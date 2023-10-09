Rewrite this title: Google Android يجعل استيراد تطبيقات C وC++ أسهل

ستساعدك المقالة التالية: Google Android يجعل استيراد تطبيقات C وC++ أسهل

النظام الأساسي المفضل لتطبيقات الهاتف المحمول ليس Android. في الواقع، قد يكون Android هو المفضل الثالث من وجهة نظر تنموية بحتة؛ Apple لديها أسهل الأجهزة للعمل بها، وتشتهر شركة Microsoft بامتلاكها إطار عمل تطويري رائع. ومع ذلك، فقد شق نظام Android طريقه إلى ما يقرب من ربع مليون تطبيق. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك شعبيتها وإطارها المفتوح ودعمها المتزايد للغات البرمجة المختلفة. في الآونة الأخيرة، تم توسيع هذا ليشمل استيرادًا أسهل للتطبيقات المصممة إما بلغة C أو C++.

وفقا لمنشور في مجتمع أندرويد، هذه العودة إلى تطوير تطبيقات C++ تعني أن مطوري الجيلين X وY الهواة يجب أن يكون لديهم فرصة أكبر للظهور على الساحة. غالبًا ما كان طلاب المدارس الثانوية العبقري غريب الأطوار في الثمانينيات والتسعينيات يقضون ساعات في مختبرات الكمبيوتر لبرمجة ألعاب بسيطة باستخدام لغة C++. بالإضافة إلى أن المهووسين في المدرسة القديمة سيكونون قادرين على إخراج مهاراتهم من الخزانة وإضافة شيء ما إلى Android، فهذا يعني أيضًا أن العديد من ألعاب C++ الموجودة بالفعل – الكثير والكثير والكثير – يمكن أن تشق طريقها بسهولة أكبر إلى ذكري المظهر.

الصياغة المحددة المستخدمة في منشور مدونة Google Android Developer الرسمي أخبرنا في هذا الموضوع أن “هذا الإصدار مصمم خصيصًا لمساعدة مطوري الألعاب على الاستمرار في التألق… يجب أن يكون من السهل جدًا الآن جلب الألعاب المكتوبة بالكامل بلغة C وC++ إلى Android باستخدام .” (تم إضافة التأكيد.) لذا، لا، لن يكون استيرادًا مباشرًا يأتي بشكل لا تشوبه شائبة، ولم يتم ذكر ما قد تكون عليه هذه “التعديلات الدنيا” بالضبط أو ما يعتبره موظفو Google الحد الأدنى من مطوري تطبيقاتهم.

ويأتي هذا الإعلان أيضًا وسط مجموعة كاملة من أدوات التطوير المساعدة الأخرى الموجودة في نظام التشغيل 2.3 والإصدارات الأحدث، بما في ذلك دعم المزيد من المحتوى الغني بالوسائط.