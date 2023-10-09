Rewrite this title: Google Blogger: خدمة المدونات الأكثر موثوقية؟

ستساعدك المقالة التالية: Google Blogger: خدمة المدونات الأكثر موثوقية؟

ومع تحرك العالم إلى الأمام نحو الاعتماد بشكل أكبر على الحوسبة السحابية ــ وهو المصير الذي يبدو حتميا، وخاصة إذا كانت تكنولوجيات مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية وCr-48 من شركة جوجل تشكل أي مؤشر ــ فقد أثيرت العديد من المخاوف. في حين أن مشكلات الخصوصية هي أكبر شكوى، فقد تحدث البعض بصوت عالٍ عن إمكانية فقدان البيانات بسبب فشل الخادم أو توقفه عن العمل. ومع ذلك، إذا كان Blogger من Google يشير إلى موثوقية خدمة الويب، فقد لا تكون هذه مشكلة كبيرة كما تعتقد.

ألقت دراسة من Royal Pingdom نظرة على خدمات التدوين المختلفة. ولم يكن هذا فحصًا قصصيًا أيضًا. قامت Pingdom بمراقبة مدونات متعددة لكل مزود خدمة على مدار شهرين، ونظرت عمدًا في المدونات ذات الموضوعات وأسماء النطاقات المتنوعة.

خرج Blogger باعتباره الفائز الواضح. انها فترة التوقف؟ 0.00% (وإذا أردت، يمكنك إضافة أي عدد تريده من الأصفار إلى النهاية). هذا هو وقت التوقف ليس فقط للصفحة الرئيسية ولكن لكل من المدونات الأربع التي يتم تتبعها أيضًا. في حين أن كل خدمة أخرى تم فحصها كانت تحتوي على مخطط عرض مرئي، إلا أن Pingdom لم يكلف نفسه عناء إنشاء مخطط للمدون، قائلاً “ببساطة لم يكن الأمر مثيرًا للاهتمام”.

ومع ذلك، فإن جميع خدمات المدونات الأخرى التي تم فحصها باستثناء خدمة واحدة (WordPress وTypePad وPosterous وTumblr) قدمت عرضًا جيدًا، مع وقت تشغيل يزيد عن 99.9%. للأسف، انخفض تقييم Tumblr كثيرًا عن المستوى القياسي، حيث حصل على حوالي 97% – مما يدل على مشكلات الاستقرار الأخيرة التي يعمل الموقع جاهدًا لحلها.

هل يوضح لنا هذا صورة لمدى استقرار تخزين المحتوى في السحابة؟ قد لا تعطي خوادم Google، نظرًا لمواردها وخبراتها الهائلة، صورة لما تبدو عليه الخوادم القياسية اليوم. ومع ذلك، فهي توضح لنا أن وقت التشغيل المثالي أمر ممكن – وسيصبح أكثر احتمالا مع تقدم التكنولوجيا إلى الأمام.