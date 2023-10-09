Rewrite this title: Google Hotpot يساعد طلاب تكساس على “التقييم من أجل قضية ما”

ستساعدك المقالة التالية: Google Hotpot يساعد طلاب تكساس على “التقييم من أجل قضية ما”

لقد قلت ذلك من قبل وسأقوله مرة أخرى: إن Google Hotpot هو منتج Google الأكثر ترويجًا منذ Chrome، ولا ينبغي تجاهل ذلك. عندما تفكر في حجم الاستثمار الكبير الذي استثمره عملاق محركات البحث في هذه الخدمة، فإنك تحصل على فكرة أوضح بكثير عن أين تكمن أولويات الشركة؛ يجب أن تتوقع أن تقوم Google بالترويج لميزاتها المحلية الحالية أثناء تطوير ميزات جديدة في الأشهر المقبلة.

كجزء من الترويج لـ Hotpot، وهي أكبر ميزة محلية موجودة للشركة، عقدت Google شراكة مع “طلاب من أجل المياه النظيفة“في جامعة تكساس. ستساعد Google الطلاب على جمع الأموال من أجل قضيتهم مع المساهمة في خدمة Hotpot من خلال التبرع بدولار واحد مقابل كل مراجعة يقوم طلاب UT بإنشائها على Hotpot. بدأت الحملة في الأول من مارس وتنتهي في العاشر من مارس. يمكن لأولئك الذين يريدون تحديثات حول التقدم المحرز في الحدث التحقق من خلال أوستن هوتبوت Twitter حساب تعريفي.

باتباع طريق مبتكر ولكنه مناسب، استخدمت Google الأحداث المحلية للترويج لخدمة الأعمال المحلية هذه، لذا فإن “سعر من أجل قضية ما” يتناسب تمامًا مع الحملة. تضمنت العروض الترويجية السابقة هدايا القهوة، وسلسلة حفلات موسيقية، وقمصان مجانية لحضور حدث رياضي في بورتلاند، ومسابقة تصنيف، وغير ذلك الكثير. إن العمل مع جامعة تكساس هو مجرد واحد من العديد من العروض الترويجية الإقليمية؛ تقوم Google الآن أو انتهت من تشغيل حملات في بورتلاند، أوريغون؛ سان فرانسيسكو، كاليفورنيا؛ وأوستن، تكساس.

[via the Hotpot Blog]