Rewrite this title: Google Checkout يغير هيكل رسوم المعالجة

ستساعدك المقالة التالية: Google Checkout يغير هيكل رسوم المعالجة

تعمل Google على تغيير هيكل الرسوم في Google Checkout من معدل موحد قدره 2.0% + 0.20 دولار أمريكي لكل معدل معاملة إلى خدمة ذات أسعار متدرجة جديدة والتي ستعكس السلع والمبيعات المختلفة التي تتم معالجتها عبر Google Checkout (نقاط جودة Google Checkout؟).

أرسل Google Checkout هذه الرسالة الإلكترونية إلى البائعين الليلة الماضية:

نكتب إليك لإعلامك بأنه في 5 مايو 2009، سيتم تغيير رسوم معالجة معاملات Google Checkout. سنقوم بالانتقال من معدل 2.0% + 0.20 دولار أمريكي لكل معاملة إلى هيكل رسوم متدرج جديد، حيث ستختلف الأسعار اعتمادًا على المبلغ بالدولار لمبيعاتك الشهرية التي تتم معالجتها من خلال Checkout. سيعتمد السعر الذي سيتم تحصيله منك بدءًا من 5 مايو 2009 على مبيعاتك التي تمت معالجتها من خلال Checkout خلال شهر أبريل 2009. وفي كل شهر بعد ذلك، سنستمر في استخدام حجم مبيعات الشهر السابق لتحديد معدل معالجة المعاملات الخاصة بك .

ماذا يعني هذا؟ وهذا يعني أنه كلما زاد عدد الدولارات التي تقوم بمعالجتها، انخفض هيكل الرسوم الإجمالي الخاص بك:

المبيعات الشهرية من خلال رسوم Google Checkout لكل معاملة

أقل من 3000 دولار 2.9% + 0.30 دولار 3,000 دولار – 9,999.99 دولار 2.5% + 0.30 دولار 10,000 دولار – 99,999.99 دولارًا 2.2% + 0.30 دولار 100,000 دولار أو أكثر 1.9% + 0.30 دولار

أيضًا Note (من جوجل الخروج):

سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 1% على المعاملات التي تختلف فيها دولة التاجر عن دولة إرسال الفواتير الخاصة بالمشتري. مع إشعار مدته 10 أيام، قد نقوم أيضًا بفرض رسوم معالجة معاملات أعلى على التجار الذين يتكبدون عمليات رد المبالغ المدفوعة بشكل مفرط أو يشكلون مخاطر مالية على Checkout.

علاوة على ذلك، ستتوقف خدمة Google Checkout أيضًا عن معالجة معاملات AdWords المجانية. ستعتمد بنية معالجة رسوم Adwords الجديدة على إنفاق Adwords للمعلن، ومبلغ مبيعات Google Checkout:

رسوم المبيعات من خلال معاملات Google Checkout حتى 5 مايو 2009

مبيعات ال يصل إلى 10 أضعاف إنفاقك الشهري في AdWords حر مبيعات في الزائدة 10 أضعاف إنفاقك الشهري في AdWords 2% + 0.20 دولار لكل معاملة المبيعات للتجار الذين لا يعلنون باستخدام AdWords 2% + 0.20 دولار لكل معاملة

تكلفة ممارسة الأعمال التجارية؟ ومع ذلك، مع هيكل الرسوم هذا، يعد Google Checkout حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة لشركتي مقارنة بموفر معالجة بطاقات الائتمان الداخلي لدينا، والذي يفرض رسومًا أعلى على البطاقات التي تستخدم خدمات نقاط الولاء ورسوم المعالجة الأخرى. وبالمثل، تعد إدارة Google Checkout أسهل بكثير بالنسبة لي من إدارة Paypal، ولا تمثل مشكلة محاسبية للعملاء.

من المؤكد أن تغييرات رسوم المعالجة ستؤدي إلى تعديل النتائج النهائية للشركات التي تستخدم Google Checkout، بالإضافة إلى تحفيز إطلاق حملة Google AdWords لتعويض الرسوم الأساسية.

أما بالنسبة للجمعيات غير الربحية، فقد قامت جوجل أيضًا بتعديل هيكل المعالجة في هذا القطاع أيضًا:

يكون مستلمو Google Grants المقيمون في الولايات المتحدة مؤهلين لمعالجة المعاملات المجانية للتبرعات المستلمة من خلال Checkout حتى 1 كانون الثاني (يناير) 2010. وسيتم فرض رسوم منخفضة على جميع المؤسسات الأخرى المعتمدة من IRS 501(c)(3) بنسبة 2% + 0.20 دولار أمريكي لكل معاملة حتى شهر أيار (مايو) اعتبارًا من 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، سينتقلون بعد ذلك إلى هيكل التسعير المتدرج الموضح أعلاه. لا توجد رسوم شهرية أو رسوم إعداد أو خدمة البوابة. نحن نحتفظ بالحق في فرض حدود معقولة وفقًا لتقديرنا

ما رأيك في التغييرات التي طرأت على رسوم معالجة Google Checkout؟