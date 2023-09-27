Rewrite this title: Google AdSense: هل هو عامل تصنيف في بحث Google؟

ستساعدك المقالة التالية: Google AdSense: هل هو عامل تصنيف في بحث Google؟

AdSense هو منتج إعلاني من Google يسمح للناشرين بتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم عن طريق عرض إعلانات مستهدفة على موقعهم على الويب. يكسب الناشرون المال عندما يشاهد الأشخاص هذه الإعلانات أو ينقرون عليها.

فلماذا يعتقد بعض الناس أن AdSense هو عامل الترتيب؟ الإعلانات ليس لها علاقة بالتصنيف العضوي، أليس كذلك؟

حسنًا، الاعتقاد السائد هو أن إرسال الزيارات إلى الصفحات التي تحتوي على إعلانات تقدمها Google يخدم أيضًا مصالح Google كشركة.

عندما يتم تحقيق الدخل من موقع ويب باستخدام AdSense، فإنه يصبح نظامًا أساسيًا آخر يمكن لمعلني Google عرض الإعلانات عليه.

وبغض النظر عن الأخلاقيات، هناك حافز لدى Google لإرسال حركة المرور إلى الصفحات التي تعرض إعلانات AdSense.

المزيد من الزيارات يعني المزيد من النقرات ومرات المشاهدة على الإعلانات، مما يعني أن معلني Google سيكونون سعداء بالدفع مقابل المزيد من الإعلانات.

ولكن هل تسمح جوجل لمصالحها كشركة بأن تقف في طريق تقديم نتائج بحث عضوية غير متحيزة؟

هذه هي النظرية المشتركة بين أولئك الذين يتساءلون عما إذا كان AdSense عامل تصنيف أم لا.

على العكس من ذلك، هناك مخاوف من أن إعلانات AdSense قد تؤثر على التصنيفات بطريقة سلبية، حيث أن Google لديها إرشادات محددة بشأن موضع الإعلان المناسب.

دعونا نتعمق أكثر في هذه الادعاءات، ثم نلقي نظرة على ما تقوله الأدلة حول تأثير AdSense على تصنيفات البحث.

المطالبة: AdSense هو عامل التصنيف

هناك العديد من المطالبات المتعلقة بـ AdSense كعامل تصنيف.

AdSense هو إشارة إيجابية

تشير إحدى النظريات إلى أن وضع إعلانات AdSense على الصفحة له تأثير إيجابي على التصنيف لأن تلك الإعلانات تحقق أرباحًا لشركة Google والمعلنين التابعين لها.

نظرًا لتشابك العديد من خدمات Google – مثل البحث العضوي، وإعلانات Google، وAdSense – فلا بد أن تكون هناك تكهنات بأنهم يتشاركون الإشارات بين بعضهم البعض.

تمامًا كما يتم تداول النظريات حول كون إعلانات Google عامل تصنيف، وهو ما نفضحه في فصل آخر، يتم تطبيق نفس خط التفكير على AdSense.

عدم الثقة في جوجل؟

ويبدو أن العنصر الذي يربط بين كل هذه النظريات هو عدم الثقة في جوجل.

يصدق الناس هذه الادعاءات لأنه لا توجد ثقة كافية في Google للحفاظ على نتائج البحث عادلة وموضوعية.

لقد تضررت سمعة Google كشركة جديرة بالثقة بسبب الدعاوى القضائية والتحقيقات في الممارسات التجارية المزعومة المانعة للمنافسة.

واتهم المسؤولون الحكوميون شركة جوجل بأشياء مثل تفضيل تطبيقاتها الخاصة على أندرويد، وتفضيل منتجاتها الخاصة في نتائج البحث.

تم رفع تهم مكافحة الاحتكار ضد Google في أوروبا والولايات المتحدة في الماضي. غالبًا ما تكون Google تحت مجهر وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالسلوك المناهض للمنافسة.

على الرغم من أمرها بدفع الغرامات، تؤكد جوجل أنها لم تفعل أي شيء لخنق المنافسة.

تؤدي التحقيقات المستمرة في ممارسات Google إلى إلحاق ضرر كبير بصورتها كشركة يمكن أن يثق بها الناس.

ولهذا السبب يستمر AdSense في الظهور في المناقشات حول عوامل التصنيف.

AdSense هو إشارة سلبية

تشير مطالبة أخرى إلى أنه يتعين على مالكي المواقع التصرف بخفة عند المشاركة في AdSense.

يُعتقد أن استخدام عدد كبير جدًا من الإعلانات، أو استخدامها في الأماكن الخاطئة، يؤثر سلبًا على التصنيف.

تنبع هذه النظرية من حقيقة أن جوجل تركز تدريجياً بشكل أكبر على الصفحات التي تقدم تجربة جيدة للمستخدم.

يؤدي ازدحام الصفحة بالإعلانات إلى خلق تجربة سيئة للمستخدم بعدة طرق تعتبرها Google مهمة.

يمكن أن تؤدي وفرة الإعلانات إلى صعوبة التعرف على المحتوى الرئيسي، وتتسبب في تحميل الصفحة بشكل أبطأ، وتتسبب في تحرك الصفحة أثناء التحميل.

كل واحد من هذه يمكن أن يؤدي إلى خفض درجة تجربة صفحة الموقع. لهذا السبب قد يظهر AdSense كعامل تصنيف سلبي.

وفقًا للادعاءات، فإن AdSense إما يعزز التصنيف أو يخفضه. أي واحد هو؟

ها هي الأدلة.

الدليل: AdSense كعامل تصنيف

وينقسم هذا القسم إلى جزأين لكل من المطالبات المجاورة.

AdSense هو إشارة إيجابية

تُطرح مسألة ما إذا كان AdSense يؤثر على تصنيفات البحث الخاصة بموقع ما في كثير من الأحيان حتى أن Google تتناولها في المسؤول دليل مساعدة AdSense.

جوجل تؤكد أن AdSense لا التأثير على موضع الموقع في SERPs:

“لا تؤثر المشاركة في Google AdSense على ترتيب موقعك في نتائج بحث Google ولن تؤثر على نتائج البحث التي نقدمها.

تؤمن Google إيمانًا راسخًا بحرية التعبير، وبالتالي توفر وصولاً واسع النطاق إلى المحتوى عبر الويب.

نتائج البحث لدينا غير متحيزة لعلاقاتنا مع المعلنين والناشرين الذين يدفعون. سنستمر في عرض نتائج البحث وفقًا لتقنية PageRank الخاصة بنا.”

يجب على مالكي المواقع عدم استخدام AdSense على افتراض أنه سيكون له تأثير إيجابي على تصنيفات البحث، حيث تم التأكد من عدم صحة ذلك.

من المفيد أن تضع ذلك في الاعتبار إذا كنت تجري تحليل SERP تنافسيًا. إذا كان أحد المنافسين يستخدم AdSense وموقعك لا يستخدمه، فلا داعي للقلق بشأن كونه عاملاً من شأنه أن يساهم في تحسين التصنيفات.

هل سيؤدي ذلك إلى تصنيفات أسوأ؟ وإليك الأدلة على الادعاء الآخر.

AdSense هو عامل تصنيف سلبي

كما تعلمنا في القسم أعلاه، لا يؤثر AdSense على التصنيفات سواءً بشكل إيجابي أو سلبي.

ومع ذلك، يمكن للإعلانات بشكل عام أن تؤدي إلى تدهور تجربة المستخدم في نظر Google وتؤدي إلى تصنيفات أقل.

لا يوجد خطأ بطبيعته في وضع الإعلانات على موقع الويب. لكن الطرق التي يتم استخدامها بها يمكن أن تسبب مشاكل لتحسين محركات البحث.

عندما يتعلق الأمر بموضع الإعلان، تطلب Google من مالكي المواقع اتباع ما يلي معايير إعلانات أفضل التي تسرد المواضع غير المقبولة للإعلانات على الهاتف المحمول وسطح المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي مركز مساعدة AdSense على قسم حول أفضل الممارسات لوضع الإعلان، والتي يُطلب من مالكي المواقع متابعتها.

وأخيرًا، يأخذ تحديث تجربة صفحة Google في الاعتبار كيفية استخدام الموقع للإعلانات.

وفي تواصل مع أصحاب المواقع بخصوص تحديث تجربة الصفحة، تقول جوجل:

“يجب ألا يستخدم الموقع تقنيات إعلانية تشتت الانتباه أو تقاطعها أو لا تؤدي إلى تجربة جيدة للمستخدم.”

هناك طرق مختلفة يمكن للمواقع من خلالها استخدام الإعلانات التي تؤثر سلبًا على التصنيفات، ولكن هذا لا يقتصر على AdSense.

ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت جوجل رسميًا أن AdSense ليس معفيًا من الإشارات السلبية التي من المحتمل أن تولدها الإعلانات.

يتم التعامل مع إعلانات AdSense الغازية بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع أي نوع آخر من الإعلانات الغازية.

Google AdSense كعامل تصنيف: حكمنا

تؤكد جوجل أن AdSense هو ليس عامل الترتيب.

طريقة استخدام إعلانات AdSense على الصفحة استطاع يؤدي إلى تصنيفات أقل، ولكن هذا ينطبق على جميع الإعلانات. لذلك، ليس من الدقة القول بأن AdSense هو عامل تصنيف سلبي محتمل أيضًا.