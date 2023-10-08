Rewrite this title: Google وBing وYahoo! وآخرون يستعدون ليوم IPv6

ستساعدك المقالة التالية: Google وBing وYahoo! وآخرون يستعدون ليوم IPv6

هل أنت متحمس للعطلة التي تبدأ الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الجبل اليوم؟ إنها مجرد بضع ساعات سريعة، وأنا بالتأكيد أقوم بتخزين قصاصات الورق. العطلة التي أشير إليها بالطبع هي اليوم العالمي لـ IPv6، وهو احتفال/اختبار ميداني تدعمه Google وBing وYahoo! وحوالي 400 منظمة أخرى.

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى الدورة التمهيدية، إليك ملخص موجز لحالة الملكية الفكرية. كل نظام يتصل بالإنترنت لديه رمز فريد مرتبط به. ويأتي هذا الرمز في شكل عنوان IP. في عام 1981 أنشأنا بروتوكولًا يُعرف باسم IPv4، والذي سمح بحوالي أربعة مليارات عنوان. وسوف نكون قد قمنا بتوزيع آخرها بحلول نهاية عام 2012. وسوف نستبدله بـ IPv6، وهو البروتوكول الذي سيعطينا حوالي 340 تريليون عنوان ــ والذي ينبغي أن يستمر لفترة قصيرة.

يمثل اليوم العالمي لـ IPv6 فرصة لمجموعات التكنولوجيا الكبرى للالتقاء وإجراء اختبار مباشر لـ IPv6. سيتم تشغيل Bing وYahoo! وGoogle وجميع خدماتهم الفرعية بشكل أساسي عبر IPv6 لمدة 24 ساعة؛ على وجه التحديد، بين منتصف الليل ومنتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق، 8 يونيو. ومن المتوقع أن الغالبية العظمى من المستخدمين لن يواجهوا أية مشكلات، خاصة إذا كانوا يستخدمون متصفح ويب حديث.

بالطبع، لقد علمنا بعطلة IPv6 منذ بعض الوقت، وقمنا بمواكبة ما يتعلق بها صياغات من الشركات المشاركة مع اقتراب الموعد. في حين أن اليوم العالمي لـ IPv6 يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في الاختبار المباشر لمعيار الإنترنت الجديد، إلا أنه ليس حادثة معزولة. تعمل الشركات المعنية على إعداد مواقعها وخوادمها منذ سنوات، حتى أن جوجل أشارت إلى أن الاختبار الداخلي كان ثابتًا هذا العام، قائلة: “بما أن أفضل طريقة للعثور على الأخطاء في خدماتك هي أن تدق عليها بنفسك، يعمل موظفو Google في “وضع اليوم العالمي لـ IPv6” منذ عدة أشهر.

[via the Official Google Blog]