Rewrite this title: Google: يمكن استخدام مخطط الأسئلة الشائعة في أسئلة محددة

ستساعدك المقالة التالية: Google: يمكن استخدام مخطط الأسئلة الشائعة في أسئلة محددة

تعالج Google مشكلة تتعلق باستخدام ترميز مخطط الأسئلة الشائعة وما إذا كان يمكن استخدامه فقط لبعض الأسئلة دون غيرها.

تمت مناقشة هذا الموضوع خلال جلسة Hangout الخاصة بساعات عمل مكتب Google Search Central SEO والتي تم تسجيلها في 14 كانون الثاني (يناير).

يجيب جون مولر، مساعد البحث في Google، على سؤال أرسله المستخدم حول أفضل طريقة لاستخدام ترميز الأسئلة الشائعة على صفحة الويب.

يقول الشخص أن لديه صفحة تحتوي على 15 إلى 20 سؤالاً شائعًا ويسأل عما إذا كان يجب ترميزها جميعًا، أو ما إذا كان من المقبول ترميز الأسئلة الأكثر أهمية.

لدى Google إرشادات صارمة عندما يتعلق الأمر باستخدام ترميز الأسئلة الشائعة والبيانات المنظمة بشكل عام، ولكن هل لديها أي نوع من قاعدة الكل أو لا شيء؟

إليك ما ينصح به مولر.

توصيات ترميز مخطط الأسئلة الشائعة لـ Google

يقول مولر إنه من المقبول ترميز بعض الأسئلة وليس غيرها.

تنص إرشادات Google على أنه يجب استخدام ترميز مخطط الأسئلة الشائعة فقط على الأسئلة والأجوبة التي تظهر على الصفحة.

ومع ذلك، لا يوجد شيء في الإرشادات ينص على ضرورة استخدامه الجميع سؤال وجواب في الصفحة.

ينطبق هذا على جميع البيانات المنظمة، وليس فقط مخطط الأسئلة الشائعة.

على سبيل المثال، يجب استخدام ترميز الكيفية فقط عندما تكون هناك مجموعة مرئية من تعليمات الكيفية على الصفحة.

يجب استخدام علامة المراجعة فقط عندما تكون هناك تعليقات مرئية للعملاء على الصفحة، وهكذا.

يوضح مولر:

“عندما يتعلق الأمر بالبيانات المنظمة، نريد أن نرى البيانات المنظمة مرئية على الصفحة، ولكن ليس كل المحتوى المرئي يجب ترميزه ببيانات منظمة.

لذلك، إذا كان لديك أجزاء فردية من المحتوى على صفحتك تريد تقديم بيانات منظمة لها، فاستمر في القيام بذلك. ليس عليك القيام بذلك لكل جزء من المحتوى على صفحتك.

لذا، إذا كان لديك 20 سؤالاً شائعًا وقمت بترميز خمسة منها، فالأمر متروك لك تمامًا. يمكنك أيضًا استخدام data-nosnippet لمنع بعض هذه العناصر الأخرى تمامًا من الظهور في المقتطف إذا كان هذا هو الشيء الذي ترغب في القيام به.

في رده، يشير مولر إلى سمة HTML تسمى data-nosnippet، والتي يمكن استخدامها في جزء معين من النص لمنعه من الظهور في نتائج البحث.

لذا، من الجيد ترميز بعض الأسئلة والأجوبة فقط، ويمكنك أيضًا المضي قدمًا عن طريق منع ظهور أسئلة وإجابات محددة في نتائج البحث. لن يؤدي أي من هذه الأساليب إلى وقوعك في مشكلة مع Google.

استمع إلى رد مولر الكامل في الفيديو أدناه: