأصحاب المواقع: أنشئ المزيد من صفحات AMP

تشجع Google مالكي المواقع عبر Search Console على إنشاء إصدارات AMP من محتواهم. تم رصد إشعارات AMP لأول مرة بواسطة آلان بليويس، الذي شارك الخبر على Facebook. تم استخدام لقطة الشاشة التالية بإذنه:

يقول النص:

اكتشف Google أن موقعك يحتوي على العديد من الصفحات التي قد تستفيد من عرضها كصفحات AMP. صفحات الجوال المسرَّعة (AMP) هي صفحات HTML تم تحسينها ليتم تحميلها بسرعة على الأجهزة المحمولة. تعرف على المزيد حول فوائد AMP في الموارد أدناه. ستكون صفحات AMP الصالحة على موقعك مؤهلة للظهور في نتائج البحث والحصول على شارات خاصة في نتائج البحث.

ومن هناك، يرتبط الإشعار بالصفحات التي تحتوي على معلومات عامة حول صفحات AMP، وموارد للتعرف على كيفية إنشاء صفحات AMP، وأداة التحقق من صفحات AMP.

ومن خلال تجربة بليويس، كانت Google تميل نحو إخطار كبار الناشرين – وليس فقط ناشري الأخبار أيضًا. وبالنظر إلى الأخبار التي وردت هذا الأسبوع والتي تفيد بأن Google سترسل قريبًا حركة المرور إلى جميع أنواع صفحات AMP، فيجب على الشركة إخطار المواقع في جميع المجالات.

لقد انتهزت الفرصة للتواصل مع Bleiweiss، وهو أحد مُحسنات محركات البحث (SEO) الذي كان يتابع الصناعة منذ عقود، والذي سارع إلى تأكيد جهود Google للترويج لاستخدام AMP:

“أقدر أن Google تشجع على الاستخدام الموسع لـ AMP، للمساعدة في تجربة الهاتف المحمول. لسوء الحظ، هذه حالة أخرى حيث فشل مالكو المواقع والمصممون والمطورون في اتخاذ الإجراءات الكافية على نطاق واسع بما يكفي لتنظيف مواقعهم الخاصة. لا تزال مشكلات سرعة الصفحة تصيب كل المواقع التي أقوم بتدقيقها تقريبًا.

ومع ذلك، فإن AMP ليس بالضرورة هو الحل لمشكلات سرعة الصفحة المنتشرة على نطاق واسع، كما يقول بليويس. يجب أن يكون مالكو المواقع على دراية بالإصدارات التي لا تحتوي على تنسيق AMP من صفحاتهم وأن يعملوا على تحسين سرعة الصفحة بطرق أخرى:

“حتى مع AMP، فهي ليست إجابة مناسبة. جوجل هو مستخدم واحد فقط لمحتوى الموقع، مما يوفر إمكانية الوصول للباحثين. لذلك لا يمكن للمواقع التخلي عن الإصدارات غير AMP من مواقعها. وعلى الرغم من أهمية الهاتف المحمول، وحيث سيستمر ذلك في النمو، لا يزال هناك زوار لأجهزة الكمبيوتر المكتبية/الكمبيوتر المحمول يجب الاهتمام بهم. لذلك، حتى الآن، يعد تحسين السرعات خارج بيئات AMP أمرًا بالغ الأهمية ولا ينبغي استبعاده أو تجاهله.

ومع ذلك، هناك حل آخر أشار إليه جون مولر من جوجل في الماضي. يمكن لمالكي المواقع اختيار حل AMP بنسبة 100%، مما يعني أن كل صفحة موجودة على الموقع يتم ترميزها بترميز AMP. على سبيل المثال، ampproject.org يتم ترميزه باستخدام ترميز AMP فقط. لم يتمكن بليويس شخصيًا من ضمان هذا الحل، لكنه ذكر أنه خيار يستحق النظر فيه.

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