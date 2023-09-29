Rewrite this title: Google Chrome لتسليط الضوء على الصفحات السريعة على الهاتف المحمول

ستساعدك المقالة التالية: Google Chrome لتسليط الضوء على الصفحات السريعة على الهاتف المحمول

سيؤدي تحديث Google Chrome إلى تمييز صفحات معينة تحمل علامة “صفحة سريعة”. يتم تحديد ذلك بناءً على ما إذا كانت توفر تجربة مستخدم جيدة أم لا.

إن تعريف Google لتوفير تجربة مستخدم جيدة يعني تلبية جميع حدود المقاييس الخاصة بمؤشرات أداء الويب الأساسية أو تجاوزها.

عند استيفاء معايير Google، سيرى المستخدمون علامة “الصفحة السريعة” عند الضغط لفترة طويلة على أي رابط داخل متصفح Chrome للجوال لنظام Android.

يمنح هذا المستخدمين القدرة على التحقق مما إذا كانت الصفحة التي هم على وشك زيارتها سريعة وسريعة الاستجابة ومستقرة.

“لمساعدة المستخدمين على تحديد التجارب الرائعة أثناء التصفح، يسعدنا أن نعلن أن Chrome سيبدأ في تسليط الضوء على تجارب المستخدم عالية الجودة على الويب، بدءًا من تصنيف الروابط السريعة عبر قائمة سياق الارتباط في Chrome لنظام Android. سيتم طرح هذا التغيير بدءًا من الإصدار التجريبي من Chrome 85.

يتم تعيين علامة “الصفحة السريعة” بناءً على البيانات التاريخية الواقعية.

عندما يكون عنوان URL، أو عناوين URL الأخرى المشابهة له، سريعًا تاريخيًا للمستخدمين الآخرين، فسيعرض Chrome الشارة الجديدة.

يتم تجميع البيانات التاريخية من عناوين URL الخاصة بالموقع ذات البنية المشابهة معًا

إذا لم تكن الصفحة تحتوي على بيانات تاريخية كافية، فسيقوم Google بتقييمها بناءً على تاريخ مضيف موقع الويب.

يتم طرح هذه الميزة حاليًا في الإصدار التجريبي من Chrome 85 على نظام Android.

يمكن لأولئك الذين يرغبون في تجربتها اليوم الانتقال إلى chrome://flags وتمكين “معلومات أداء قائمة السياق وجلب التلميحات عن بُعد”.

عندما يتم طرح هذه الميزة للجميع في الإصدار النهائي من Crome 85، سيرى المستخدمون تصنيف “الصفحة السريعة” إذا كان لديهم الوضع البسيط أو “جعل عمليات البحث والتصفح أفضل” قيد التشغيل.

تفشل معظم المواقع في تقييمات مؤشرات أداء الويب الأساسية

إذا تم طرح هذا التحديث اليوم، فإن أقل من 15% من المواقع على الويب ستحصل على علامة “الصفحة السريعة”.

تُظهر البيانات المستمدة من دراسة حديثة أن نسبة صغيرة فقط من مواقع الويب تم تحسينها بشكل جيد بما يكفي لاجتياز تقييم Core Web Vitals.

تفي العديد من المواقع بمعايير واحد أو اثنين من مؤشرات الويب الحيوية، ولكن عدد قليل جدًا منها يجتاز التقييم لجميع المواقع الثلاثة.

كمرجع، هذه هي مؤشرات أداء الويب الأساسية وحدود المقاييس المقابلة لها:

أكبر طلاء محتوى (LCP) : يقيس سرعة تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. يجب أن يحدث هذا في الداخل 2.5 ثانية من الهبوط على الصفحة.

: يقيس سرعة تحميل المحتوى الرئيسي للصفحة. يجب أن يحدث هذا في الداخل من الهبوط على الصفحة. تأخير الإدخال الأول (FID) : يقيس السرعة التي يتمكن بها المستخدمون من التفاعل مع الصفحة بعد الوصول إليها. يجب أن يحدث هذا في الداخل 100 مللي ثانية .

: يقيس السرعة التي يتمكن بها المستخدمون من التفاعل مع الصفحة بعد الوصول إليها. يجب أن يحدث هذا في الداخل . إزاحة التخطيط التراكمي (CLS): يقيس عدد المرات التي يواجه فيها المستخدمون تغييرات غير متوقعة في التخطيط. يجب أن تحافظ الصفحات على CLS أقل من 0.1.

ما يقرب من 90% من عناوين URL للجوال التي تم اختبارها في الدراسة اجتازت تقييم FID. أقل من النصف اجتاز تقييمات LCP وCLS.

هذه هي المجالات الرئيسية التي يحتاج مالكو المواقع إلى التركيز عليها إذا كانوا يرغبون في الحصول على علامة “الصفحة السريعة” في Chrome.

والأهم من ذلك هو تحديث خوارزمية Google القادم والذي سيحول Core Web Vitals إلى إشارات تصنيف.

ومع ذلك، لن يأتي هذا التحديث حتى عام 2021، لذلك يتوفر لدى مُحسّنات محرّكات البحث ومالكي المواقع متسع من الوقت للاستعداد.

نظرًا لأن Chrome 85 موجود بالفعل في مرحلة الاختبار التجريبي العام، فلا يمكن أن يكون إطلاقه الرسمي بعيدًا جدًا.

مصدر: مدونة الكروم