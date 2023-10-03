Rewrite this title: Google Assistant تم التحديث باستخدام الإجراءات الروتينية والتذكيرات المستندة إلى الموقع

ستساعدك المقالة التالية:

Google Assistant تم التحديث باستخدام الإجراءات الروتينية والتذكيرات المستندة إلى الموقع

جوجل لديها أعلن تخطط لجلب سلسلة من التحديثات إلى Google Assistant. يتضمن ذلك ميزتين أساسيتين جديدتين، ودعم المزيد من اللغات، وعمليات تكامل أعمق مع أجهزة الطرف الثالث.

ميزات جديدة

في الأسابيع المقبلة، Google Assistant سيتم تحديثه من خلال الإجراءات الروتينية والتذكيرات المستندة إلى الموقع. الإجراءات الروتينية عبارة عن سلسلة مخصصة من الأحداث التي يتم تنفيذها عند نطق أمر معين. على سبيل المثال، قد يؤدي قول “Ok Google، أنا في المنزل” إلى تشغيل المساعد لتشغيل الأضواء ومشاركة تذكيرات المنزل وتشغيل الموسيقى المفضلة لديك وما إلى ذلك.

ستطرح Google قريبًا إمكانية ضبط التذكيرات باستخدام مكبر صوت ذكي. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك دعم جديد تمامًا للتذكيرات المستندة إلى الموقع. على سبيل المثال، يمكنك تعيين تذكير لإرسال تقرير إلى رئيسك في العمل، وسيذكرك المساعد عندما تصل إلى العمل.

المزيد من اللغات

Google Assistant سيكون متاحًا بأكثر من 30 لغة بحلول نهاية العام، وهو ما يعد خطوة كبيرة مقارنة باللغات الثماني الحالية.

اللغات التالية التي سيتم دعمها في المستقبل القريب تشمل:

دانماركي

هولندي

الهندية

الاندونيسية

النرويجية

السويدية

التايلاندية

في وقت لاحق من هذا العام Google Assistant سيتلقى دعمًا متعدد اللغات، حتى تتمكن العائلات التي تتحدث لغات متعددة من التحدث إلى المساعد بشكل أكثر طبيعية.

تكاملات أعمق

تريد Google أن تجعل المساعد أكثر ملاءمة للهاتف، لذلك تعمل مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) لجلب جميع إمكانيات المساعد إلى الهواتف غير التابعة لـ Google Android. سيصبح هذا ممكنًا من خلال برنامج Google Assistant Mobile OEM الجديد.

يسمح البرنامج لصانعي الأجهزة ببناء تكاملات أعمق بين ميزات المساعد والجهاز. قد تتضمن عمليات التكامل الأعمق هذه أوامر خاصة بالجهاز، والاستماع إلى “OK Google” عندما تكون الشاشة مغلقة، وعمليات التكامل مع شرائح الذكاء الاصطناعي القائمة على الأجهزة، والمزيد.

ستتمكن شركات الهاتف أيضًا من تطوير عمليات التكامل المخصصة الخاصة بها Google Assistant. قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت تريد استخدام المساعد للقيام بأشياء مثل إجراء تغييرات على خطة هاتفك أو الحصول على رصيد فاتورتك.

ومن المتوقع أن يتم نشر هذه التغييرات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.