Rewrite this title: Google iGadget لأجهزة iPhone وAndroid يحصل على إصدار جديد

ستساعدك المقالة التالية: Google iGadget لأجهزة iPhone وAndroid يحصل على إصدار جديد

أصدرت Google للتو نسخة جديدة ومحسنة من iGoogle المخصص للويب لأجهزة iPhone وAndroid. في حين أن الإصدارات السابقة من iGoogle قد أثبتت بالفعل أنها وسيلة سريعة للوصول إلى أدوات Google وموجزات RSS المفضلة لديك أثناء التنقل، فإن الإصدار التجريبي الجديد المحسن من هذه الخدمة يقدم شيئًا أكثر.

ال تحسين iGoogle لأجهزة iPhone وتدعم أجهزة Android الآن علامات التبويب بالإضافة إلى المزيد من الأدوات التي أنشأتها Google ومطورو الطرف الثالث. وبصرف النظر عن جعل iGoogle أسرع وأسهل في الاستخدام على أجهزة iPhone وAndroid، فإن الإصدار التجريبي الجديد يتميز الآن أيضًا بعرض مضمن للمقالات للأدوات المستندة إلى الخلاصات.

تعرض الميزة المذكورة ملخصات للمقالات دون مغادرة الصفحة الحالية التي يعرضها جهازك المحمول. إذا كان هاتفك iPhone أو Android متصلاً بشبكة 3G، فمن المؤكد أن هذه الميزة ستكون مساعدة كبيرة.

يتيح لك الإصدار التجريبي الجديد من iGoogle أيضًا إعادة ترتيب الأدوات الذكية بالإضافة إلى إبقاء الأداة مفتوحة حتى زيارتك التالية.

وأخيرًا، أصبح تطبيق iGoogle الجديد يدعم الآن الترجمة بـ 38 لغة.

للتحقق من الإصدار الجديد من iGoogle، قم بتوجيه متصفح الجوال الخاص بأجهزة iPhone أو Android إلى iGoogle.com، ثم انقر فوق “تجربة iGoogle المحمول الجديد!” وصلة. يمكنك أيضًا وضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة حتى تتمكن من زيارتها مرة أخرى في أي وقت تريده.