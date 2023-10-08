Rewrite this title: Google +1: معلومات أساسية يحتاج مشرفو المواقع إلى معرفتها

ستساعدك المقالة التالية: Google +1: معلومات أساسية يحتاج مشرفو المواقع إلى معرفتها

كان الإعلان عن Google +1 عرضًا رائعًا لخطط Google للويب الاجتماعي، كما كان مخيبًا للآمال بعض الشيء (نظرًا لأن معظمنا كان يعتقد أن Google +1 سيكون الشبكة الاجتماعية للشركة). ولكن بغض النظر عن رد فعلك الأولي، إذا كنت مشرف موقع، فمن المحتمل أنك متحمس جدًا لإضافة زر “+1” إلى صفحتك. وكما هو الحال دائمًا، هناك أشياء يجب تعلمها. فيما يلي بعض المعلومات الأساسية حول زر Google +1.

نعم، سيؤثر ذلك حقًا على تصنيف محرك البحث الخاص بك. لقد أوضحت جوجل ذلك. ومع ذلك، فمن المرجح أن يبدأ وزنه صغيرًا حتى تتمكن Google من مراقبته وتوسيع تأثيره بعناية.

Google Social Search، الذي يروج للروابط المشتركة على Twitter بواسطة الأشخاص المتصلين بالباحث في حساب Google الخاص بهم، سيتضمن أيضًا نتائج 1+. سيكون التنسيق متطابقًا بشكل أساسي.

نعم، إنها في الأساس Facebook زر “أعجبني”، ولكن مع دعم Google والعلامة التجارية وتكامل البحث.

لا، إن إجراء 1+ لا يشبه صدى Google، كما أنهما غير متصلين بالفعل. ومع ذلك، يحاول كلاهما جعلك تولي المزيد من الاهتمام وتستخدم العناصر المخصصة (وبالتالي الاجتماعية) في حساب Google الخاص بك.

قلقة بشأن الخصوصية؟ تفضل بزيارة لوحة تحكم الخصوصية إذا كنت لا تريد أن تكون إجراءات 1+ عامة.

لا يبدو أن الزر يؤدي إلى إبطاء أوقات تحميل الموقع في الوقت الحالي، ولكن يمكنك التأكد من تحميل صفحتك بسرعة عن طريق وضع علامة البرنامج النصي في نهاية رمز صفحتك (قبل العلامة /body مباشرة).

توصي Google بوضع زر في أسفل وأعلى المقالة أو الصفحة.

يتطلب استخدام الزر تسجيل الدخول إلى حسابك في Google.

أزرار 1+ الموجودة في برنامج SERP متاحة حاليًا لأولئك الذين تطوعوا من أجل تجربة 1+. يمكن إضافة عنصر الصفحة هذا كعنصر افتراضي في المستقبل القريب.

هناك الكثير لنتعلمه ونكتشفه. تحقق من المزيد من الموارد في الرابط أدناه أو قم فقط بالتجول باستخدام الزر لاكتشاف المزيد من الميزات لنفسك.

[via Web Pro News]