Rewrite this title: Google Maile Ohye: مطلوب الآن HTTPS لوظيفة AMP

ستساعدك المقالة التالية: Google Maile Ohye: مطلوب الآن HTTPS لوظيفة AMP

بدأت مايلي أويي من Google قمة SEJ الأخيرة لهذا العام، والتي انعقدت في مدينة نيويورك. تحدثت لأول مرة عن إنشاء محتوى على الهاتف المحمول أولاً، نظرًا لأن عمليات البحث على الهاتف المحمول تجاوزت سطح المكتب. وبينما تحدثت أكثر عن الهاتف المحمول، قادت إلى مشاركة بعض المعلومات حول مشروع AMP من Google وشاركت أن وجود موقع ويب HTTPS سيكون مطلوبًا لـ PWAs والكثير من وظائف AMP على الصفحات.

تشير Maile إلى وجود 150 مليون صفحة AMP حاليًا في فهرس Google، مع إنشاء حوالي 4 مليون صفحة جديدة كل أسبوع.

والمثير للدهشة أن 99% من عمليات تحميل صفحات AMP تتم في أقل من ثانية واحدة.

“لدينا مقتطفات غنية وبطاقات غنية” –@maileohye #SEJSummit pic.twitter.com/EtP1k10tAp

– الكتاب السريع (@ExpWriters) 2 نوفمبر 2016

إحصائيات أخرى من مايلي

لقد تجاوزت حركة مرور الهاتف المحمول سطح المكتب.

20% من استفسارات Google تتم عبر الصوت. يفهم تطبيق Google الكلام بـ 55 لغة. إنها تدرك أنه سؤال بدلاً من التعرف على كلمات رئيسية محددة فقط.

أوقات تحميل الصفحة التي تتراوح من 2 إلى 3 ثوانٍ هي أقل معدل ارتداد.

وذكّرتنا أيضًا بأن تحديث خوارزمية الهاتف المحمول للإعلانات البينية (على سبيل المثال، التحديثات المتطفلة، مثل النوافذ المنبثقة التي تشغل معظم مساحة الشاشة) سيتم إجراؤه في 10 كانون الثاني (يناير) 2017.

.@maileohye 85% من نتائج الجوّال متوافقة مع الجوّال. في 10 كانون الثاني (يناير) 2017، تم إطلاق خوارزمية النوافذ المنبثقة على الأجهزة المحمولة. أوه، موعد. 🙂 #sejsummit @rustybrick

– جلين غابي (@ جلينجابي) 2 نوفمبر 2016

عندما يتعلق الأمر بالوجبات الرئيسية من مايلي، فإنها توصي بما يلي:

قم بتخطيط رحلات العملاء المشتركة الخاصة بك البحث عن القواسم المشتركة في احتياجاتهم تحديد مكان القصور حساب عائد الاستثمار لمختلف الخيارات

صرحت مايلي أنه سيكون هناك إعلان آخر حول فهرس الأجهزة المحمولة قريبًا، وسيتحدث جون شحاتة، نائب رئيس SEO لـ Condé Nast، عن إحصائيات وأدوات AMP اليوم، لذا ابقِ أعينك مفتوحة على مدونتهم وSEJ لمعرفة المزيد عندما انه يخرج!