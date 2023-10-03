Rewrite this title: Google: 84% من مشرفي المواقع الذين تقدموا بطلبات لإعادة النظر بعد نجاح عمليات اختراق الموقع

ستساعدك المقالة التالية: Google: 84% من مشرفي المواقع الذين تقدموا بطلبات لإعادة النظر بعد نجاح عمليات اختراق الموقع

أصدرت جوجل لها المراجعة السنوية للمواقع المخترقة كجزء من حملتها #NoHacked، كشفت عن ارتفاع عدد المواقع المخترقة بنسبة 32% في عام 2016 مقارنة بعام 2015.

وتحذر الشركة من أنه من غير المتوقع أن يتباطأ الاتجاه السائد في العدد المتزايد من المواقع المخترقة في أي وقت قريب، خاصة مع تزايد عدوانية المتسللين وترك مشرفي المواقع لمواقعهم قديمة.

تضر عمليات اختراق الموقع بالتصنيفات، على الرغم من أن Google كشفت أن 84% من مشرفي المواقع الذين يقدمون طلب إعادة النظر بعد تنظيف موقعهم ينجحون. لسوء الحظ، لم تتمكن جوجل من إبلاغ 61% من أصحاب المواقع عن اختراقات المواقع بسبب عدم التحقق من مواقعهم في Search Console.

جوجل تزيد من جهودها لمساعدة مشرفي المواقع في اختراق المواقع

تلتزم Google بمساعدة مشرفي المواقع في اختراق المواقع. إحدى الطرق التي تعمل بها على تكثيف جهودها هي توفير المزيد من الوثائق المفيدة للإشارة إلى ما إذا تم اختراق موقع ما ومتى.

تتضمن وثائق المساعدة الجديدة التي أصدرتها Google مؤخرًا ما يلي:

أصدرت Google أيضًا مستندات مساعدة جديدة لأنواع محددة من عمليات اختراق المواقع الشائعة. وتشمل هذه:

هراء هاك: أ اختراق رطانة يقوم تلقائيًا بإنشاء صفحات متعددة من الجمل المحشوة بالكلمات الرئيسية والتي لا يكون لها أي معنى عند تجميعها معًا، ولكن بطريقة ما ينتهي بها الأمر إلى الترتيب في البحث. عند زيارة الصفحة، تتم إعادة توجيه المستخدم إلى صفحة غير ذات صلة.

أ اختراق رطانة يقوم تلقائيًا بإنشاء صفحات متعددة من الجمل المحشوة بالكلمات الرئيسية والتي لا يكون لها أي معنى عند تجميعها معًا، ولكن بطريقة ما ينتهي بها الأمر إلى الترتيب في البحث. عند زيارة الصفحة، تتم إعادة توجيه المستخدم إلى صفحة غير ذات صلة. اختراق الكلمات الرئيسية اليابانية: أ اختراق الكلمات الرئيسية اليابانية يقوم تلقائيًا بإنشاء صفحات متعددة من النص الياباني، والتي يتم استثمارها من خلال الروابط التابعة. في بعض الحالات، تتم إضافة المتسللين إلى Search Console بصفتهم مالكي الموقع.

أ اختراق الكلمات الرئيسية اليابانية يقوم تلقائيًا بإنشاء صفحات متعددة من النص الياباني، والتي يتم استثمارها من خلال الروابط التابعة. في بعض الحالات، تتم إضافة المتسللين إلى Search Console بصفتهم مالكي الموقع. هاك الكلمات الرئيسية المخفية: أ اختراق الكلمات الرئيسية المخفية يتضمن إنشاء صفحات متعددة تلقائيًا مليئة بالروابط والصور والجمل التي لا معنى لها. للوهلة الأولى تبدو الصفحات جزءًا عاديًا من الموقع لأنها تم إنشاؤها باستخدام نفس القالب المستخدم في الصفحات الأخرى على الموقع.

توصيات جوجل

أهم توصيات Google للتعامل مع عمليات اختراق المواقع هي منع حدوثها في المقام الأول. يمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه من خلال البقاء على اطلاع دائم بالإصدارات والإعلانات من موفري نظام إدارة المحتوى (CMS) وبائعي البرامج/الأجهزة.