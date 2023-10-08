Rewrite this title: Google Drive: هل انتهت حفلة Dropbox؟

ستساعدك المقالة التالية: Google Drive: هل انتهت حفلة Dropbox؟

بعد ظهر يوم السبت، تسربت شائعة من المحتمل أن تجعل فريق Dropbox يشعر بالتوقف أثناء ذهابهم إلى العمل هذا الصباح. وفقًا لتقرير TechCrunch، فإن Google Drive حقيقي، ويستخدمه حاليًا فريق Google، ومن المقرر إطلاقه قبل نهاية هذا العام. سيسمح Google Drive للمستخدمين بتخزين الملفات على السحابة ونقل تلك الملفات بسهولة بين الأجهزة.

تُظهر لقطة الشاشة المسربة لـ Google Drive أنه من المرجح أن يكون منتج Google Docs قد تمت إعادة تسميته مع بعض الوظائف الإضافية. على الرغم من أن محرر مستندات Google لديه القدرة على تخزين أي نوع ملف، إلا أن معظم المستخدمين لا يدركون هذه الوظيفة ويستخدمونها ببساطة لمعالجة النصوص عبر الإنترنت. من خلال تغيير العلامة التجارية لمحرّر مستندات Google ليصبح Google Drive وإضافة وظيفة المزامنة، تأمل Google في تغيير مفهوم المنتج.

سيكون Google Drive، الذي سيستخدم برنامج مزامنة أصلي، قادرًا على مزامنة الملفات عبر مجموعة من الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. باستخدام تطبيق مزامنة Google Drive، سيتمكن المستخدمون من سحب وإسقاط ملف والوصول فورًا إلى هذا الملف على الأجهزة الأخرى. من المتوقع أن يكون موقع Google Drive موجودًا على موقع drive.google.com، وهو غير متاح حاليًا.

توفر Google حاليًا للمستخدمين مقدارًا متزايدًا دائمًا من سعة التخزين المجانية لـ Gmail ومحرّر مستندات Google وبيكاسا وخدمات Google الأخرى. من المتوقع أن يوفر Google Drive أيضًا للمستخدمين مقدارًا محددًا من مساحة التخزين مجانًا ويسمح بشراء مساحة تخزين إضافية إذا لزم الأمر. إذا ظل السعر مشابهًا للمستويات الحالية، فسيكون لدى مستخدمي Google Drive خيار شراء سعة تخزينية إضافية مقابل 5 دولارات فقط سنويًا لكل 20 جيجابايت.

عند مقارنتها بخطة Dropbox Pro 50، التي تتقاضى 10 دولارات شهريًا مقابل 50 جيجابايت، فإن سعر Google Drive يبدو رخيصًا للغاية.

[Sources Include: TechCrunch, Dropbox, & Google Docs; Photo Credit: wiseCom]