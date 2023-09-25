Rewrite this title: Google: ما يجب فعله بشأن الروابط غير المرغوب فيها من “النطاقات الضارة”

ستساعدك المقالة التالية: Google: ما يجب فعله بشأن الروابط غير المرغوب فيها من “النطاقات الضارة”

أجاب جون مولر من Google على سؤال حول ما يجب فعله بشأن الروابط غير المرغوب فيها. تزامنت الروابط و”العقوبة” اللاحقة مع تاريخ أحد تحديثات Google غير المرغوب فيها لعام 2021.

قدم مولر إرشادات لهذا الموقف المحدد.

الروابط والعلاقات غير المرغوب فيها

قال الشخص الذي طرح السؤال إن مواقع البريد العشوائي كانت ترتبط بصفحات غير موجودة وتؤدي إلى استجابة 404.

قد تنبه Google Search Console الناشرين إلى استجابات الخطأ 404 ولكن هذا في حد ذاته لا يمثل مشكلة.

الإشارة إليهم بـ “” تعني أن هناك شيئًا يجب إصلاحه. لكن كلمة “خطأ” تعني ببساطة أن طلب المتصفح لصفحة ويب أدى إلى استجابة الخادم بأن طلب المتصفح خطأ لأنه لم يتم العثور على الصفحة المطلوبة.

إن استخدام كلمة خطأ في سياق استجابة 404 Page Not Found يعني أن الخطأ موجود من جانب المتصفح.

تنص W3C، هيئة معايير HTML غير الربحية، على أن الخطأ من جانب العميل (والذي يعني المتصفح أو زاحف الويب) الذي يقدم طلبًا لصفحة ويب قد حدث خطأ لأنه لم يتم العثور على الصفحة .

وثائق W3C تنص على:

“فئة رمز الحالة 4xx مخصصة للحالات التي يبدو أن العميل قد أخطأ فيها.”

يُطلق على رمز الاستجابة 404 اسم 404 Not Found في وثائق W3C:

“10.4.5 404 غير موجود

“لم يعثر الخادم على أي شيء يطابق عنوان URI للطلب.”

لذا فإن حقيقة أن موقع البريد العشوائي كان يؤدي إلى ظهور ردود على 404 صفحة لم يتم العثور عليها لا يعني أنه ضار.

ويوضح مولر في إجابته سبب كون الروابط التي تسبب 404 محايدة.

هذا هو السؤال:

“ماذا يمكننا أن نفعل إذا كان لدينا الآلاف من الروابط غير المرغوب فيها التي يتم وضعها بشكل مستمر كروابط خلفية على نطاقات ضارة؟

أنها تحتوي على كلمات رئيسية غير مرغوب فيها وتتسبب في ظهور 404 في نطاقنا.

نرى ارتباطًا قويًا بين هذه الروابط غير المرغوب فيها والعقوبة التي تلقيناها بعد التحديث غير المرغوب فيه في عام 2021.

لقد أنكرنا جميع الروابط غير المرغوب فيها وأبلغنا عن النطاق المدرج كمصدر للروابط غير المرغوب فيها.

ماذا يمكننا أن نفعل نحن غيرنا؟”

أجاب جون مولر في ثلاثة أجزاء، تناول الأول أهمية الرد 404، والجزء الثاني تناول التنصل.

وأخيرًا يقترح ما يجب على الشخص الذي يطرح السؤال فعله.

تم إسقاط الروابط إلى الصفحات المفقودة

أشار الجزء الأول من الإجابة إلى كيفية تعامل Google مع الروابط إلى الصفحات غير الموجودة.

رد مولر:

“أعتقد أن هذا دائمًا ما يكون محبطًا للغاية كمالك للموقع.

عندما تنظر إليه، تشعر وكأن شخصًا آخر يدمر فرصي في نتائج البحث.

ولكن هناك شيئان أعتقد أنه من المهم ذكرهما في هذه الحالة بالذات.

من ناحية، إذا كانت هذه الروابط تشير إلى …الصفحات الموجودة على موقع الويب الخاص بك والتي تعرض 404، وبالتالي فهي ترتبط بشكل أساسي بصفحات غير موجودة، فإننا لا نأخذ هذه الروابط في الاعتبار لأنه لا يوجد شيء يمكن ربطه معهم على موقع الويب الخاص بك.

في الأساس، يقوم الأشخاص بالربط بموقع مفقود ثم سنقول، حسنًا، ماذا يمكننا أن نفعل بهذا الرابط، لا يمكننا ربطه بأي شيء، لذلك سنقوم بإسقاطه.

لذلك هذا نوع من الجزء الأول، حيث من المحتمل أن الكثير من تلك الأجزاء قد تم إسقاطها بالفعل.

هذا الجانب من الروابط غير المرغوب فيها، وهو أنها تشير إلى صفحات غير موجودة، يعني أن Google لم يحسب تلك الروابط على الإطلاق. لم تحدث هذه الروابط أي فرق ولا يمكن أن تكون سببًا في انخفاض الترتيب المرتبط بالبريد العشوائي.

التنصل من الروابط الإضافية خارج النظام

وتابع مولر:

“الجزء الثاني هو أنك ذكرت أنك تنكرت لتلك الروابط الخلفية غير المرغوب فيها، وخاصة إذا ذكرت أن هذه الروابط عبارة عن روابط من عدد قليل من النطاقات، فيمكنك القيام بذلك باستخدام إدخال النطاق في أداة التنصل من الروابط الخلفية.

وهذا يخرجهم بشكل أساسي من نظامنا أيضًا.

لذلك، سنستمر في إدراجها في وحدة التحكم في البحث وربما لا تزال تجدها هناك وتكون في حيرة من أمرك بشأن ذلك ولكن في الأساس ليس لها أي تأثير على الإطلاق.

إذا تم التنصل منها، فإننا نقول لأنظمتنا أنه لا ينبغي أخذها في الاعتبار، لا بطريقة إيجابية ولا سلبية.

جون مولر من Google يناقش الروابط غير المرغوب فيها

ما الذي تسبب حقا في انخفاض الترتيب

هذا هو الجزء الذي يجد العديد من الناشرين ومُحسني محركات البحث صعوبة في رؤيته بوضوح. يبدو من الواضح أن الروابط غير المرغوب فيها ترتبط تمامًا بتواريخ تحديث Google معين. لكن هذه علاقة خاطئة.

ولكن إذا كنت تعتقد أن موقعك مثالي ورأيت تلك الروابط غير المرغوب فيها، فسيتم إلقاء اللوم على الروابط غير المرغوب فيها. ولكن كما أظهر مولر، لم يكن الأمر كذلك في هذا الموقف بالذات.

وكان سبب انخفاض الترتيب شيئا آخر.

وأوضح مولر:

“لذلك من وجهة نظر عملية، سواء من جانب 404 أو من جهة التنصل، ربما لا تؤدي هذه الروابط إلى أي شيء سلبي على موقع الويب الخاص بك.

وإذا كنت ترى نوعًا من التغييرات المهمة فيما يتعلق بموقعك على الويب في البحث، فلن أركز على تلك الروابط بل سألقي نظرة أبعد وقد يكون ذلك داخل موقع الويب الخاص بك.

لنفهم بشكل أفضل قليلاً ما هي القيمة التي تقدمها فعليًا هناك، وما الذي يمكنك فعله للوقوف فوق كل مواقع الويب الأخرى فيما يتعلق بنوع القيمة الرائعة التي تقدمها للمستخدمين، وكيف هل يمكنك توضيح ذلك قدر الإمكان لمحركات البحث.

هذا هو نوع الاتجاه الذي سأتخذه هناك.

لذلك، لا تضيع الكثير من الوقت على تلك الروابط الخلفية غير المرغوب فيها. يمكنك فقط التنصل من النطاق بأكمله الذي يأتون منه ثم المضي قدمًا.

لا يوجد شيء على الإطلاق عليك القيام به هناك.

وخاصة إذا كانوا بالفعل…يرتبطون بصفحات 404، فسيتم تجاهلهم بالفعل نوعًا ما.

الوجبات الجاهزة

هناك العديد من الوجبات السريعة في إجابة مولر.

يتم إسقاط الروابط إلى 404 صفحة بواسطة Google وليس لها أي تأثير، لا سيئًا ولا جيدًا. إذا لم يساعد التنصل من الروابط غير المرغوب فيها بعد بضعة أشهر، فربما تكون المشكلة الأصلية ليست الروابط، بل شيء آخر. كن منفتحًا على أن الموقع المضطرب ليس مثاليًا وأن هناك مشكلة فيه يجب تشخيصها.

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ما يجب فعله بشأن الروابط غير المرغوب فيها

شاهد جون مولر من Google عند الدقيقة 20:54: