Rewrite this title: Google: يمكن أن تؤثر الصفحات غير المفهرسة على العناصر الحيوية للويب الأساسية

ستساعدك المقالة التالية: Google: يمكن أن تؤثر الصفحات غير المفهرسة على العناصر الحيوية للويب الأساسية

تؤكد Google أنه لا يزال من الممكن استخدام الصفحات غير المفهرسة لتقييم مؤشرات الويب الأساسية للموقع، والتي ستصبح قريبًا عوامل ترتيب البحث.

وبعبارة أخرى، قد يتم قريبًا استخدام الصفحات التي تم استبعادها عمدًا من فهرس بحث Google لتقييم مجموعة من المقاييس التي تؤثر على تصنيفات البحث.

يعد هذا سببًا معقولًا للقلق بالنسبة إلى مُحسّنات محرّكات البحث ومالكي المواقع، وقد تمت مناقشة الموضوع باستفاضة أثناء البث المباشر لـ Google Search Central مع جون مولر المسجل في 4 ديسمبر.

تم طرح سؤال يتعلق باستخدام Google للبيانات المجمعة لقياس مؤشرات أداء الويب الأساسية. يأخذ Google صفحات المجموعة، ويحللها، ويستخدم البيانات لحساب Core Web Vitals الذي يمثل الموقع بأكمله.

هذه هي الطريقة التي يصل بها Google إلى البيانات الموجودة في Search Console، وسيتم استخدام نفس طريقة التقييم عندما يتم طرح عامل تصنيف Web Vitals في العام المقبل.

يسأل السؤال الموجه إلى مولر عن كيفية اختيار Google لمجموعات الصفحات المستخدمة لحساب مؤشرات أداء الويب الأساسية:

“سيتم احتساب مؤشرات أداء الويب الأساسية للصفحات غير المفهرسة والأشياء المحظورة في ملف robots.txt. إنه أمر مثير للاهتمام لأنه من الواضح أنه يتم تجميع Search Console، وتحصل على مجموعة من الصفحات… كيف تفهم أن هذه مجموعة إذا لم تتم فهرستها ولم يكن لديك السياق؟ أم أنها تعتمد فقط على مسار URL

إن فكرة حصول Google على أي عناوين URL لتقييم مؤشرات الويب الخاصة بالموقع تثير القلق بالنسبة للمواقع ذات الصفحات البطيئة التي لم تتم فهرستها عمدًا. على الرغم من استبعادها من نتائج البحث، إلا أن الصفحات البطيئة قد تؤدي إلى تراجع الموقع في تقييم Google لمؤشرات أداء الويب الأساسية.

مولر يتحدث عن سبب احتساب الصفحات غير المفهرسة ضمن مؤشرات الويب الأساسية

يقدم مولر الأساس المنطقي القائل بأن مؤشرات أداء الويب الأساسية مصممة لقياس تجربة الصفحة، وأن الصفحات غير المفهرسة لا تزال متاحة للمستخدمين على الموقع، وبالتالي يجب تضمينها في التقييم الشامل.

ومع ذلك، فهو غير متأكد من كيفية اختيار Search Console للصفحات التي سيتم تقييمها.

“شعوري العام هو [noindexed pages are] شيء يعد أيضًا جزءًا من موقع الويب الخاص بك. لذا، إذا كنت تستخدم بعض الوظائف الإضافية، ولم تتم فهرستها، فسيظل الأشخاص يرونها كجزء من موقع الويب الخاص بك ويقولون إن موقع الويب هذا بطيء، أو أن موقع الويب هذا سريع نوعًا ما. لا أعرف كيف تقوم Search Console بالإبلاغ عن ذلك على وجه الخصوص. أعرف ضمن بيانات تقرير تجربة مستخدم Chrome في موقع مطور Chrome أن لديهم بعض المعلومات حول كيفية إنشاء هذا التجميع، لكنني لا أعرف مدى تفصيل ذلك.

أحد الأجزاء الصعبة أيضًا هو أنه من الصعب جدًا علينا أن نفهم عندما تكون الصفحة شيئًا لا يُقصد فهرسته بسبب كل القرارات الأساسية وكل ذلك. بمجرد النظر إلى صفحة فردية بمفردها، في بعض الأحيان لا يكون من الواضح تمامًا ما إذا كان هذا شيئًا يمكن الوصول إليه مباشرة، أم أن ملف تعريف الارتباط الذي تم تعيينه في البداية يحتاج إلى تعيين للوصول إلى الصفحة… مثل كل ما يتعلق به هناك. لذلك أتصور أنه من الصعب دائمًا تحقيق التوازن.

يتم بعد ذلك طرح سؤال متابعة على مولر من أحد الحاضرين المباشرين بخصوص ما إذا كانت هناك طريقة لاستبعاد الصفحات من تقييم مؤشرات أداء الويب الأساسية من Google.

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هل يمكن استبعاد الصفحات من تقييم مؤشرات أداء الويب الأساسية؟

يقفز أحد الحضور المباشر بسرعة بسؤال متابعة مناسب:

“هل هناك أي طريقة لضمان عدم استخدام صفحات معينة لتقييم مدى نجاح موقع ما في اجتياز مؤشرات أداء الويب الأساسية؟”

رداً على ذلك، يقول مولر بوضوح: “ليس لدي أي إجابات رائعة لك في الوقت الحالي”.

إذا لم يكن الحاضر راضيًا تمامًا عن هذا الرد، فهو يريد معرفة ما إذا كانت ستكون هناك إجابات في المستقبل.

يقول مولر إنه ليس مطلعًا على جميع المعلومات المتوفرة حول التجميع، لذا فهو متردد في تقديم أي اقتراحات. على الرغم من ذلك، يميل Google بشكل عام إلى فرز الصفحات إلى مجموعات بناءً على عنوان URL ومحتوى الصفحة.

لذلك قد يكون من المفيد استخدام المجلدات كوسيلة لإعلام Google بالصفحات التي يجب التعرف عليها كمجموعة.

إليك الاقتباس الكامل من مولر:

“ربما. لا أعرف ما هي المعلومات المتوفرة حول التجميع في الوقت الحالي، لذلك من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أقول بالضبط ما الذي يجب أن تنتبه إليه أو ما يمكنك تجاهله.

بشكل عام، عندما يتعلق الأمر بالتجميع عبر مواقع الويب، عندما نحاول القيام بالتجميع، فإننا نحاول القيام بذلك من ناحية من خلال نمط عنوان URL، ومن ناحية أخرى من خلال محتوى الموقع. وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي نتبعها في عملية التجميع في Search Console، على سبيل المثال. لذا، إذا كان لديك أجزاء من موقع الويب الخاص بك تريد أن ينظر إليها على أنها تنتمي معًا، فسأتأكد بالتأكيد من وجهة نظر نمط عنوان URL، فمن الواضح أن هذه الأجزاء تنتمي معًا.

لذا، إذا كنت قلقًا على وجه التحديد بشأن صفحات البحث، على سبيل المثال، فإن وضعها في مجلد باستخدام /search/ يجعل الأمر أسهل بالنسبة لنا قليلًا لفهم أن كل صفحات البحث هذه تنتمي معًا، وكل صفحات المنتج هذه تنتمي معًا، وجميع منشورات المدونة هذه تنتمي معًا. قد نتمكن من التعامل معهم بشكل فردي عندما يتعلق الأمر بـ Core Web Vitals.”

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تستخدم Google بيانات محدودة لتقييم مؤشرات الويب الأساسية

آخر شيء يضيفه مولر حول هذا الموضوع هو أن Google لا تملك الكثير من البيانات المجمعة لكل موقع ويب. بالنسبة لبعض المواقع، قد يكون لدى Google بضع نقاط بيانات فقط لتنفجر.

في الحالات التي يستخدم فيها Google كمية محدودة من بيانات الموقع، قد لا يكون لتجميع الصفحات حسب بنية عنوان URL أي تأثير على الصفحات التي يتم اختيارها كمجموعة.

“الشيء الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أننا لا نملك قدرًا كبيرًا من البيانات المجمعة لكل موقع ويب. قد يكون الأمر بالنسبة لبعض المواقع أن لدينا نقاط بيانات قليلة فقط. لذا، لدينا فقط معلومات عن موقع الويب بشكل عام (معلومات حول مؤشرات أداء الويب الأساسية)، وفي هذه الحالة حتى إذا كنت تستخدم هياكل عناوين URL لتقسيم الأشياء بشكل نظيف، فقد لا نتمكن من استخدام هذا التجميع لأننا لا نملك ما يكفي بيانات لتلك المجموعات الفردية.”

يقول مولر إن المزيد من المعلومات حول تجميع الصفحات قد تكون متاحة في وقت لاحق. لإدارة التوقعات، يقول إنه لن تكون هناك طريقة مطلقًا بنسبة 100% لانتقاء واختيار الصفحات الفردية التي يجب استخدامها لحساب مؤشرات أداء الويب الأساسية.

“لذا، أعتقد أن هذا شيء سنكون قادرين بمرور الوقت على الحصول على المزيد من المعلومات، لكنه سيظل شيئًا ليس 100٪ بحيث يمكنك القول تجاهل هذه الصفحة وقم بإحصاء تلك الصفحة نوعًا ما. موقع إلكتروني.”

استمع إلى الأسئلة والأجوبة المتعددة حول تجميع الصفحات في الفيديو أدناه: