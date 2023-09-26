Rewrite this title: Google Algo Bug يضع المواقع في حالة غريبة من النسيان

ستساعدك المقالة التالية: Google Algo Bug يضع المواقع في حالة غريبة من النسيان

في جلسة Hangout خلال ساعات عمل Google، أجاب جون مولر على سؤال حول المدة التي تستغرقها Google لإعادة ترتيب موقع ويب اختفى ثم عاد. كشف جزء من إجابته عن نظرة ثاقبة لمشكلة نادرة في Google تمنع موقع الويب من التصنيف لأي كلمات رئيسية على الإطلاق، ولا حتى اسم المجال.

وصفها جون مولر بأنها حالة من النسيان، وهي حالة وسطية.

معلومات أساسية حول عقوبة النطاق القديم

شيء ما واجهته عدة مرات فقط وهو أمر نادر جدًا لدرجة أنه ليس له اسم، لذلك أسميه عقوبة النطاق القديم.

البرامج القديمة هي برامج قديمة لا يمكن استبدالها لأن الكثير من الأشخاص يستخدمونها. بالنسبة لهذه المشكلة المتعلقة بالمجال، فهي عقوبة مرتبطة بنطاق ولكنها لا تظهر في Google Search Console لذا لا يمكن إزالتها.

لا توجد طريقة لاكتشاف تأثر النطاق بهذا النوع من العقوبات بخلاف عدم قدرة الموقع على التصنيف لأي شيء، ولا حتى اسم النطاق الخاص به.

ولكن نظرًا لأن Search Console لا تسجل العقوبة، فلا توجد طريقة لتقديم طلب إعادة النظر لأن Search Console تفيد بعدم وجود عقوبة.

تم فرض عقوبة النطاق القديم على جون مولر في جلسة Hangout خلال ساعات العمل قبل عامين. وطلب من الشخص الذي يدير الموقع أن يمرر عنوان URL.

لقد قمت بمراقبة عنوان URL لمدة شهرين وبعد حوالي شهر ونصف بدأ النطاق في الترتيب بشكل طبيعي.

لقد كتبت عن هذا الموضوع هنا: لا يمكن للموقع أن يتم تصنيفه على Google: هل هذه عقوبة النطاق القديم؟

ظهر هذا النوع من العقوبات في عام 2004 تقريبًا على نطاق أحد المسوقين الذي كان جديدًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO). لم يكن يعرف سبب عدم تصنيف موقعه الجديد.

ظاهريًا، بدا الموقع جيدًا لأن شريط أدوات Google أظهر أنه يحتوي على نظام تصنيف الصفحات (PageRank)، والذي تمت الإشارة إليه بواسطة شريط أخضر على شريط الأدوات.

لم يعرض النطاق العلامة الواضحة للنطاق المعاقب، وهو عدم وجود نظام تصنيف الصفحات، والذي يتم عرضه على شريط أدوات Google كشريط رمادي بدلاً من الشريط الأخضر العادي.

لذلك، قمت أنا وآخرون بفحصه وقررنا أنه قد تم استخدامه سابقًا من قبل شخص آخر كموقع غير مرغوب فيه.

تم الاتصال بمهندس Google، مات كاتس، نيابةً عن جهة التسويق هذه وتمت إزالة العقوبة عن مات.

لكن مات لم يشرح أبدًا ماهية هذه العقوبة الغريبة التي تم إرفاقها بالمجال ولكنها لم تظهر كعقوبة.

على مر السنين، لم يشرح أي موظف في Google ماهية هذه العقوبة، وكان من النادر جدًا أن لا يكون العديد من مسؤولي تحسين محركات البحث على علم بها.

لذلك استمرت العقوبة الغامضة على مستوى المجال مخفية في الغموض… حتى أيام قليلة مضت.

ناقش جون مولر مؤخرًا عقوبة نادرة على مستوى المجال تشبه تمامًا ما تمت ملاحظته في الماضي.

يتعطل الموقع في حالة معاقبة

كان جون مولر يجيب على سؤال حول المدة التي تستغرقها النطاقات للتعافي من عدم توفرها. وناقش حالات انقطاع الخدمة المؤقتة بسبب مشكلات فنية وأيضًا تحديث الموقع بالكامل حيث يخضع موقع الويب لتغييرات واسعة النطاق.

ثم بدأ يتحدث عن ركلة الجزاء “الغريبة” التي يبدو أنها خطأ قديم في خوارزمية جوجل.

يحدث الخطأ كرد فعل على نشاط غير مرغوب فيه على أحد النطاقات، ووفقًا لجون، يمكن أن يستمر لسنوات عديدة.

يتطابق هذا مع وصف عقوبة المجال القديم الغامضة.

هكذا وصفها جون مولر:

“الشيء الآخر الذي نادرًا ما أراه، هو أن الموقع يتعطل في حالة غريبة من نوع ما في المنتصف في أنظمتنا في ذلك …

…في مرحلة ما، قامت خوارزمياتنا بمراجعة موقع الويب ووجدت أنه فظيع للغاية، ولأي سبب كان، استغرق تحديث تلك الأجزاء من الخوارزميات وقتًا طويلاً جدًا.

وأحيانًا قد يستغرق ذلك عدة سنوات.

هذه أشياء رأيتها بين الحين والآخر ولكنها نادرة للغاية.

لذا فإن فرص وقوع أي موقع ويب عشوائي فيه منخفضة إلى حد ما، ولكنه شيء إذا كنت تكافح وترى حقًا أنك تفعل الكثير من الأشياء بشكل صحيح ولا يبدو أن هناك شيئًا يعمل، فاتصل لاستخدامه و لنرى ما إذا كان هناك شيء من جانبنا قد يكون عالقًا.

ولكن، أود أن أقول، على الأقل الأمور الفنية، يتم حلها بسرعة كبيرة.

نوع من الأشياء الغريبة العالقة في جانب الخوارزميات، أود أن أقول إن هذا أصبح نادرًا جدًا هذه الأيام، خاصة إذا حدث شيء ما … قبل خمس أو عشر سنوات وكان موقعك عالقًا في حالة غريبة من النسيان، فهذا شيء مثل التواصل والرؤية إذا كان هناك شيء غريب فهو دائمًا يستحق العناء.

أعراض عقوبة تصنيف النسيان

الموقع الذي ناقشه مولر سابقًا قبل عامين لم يتمكن من التصنيف على أي كلمات رئيسية، ولا حتى اسم المجال الخاص به. الجزء الغريب في هذه الحالة هو أنه مرة واحدة في الشهر لبضعة أيام، سيكون النطاق قادرًا على التصنيف حسب اسم المجال الخاص به لبضعة أيام في أسفل الصفحة الأولى أو أعلى الصفحة الثانية. ولكن بعد مرور الأيام القليلة، سيختفي الأمر مرة أخرى في طي النسيان.

العلامة الواضحة لهذا النوع من العقوبات الخفية هي أنها لا تظهر على Google Search Console، ولا يمكن للموقع تصنيف أي شيء بما في ذلك اسم المجال الخاص به، وقد تم استخدام الموقع سابقًا لأغراض البريد العشوائي.

يمكن التحقق من الاستخدام السابق للنطاق من خلال خدمة مجانية مقدمة على Archive.org. يقوم موقع Archive.org بحفظ لقطات من مواقع الويب التي تم التقاطها في الأشهر والسنوات السابقة.

مع قليل من الحظ، سيتم عرض الحالة السابقة للمجال.

تم استخدام العديد من أسماء النطاقات مسبقًا. لذلك من الجيد التحقق مما إذا كان النطاق مستخدمًا مسبقًا قبل التسجيل واستخدامه.

الاقتباس:

خطأ نادر في Google يضع المواقع في حالة من النسيان في التصنيف

شاهد مولر وهو يناقش عقوبة ليمبو النادرة في الدقيقة 24:48: