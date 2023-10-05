Rewrite this title: Google Grants – AdWords للمؤسسات غير الربحية: كيفية البدء والبدء في زيادة عدد الزيارات إلى الحد الأقصى

ستساعدك المقالة التالية: Google Grants – AdWords للمؤسسات غير الربحية: كيفية البدء والبدء في زيادة عدد الزيارات إلى الحد الأقصى
هل أنت مؤسسة غير ربحية تلتزم بالحد الأدنى لمتطلبات منح Google لبلدك؟ إذًا قد يكون هذا المنشور ذا أهمية كبيرة بالنسبة لك.
تقدم Google حاليًا ما يصل إلى 10000 دولار أمريكي شهريًا كأرصدة إعلانية مجانية!
ما هي المتطلبات للاستفادة من Google Grants؟
- أن يكون لديك حالة خيرية صالحة لبلدك
- أن يكون لديك موقع ويب يروج لمؤسستك
- لا تستخدم الإعلانات المدرة للدخل على موقع الويب الخاص بك، مثل إعلانات Google AdSense
لا تقدم Google منحًا للجهات والمنظمات الحكومية والمستشفيات والمجموعات الطبية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال والمؤسسات الأكاديمية والجامعات.
بعد حصولك على المنحة الشهرية، كيف يمكنك المحافظة عليها؟
- يجب عليك الارتباط بعنوان URL واحد فقط غير ربحي وهو العنوان الذي ستستخدمه في تطبيقك
- يجب أن يكون عرض السعر الأقصى للنقرة 2 دولار
- تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الحساب مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا
- أعلن فقط على Google.com
- استخدم فقط الحملات التي تستهدف الكلمات الرئيسية
- تشغيل الإعلانات النصية فقط. لا يسمح بأي لافتات أو إعلانات شبكة العرض!
- يجب أن تدعم 100% من مبيعات موقع الويب الخاص بك البرنامج الخيري
- يجب ألا تتجاوز ميزانيتك اليومية 329 دولارًا أمريكيًا
ما هي أفضل طريقة لإعداد حملة المنح وتعزيز حركة المرور؟
أولاً، ضع في اعتبارك أن حركة المرور المجانية لا تعني أنه يمكنك إنشاء حساب دون اتباع أفضل ممارسات Google AdWords. سيساعدك اتباع أفضل الممارسات في الحصول على حركة مرور جيدة فقط إلى موقع الويب الخاص بك وتقليل مقدار حركة المرور التي لن تكون مفيدة لبرنامجك الخيري.
فيما يلي الخطوات الأساسية لإنشاء حملة ناجحة:
- قم بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية لجميع المواضيع التي قد تكون ذات صلة ببرنامجك الخيري
- قم بتجميع الكلمات الرئيسية المتشابهة في فئات / موضوعات
- تأكد من إنشاء قائمة بالكلمات الرئيسية السلبية أثناء البحث عن الكلمات الرئيسية. الكلمة الرئيسية السلبية هي مصطلح أو تعبير لا ترغب في الظهور معه، ومن خلال إضافة كلمات رئيسية سلبية، ستوفر المال الذي كنت ستنفقه على النقرات غير المرغوب فيها
- بمجرد تنظيم كلماتك الرئيسية في مجموعات، ابحث عن كلمات رئيسية جديدة لكل مجموعة. ما عليك سوى نسخ الكلمات الرئيسية للمجموعة ولصقها في أداة الكلمات الرئيسية، ونتيجة لذلك ستنشئ بعض الكلمات الرئيسية الثمينة الطويلة. الكلمات الرئيسية الطويلة هي كلمات رئيسية تحتوي على ثلاث كلمات أو أكثر، وبالتالي من المرجح أن يتم تحويلها.
- قم بإعداد جميع كلماتك الرئيسية الإيجابية في نوع مطابقة مُعدِّل المطابقة التقريبية. ستضمن هذه الطريقة إمكانية الوصول ودقة الاستهداف. إذا لم تكن على دراية بمصطلح مُعدِّل المطابقة التقريبية، فما عليك سوى وضع علامة زائد قبل كل كلمة في الكلمة الرئيسية. على سبيل المثال، إذا كانت كلمتك الرئيسية هي التبرع لمأوى الحيوانات تريد تغيير ذلك إلى +تبرع +إلى +ملجأ +الحيوانات عند إضافة الكلمة الرئيسية إلى حملتك (بجوار بعضها البعض ككلمة رئيسية واحدة، وليس أسفل بعضها البعض ككلمات رئيسية متعددة).
- قم بتحسين الحملة على أساس أسبوعي من خلال النظر في تقرير استعلامات البحث الخاص بك. على وجه التحديد، أضف كلمات رئيسية سلبية عندما لا يتطابق المصطلح مع أهدافك وأضف كلمة رئيسية تستخدم مطابقة العبارة في كل مرة يظهر فيها المصطلح كثيرًا ويحقق نسبة نقر إلى ظهور جيدة. يمكنك الوصول إلى تقرير استعلامات البحث من خلال الانتقال إلى علامة تبويب الكلمات الرئيسية في حملتك والنقر على “التفاصيل” ثم “الكل”. تأكد من تحديد النطاق الزمني الصحيح في الزاوية اليمنى العليا.