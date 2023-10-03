Rewrite this title: Google للمعلنين: جهِّز صفحاتك المقصودة على الأجهزة الجوّالة

ستساعدك المقالة التالية: Google للمعلنين: جهِّز صفحاتك المقصودة على الأجهزة الجوّالة

غوغل إعطاء إشعار لمعلني AdWords أن الصفحات المقصودة بتنسيق AMP ستكون في الطريق خلال أسبوعين.

تم تقديم صفحات AMP المقصودة لبرنامج AdWords لأول مرة في العام الماضي، وفي ذلك الوقت أعطت Google أيضًا للمستخدمين خيار اختبار الإعلانات في برنامج تجريبي.

وفي غضون أسبوعين، سيتمكن جميع معلني AdWords حول العالم من استخدام صفحات AMP كصفحات مقصودة لهم.

وهذا يمنح المعلنين الفرصة لإنشاء تجربة تصفح سلسة لعملائهم المحتملين.

بالنسبة للجزء الأكبر، يتم تشغيل إعلانات بحث Google بواسطة AMP افتراضيًا. الآن يمكن أن تؤدي هذه الإعلانات سريعة التحميل إلى صفحات سريعة التحميل بنفس القدر.

إن الانتقال من إعلان AMP إلى صفحة AMP يعني عدم الاضطرار إلى الانتظار حتى يتم تحميل أي شيء. لا توجد مطبات سرعة في تجربة التصفح.

تقول جوجل إن السرعة هي ما يهم. تنخفض التحويلات بنسبة 20% لكل ثانية إضافية يستغرقها تحميل موقع الويب.

“من خلال توجيه نقرات إعلاناتك على شبكة البحث إلى الصفحات المقصودة بتنسيق AMP، يمكنك إنشاء تجربة الهاتف المحمول فائقة السرعة والمبهجة التي يتوقعها المستهلكون.”

دعونا لا ننسى أيضًا أن ترتيب الإعلان وتسعيره يتم تحديدهما من خلال عوامل مثل تجربة الصفحة المقصودة. يعد إبقاء الزائرين سعداء بالصفحة المقصودة السريعة إحدى الطرق الأخرى لتحسين تجربة الصفحة المقصودة.