Rewrite this title: Google AdWords و+1 الجديد

ستساعدك المقالة التالية: Google AdWords و+1 الجديد

كان هناك ينفجر ل دعامات حول الجديد زر جوجل +1 وتحسين محركات البحث، حتى أنه رائع مناقشة حول سفين. يبدو أن لها التأثير الأكبر على تحسين محركات البحث والخوارزميات هناك، لكنني أرى تأثير أكبر على الجانب المدفوع.

لست متأكدًا من مدى شعبية هذه الميزة أو ما إذا كانت ستحظى بها تقاعد في 3 أشهر مثل بعض جهود Google الأخرى، ولكن إذا استمر الأمر، فهناك بعض التداعيات التي يجب أخذها في الاعتبار. يرجى أن تضع في اعتبارك ذلك مسجل الدخول فقط، مستخدمي الملف الشخصي في Google يمكنه استخدام نظام +1 الآن. يمكن لأصحاب حسابات Google رؤية إجراءات 1+، لكن لا يمكنك إجراء 1+ بدون ملف شخصي في Google.

نقاط الجودة

في الوقت الحالي، يشير AdWords إلى أن إجراءات 1+ لن يكون لها أي تأثير على نقاط الجودة، وهذا أمر منطقي. تتعلق نقاط الجودة بمدى ملاءمة كلمتك الرئيسية للإعلان بالصفحة المقصودة. إن إجراء 1+ يتعلق بالتوصية بأشياء، وليس بالقول “هذا أكثر صلة بالموضوع من الإعلانات الأخرى”.

التنفس أسهل قليلا الآن، ولكن لا أتوقع أن يكون هذا هو الحال دائما. لا أقول إنه سيكون أمرًا سلبيًا إذا لم يحصل إعلانك على إجراءات 1+، ولكن يمكنني أن أرى أن ذلك سيكون بمثابة مكافأة لاحقًا. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يحدث ذلك، وهو شيء يجب أن تضعه في ذهنك.

وحتى ذلك الحين، سيساعد إجراء 1+ في تحويل بعض المستخدمين وسيؤدي ذلك إلى زيادة النقرات وربما التحويلات. يمكن أن تساعد الزيادة في النقرات في تحسين مؤشرات أداء حسابك.

البريد العشوائي

المشكلة في كل هذا هي إرسال بريد عشوائي إلى النظام، وهو أحد الأسباب لإبعادهم عن نقاط الجودة. لكن البريد العشوائي في نظام AdWords يحدث بالفعل. لدينا نقرات احتيالية وعدد من الأشياء الأخرى التي تحدث داخل نظام AdWords وخارجه. الجيدون جيدون في رؤية الرسائل غير المرغوب فيها وتجاهلها بالفعل، وأستطيع أن أراهم يتصدرون الأمر هنا أيضًا.

في هذه الحالة، يتتبع Google إجراءات 1+ الخاصة بك ويعرف الحساب الذي تأتي منه الأصوات. لذلك أنا متأكد من أنه سيكون هناك فلتر أو حساب لإجراءات 1+ من الحسابات الجديدة. سيكون لزر 1+ من الحسابات الجيدة تأثير أكبر في المستقبل. تذكر في وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك ترجيحًا لحسابات السلطة. أتوقع نفس الشيء هنا.

المقاييس

ما سأكون مهتمًا برؤيته هو المقاييس التي تأتي من هذا المؤشر الجديد. هل سيتمكن المعلنون من معرفة عدد الإعجابات التي حصلوا عليها؟ قالت جوجل إننا سنكون قادرين على معرفة الإعلانات التي تحصل على المزيد، ولكن الأرقام الإجمالية؟

هل سنحصل على مقاييس تظهر لنا الإعجابات الاحتيالية؟ هل ستكون حساباتنا في مشكلة بسبب الإعجابات الاحتيالية؟ من المشكوك فيه أننا لا نملك السيطرة عليه، لكن هذا الفضاء سيكون الأكثر إثارة للاهتمام، على ما أعتقد. ليس لدينا الكثير من السيطرة على من يحبنا ومن هو الآخر في الدائرة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص، ولكن سيكون من الجيد معرفة عدد الأشخاص الذين يتم تلقيهم ومقارنتهم بالأداء.

كتابة الإعلان

أرسل أحد أصدقائي مؤخرًا لقطة الشاشة هذه:

الشكل 1: عبارات الحث على اتخاذ إجراء بشأن تحسين محركات البحث (SEO)، غير مسموح بها في PPC عبر الدكتور بيتر مايرز

يرجى العلم أن هذا لن ينجح على الجانب المدفوع. مثل “انقر هنا”، نص الإعلان الذي يؤثر على الزر 1+ لن تتم الموافقة عليه أو السماح به. [Hat tip to @JoannaLord for that one]