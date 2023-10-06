Rewrite this title: Google Hangouts على الهواء الآن بملء الشاشة

ستساعدك المقالة التالية: Google Hangouts على الهواء الآن بملء الشاشة

بالأمس، نبهت صفحة مساعدة Google+ متابعيها على G+ إلى أن Hangouts on Air تتمتع بمظهر جديد.

تعد جلسة Hangout إحدى ميزات شبكة Google Plus المتنامية. يمكنك بدء جلسة Hangout حسب رغبتك من ملفك الشخصي، أو صفحة عملك، أو عن طريق النقر على رمز جلسة Hangout في الهامش الأيسر لـ G+. يمكنك الوصول YouTube مقاطع الفيديو ومشاركة الشاشة والدردشة النصية وحتى إضافة تأثيرات خاصة أثناء الدردشة. ومع ذلك، تقتصر جلسة Hangout بالنسبة لمعظم المستخدمين على 10 أشخاص والمضيف و9 مشاركين. تكون جلسة Hangout العادية مرئية فقط للأشخاص العشرة المتضمنين فيها، وتكون عن طريق الدعوة فقط. فكر في جلسة Hangout عادية كتجمع إما في غرفة المعيشة الخاصة بك مع الأصدقاء أو في غرفة الاجتماعات مع زملائك في العمل. الوحيدون الذين يشاركون على الإطلاق هم الموجودون في الغرفة.

تتيح Hangouts on Air إمكانية نشر المفهوم للعامة وتسمح للآخرين برؤية الحدث بشكل مباشر ومسجل لمشاهدته لاحقًا. يتم بث الفيديو من حسابك في Google Plus إلى حسابك YouTube القناة، حيث يتم حفظها وإتاحتها للمشاهدة لاحقًا. تتمتع جلسات Hangout على الهواء بجميع وظائف جلسات Hangout العادية، مثل مشاركة الشاشة والدردشة النصية وما يصل إلى 9 مشاركين آخرين بالفيديو. تعد مشاركة الحدث المباشر أمرًا سهلاً مثل مشاركة ملفك الشخصي YouTube عنوان URL. ومع التحديث إلى الوضع الافتراضي بملء الشاشة، ستبدو جلسات Hangout الخاصة بك أكثر احترافية.

هل تلهم جلسات Hangout على الهواء إبداعك؟ هل فكرت في الندوات عبر الإنترنت والتدريب على الفور؟ ماذا عن التسويق؟ اترك لنا أفكارك أدناه.