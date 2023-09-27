Rewrite this title: Google: من الطبيعي عدم فهرسة صفحات الموقع

ستساعدك المقالة التالية: Google: من الطبيعي عدم فهرسة صفحات الموقع

أجاب جون مولر من Google على سؤال حول الفهرسة، مقدمًا رؤى حول كيفية تأثير جودة الموقع بشكل عام على أنماط الفهرسة. كما قدم فكرة مفادها أنه من ضمن الحدود الطبيعية عدم فهرسة 20% من محتوى هذا الموقع المعين.

تم اكتشاف الصفحات ولكن لم يتم الزحف إليها

قدم الشخص الذي يطرح السؤال معلومات أساسية عن موقعه.

ومما يثير القلق بشكل خاص الحقيقة المعلنة وهي أن الخادم كان مثقلًا وما إذا كان ذلك قد يؤثر على عدد الصفحات التي يفهرسها Google.

عندما يتم تحميل الخادم بشكل زائد، قد يؤدي طلب صفحة الويب إلى استجابة خطأ 500. وذلك لأنه عندما يتعذر على الخادم تقديم صفحة ويب، تكون الاستجابة القياسية هي رسالة خطأ خادم داخلي 500.

لم يذكر الشخص الذي طرح السؤال أن Google Search Console كانت تبلغ عن أن Googlebot كان يتلقى 500 رمز استجابة للخطأ.

لذا، إذا كان الأمر يتعلق بأن Googlebot لم يتلق استجابة للخطأ 500، فمن المحتمل ألا تكون مشكلة التحميل الزائد للخادم هي السبب وراء عدم فهرسة 20% من الصفحات.

سأل الشخص السؤال التالي:

“20% من صفحاتي لا تتم فهرستها.

تقول أنه تم اكتشافهم ولكن لم يتم الزحف إليهم.

هل لهذا علاقة بحقيقة أنه لم يتم الزحف إليه بسبب التحميل الزائد المحتمل على الخادم الخاص بي؟

أم أن الأمر يتعلق بجودة الصفحة؟

ميزانية الزحف ليس بشكل عام لماذا تحتوي المواقع الصغيرة على صفحات غير مفهرسة

قدم جون مولر من Google شرحًا مثيرًا للاهتمام لكيفية كون الجودة الشاملة للموقع عاملاً مهمًا في تحديد ما إذا كان Googlebot سيقوم بفهرسة المزيد من صفحات الويب.

لكنه ناقش أولاً كيف أن ميزانية الزحف ليست عادةً سببًا وراء بقاء الصفحات غير مفهرسة لموقع صغير.

أجاب جون مولر:

“ربما القليل من الاثنين معًا.

لذا، عادةً، إذا كنا نتحدث عن موقع أصغر، فليس الأمر في الغالب أننا مقيدون بقدرة الزحف، وهي جانب ميزانية الزحف للأشياء.

إذا كنا نتحدث عن موقع يحتوي على ملايين الصفحات، فهذا شيء سأفكر فيه بالنظر إلى جانب ميزانية الزحف للأشياء.

لكن المواقع الأصغر ربما تكون أقل أهمية”.

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الجودة الشاملة للموقع تحدد الفهرسة

تناول جون بعد ذلك التفاصيل حول كيفية تأثير جودة الموقع بشكل عام على مقدار الزحف إلى موقع الويب وفهرسته.

يعد هذا الجزء مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لأنه يعطي نظرة خاطفة على كيفية تقييم Google للموقع من حيث الجودة وكيف يؤثر الانطباع العام على الفهرسة.

واصل مولر إجابته:

“فيما يتعلق بالجودة، عندما يتعلق الأمر بفهم جودة موقع الويب، فهذا شيء نأخذه في الاعتبار بقوة فيما يتعلق بالزحف إلى بقية الموقع وفهرسته.

ولكن هذا ليس شيئًا مرتبطًا بالضرورة بعنوان URL الفردي.

لذا، إذا كان لديك خمس صفحات لم تتم فهرستها في الوقت الحالي، فهذا لا يعني أن تلك الصفحات الخمس هي التي نعتبرها ذات جودة منخفضة.

بل والأكثر من ذلك… عمومًا، نحن نعتبر أن هذا الموقع قد يكون أقل جودة بعض الشيء. ولذلك لن نقوم بفهرسة كل شيء في هذا الموقع.

لأنه إذا لم تتم فهرسة تلك الصفحة، فلن نعرف حقًا ما إذا كانت ذات جودة عالية أم منخفضة الجودة.

إذن هذا هو الاتجاه الذي سأتوجه إليه … إذا كان لديك موقع أصغر وترى أن جزءًا كبيرًا من صفحاتك لا تتم فهرسته، فسوف أرجع خطوة إلى الوراء وأحاول إعادة النظر في الجودة الإجمالية لموقع الويب وليس ركز كثيرًا على المشكلات الفنية لتلك الصفحات.

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العوامل الفنية والفهرسة

يذكر مولر بعد ذلك العوامل الفنية ومدى سهولة قيام المواقع الحديثة بتصحيح هذا الجزء بحيث لا يعيق الفهرسة.

لاحظ مولر:

“لأنني أعتقد، في معظم الأحيان، أن المواقع في الوقت الحاضر معقولة من الناحية الفنية.

إذا كنت تستخدم نظام إدارة محتوى شائعًا، فمن الصعب جدًا أن تفعل شيئًا خاطئًا حقًا.

وغالبًا ما يتعلق الأمر بالجودة الشاملة.”

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من الطبيعي عدم فهرسة 20% من الموقع

هذا الجزء التالي مثير للاهتمام أيضًا حيث يقلل مولر من أهمية 20% من المواقع غير المفهرسة باعتبارها شيئًا يقع ضمن الحدود الطبيعية.

يتمتع مولر بقدرة أكبر على الوصول إلى المعلومات حول عدد المواقع التي لا يتم فهرستها عادةً، لذا فإنني آخذ كلامه على محمل الجد لأنه يتحدث من منظور Google.

يشرح مولر لماذا من الطبيعي عدم فهرسة الصفحات:

“الشيء الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار فيما يتعلق بالفهرسة، هو أنه من الطبيعي تمامًا ألا نقوم بفهرسة كل شيء خارج الموقع.

لذا، إذا نظرت إلى أي موقع ويب أكبر أو أي موقع ويب متوسط ​​الحجم أو أصغر، فسترى تقلبات في الفهرسة.

سوف ترتفع وتنخفض ولن يكون الأمر أبدًا أننا نقوم بفهرسة 100٪ من كل ما هو موجود على موقع الويب.

لذا، إذا كان لديك مائة صفحة و(لا أعرف) تتم فهرسة 80 صفحة منها، فلن أرى أن هذه مشكلة تحتاج إلى إصلاحها.

هذا هو الحال في بعض الأحيان في الوقت الحالي.

وبمرور الوقت، عندما تحصل على إعجاب 200 صفحة على موقع الويب الخاص بك ونقوم بفهرسة 180 منها، فإن هذه النسبة تصبح أصغر قليلاً.

ولكن سيكون الأمر دائمًا أننا لا نقوم بفهرسة 100% من كل ما نعرفه عنه.

لا داعي للذعر إذا لم تتم فهرسة الصفحات

هناك الكثير من المعلومات التي شاركها مولر حول الفهرسة لاستيعابها.

من الطبيعي عدم فهرسة 20% من الموقع.

ربما لن تعيق المشكلات الفنية الفهرسة.

يمكن أن تحدد الجودة الإجمالية للموقع حجم الموقع الذي تتم فهرسته.

يتقلب مقدار الموقع الذي يتم فهرسته.

المواقع الصغيرة بشكل عام لا داعي للقلق بشأن ميزانية الزحف.

الاقتباس

من الطبيعي أن يكون 20% من الموقع غير مفهرس

شاهد مولر وهو يناقش ما هي الفهرسة العادية عند علامة الدقيقة 27:26 تقريبًا.