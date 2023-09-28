Rewrite this title: Google Lightning Talks: شرح HTTPS

ستساعدك المقالة التالية: Google Lightning Talks: شرح HTTPS

في أحدث فيديو لـ Google Lightning Talks، يقدم John Mueller مقدمة لـ HTTPS ويتناول أساسيات عمليات ترحيل الموقع.

يتضمن عرض مولر نقاط الحديث التالية:

فيما يلي ملخص سريع لكل قسم من الفيديو.

ما هو HTTPS؟

HTTPS هو اتصال آمن بين المواقع والمستخدمين. يحمي مواقع الويب من الأنشطة غير المرغوب فيها.

لماذا نستخدم HTTPS؟

أمن الموقع

عندما يتعلق الأمر بأمان موقع الويب، يضمن HTTPS ثلاثة أشياء:

المصادقة : يمكن للمستخدمين التأكد من أنهم يتعاملون مع موقع الويب الخاص بك وليس وسيطًا.

: يمكن للمستخدمين التأكد من أنهم يتعاملون مع موقع الويب الخاص بك وليس وسيطًا. تكامل البيانات : يمنع الاتصال الآمن التلاعب بالبيانات، بحيث يرى المستخدمون المحتوى الخاص بك على النحو المنشود.

: يمنع الاتصال الآمن التلاعب بالبيانات، بحيث يرى المستخدمون المحتوى الخاص بك على النحو المنشود. التشفير: المعلومات المتبادلة بين موقع الويب ومستخدميه ستظل آمنة.

متطلبات متصفح الويب

سبب آخر لاستخدام HTTPS هو أن المتصفحات الحديثة تتطلب ذلك للاستفادة من ميزات معينة.

HTTPS مطلوب لأنواع الميزات التالية:

تحديد الموقع الجغرافي

الملء التلقائي للنماذج

آلة تصوير

تطبيقات الويب التقدمية (PWA)

دفع الإخطارات

التخزين المؤقت

تسمية “غير آمن” في شريط العناوين

لا يمكن إخفاء ما إذا كان موقعك يستخدم HTTPS أم لا، حيث يتم تمييزه في شريط عنوان المتصفح.

يتم تصنيف المواقع التي لا تستخدم HTTPS باللون الأحمر على أنها “غير آمنة”، بينما يتم تصنيف المواقع التي تحتوي على HTTPS على أنها “آمنة” باللون الأخضر.

نظرًا لأن HTTPS يجب أن يكون نشطًا بشكل افتراضي، فإن بعض متصفحات الويب ستشير فقط إلى عدم وجود HTTPS.

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تعزيز طفيف في الترتيب

تمنح Google الصفحات التي تستخدم HTTPS تعزيزًا طفيفًا في التصنيف في نتائج البحث.

ومع ذلك، في نهاية الفيديو، يستمر مولر في القول إن تعزيز التصنيف “صغير جدًا”.

لا يزال بإمكان صفحات HTTP الترتيب على صفحات HTTPS عندما يكون المحتوى أكثر صلة بالاستعلام.

الهجرة إلى HTTPS

تختلف عناوين URL الخاصة بـ HTTPS عن نظيراتها التي تستخدم HTTP.

وهذا يعني أن الترحيل من واحد إلى الآخر يتضمن إعادة توجيه كل عنوان URL HTTP واحد إلى عنوان URL HTTPS المكافئ.

يقوم مولر بتقسيم عملية الترحيل إلى الخطوات التالية:

قم بإعداد موقع HTTPS الخاص بك التحقق من الملكية في Google Search Console اختبر موقع HTTPS على نطاق واسع إعادة توجيه كافة عناوين URL HTTP إلى عناوين URL HTTPS مراقبة الترحيل في Google Search Console : إعداد أمان النقل الصارم لـ HTTP (HSTS)

أسئلة شائعة حول HTTPS

ما المدة التي أحتاجها للاحتفاظ بعمليات إعادة التوجيه؟

يجب أن تظل عمليات إعادة التوجيه سارية إلى الأبد. لا يوجد أبدًا سبب لعدم إعادة التوجيه من HTTP إلى HTTPS.

هل يمكنني نقل بضع صفحات فقط؟

من الممكن تقنيًا نقل بضع صفحات فقط إلى HTTPS. من الناحية العملية، يقول مولر إنه ليس هناك الكثير من العمل لنقل الموقع بأكمله، وهو ما ينبغي القيام به على أي حال.

ما هي شهادة HTTPS التي يجب أن أستخدمها؟

أي شهادة يدعمها متصفح ويب حديث تعتبر أمرًا جيدًا. يقترح مولر على وجه التحديد شهادات مجانية من منظمة غير ربحية دعونا تشفير.

كم من الوقت تستغرق الهجرة؟

يقول مولر إن لدى Google خبرة كبيرة في عمليات ترحيل HTTPS، لذلك يمكن معالجتها عادةً في غضون أسبوع.

هل سيؤدي الترحيل إلى الإضرار بتصنيف موقعي؟

يقول مولر: “عادةً لا”. بعد كل شيء، لا يزال نفس الموقع. إذا كان هناك أي شيء، فقد تستفيد التصنيفات من التعزيز الطفيف المذكور سابقًا.

هل يمكنني الرجوع إذا لزم الأمر؟

من الناحية الفنية، نعم. ولكن لا ينصح به. بدلاً من التراجع، يوصي مولر بإصلاح أي مشكلات تواجهك والمضي قدمًا.

لمزيد من التفاصيل حول أي من الأقسام المذكورة أعلاه، شاهد الفيديو الكامل أدناه: