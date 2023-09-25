Rewrite this title: Google Multisearch: طريقة جديدة للبحث باستخدام النصوص والصور

ستساعدك المقالة التالية: Google Multisearch: طريقة جديدة للبحث باستخدام النصوص والصور

تقدم Google طريقة جديدة للبحث في الويب باستخدام مجموعة من النصوص والصور في نفس الوقت.

يمنحك البحث المتعدد، المتوفر كوظيفة إضافية في Google Lens، طريقة مختلفة للعثور على ما تبحث عنه.

تم تصميم هذه الأداة لاستخدامها في عمليات البحث التي لا تكون مباشرة مثل البحث عن صورة مفردة أو عبارة نصية.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن كائن أمامك، ولكن ليس لديك كل الكلمات لوصف ما تبحث عنه، فهذا هو المكان الذي يأتي فيه البحث المتعدد.

باستخدام البحث المتعدد في Lens، يمكنك طرح أسئلة على Google حول ما تراه. أصبح هذا ممكنًا من خلال التقدم الذي حققته Google في مجال الذكاء الاصطناعي.

فيما يلي كيفية استخدام Google Multisearch وما يمكنك فعله به.

كيفية استخدام البحث المتعدد في جوجل

أولاً، قم بتنزيل آخر تحديث لتطبيق Google الخاص بك، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق جوجل على Android أو iOS

اضغط على أيقونة عدسة الكاميرا

قم بتحميل صورة محفوظة أو التقط صورة للعالم من حولك

اسحب لأعلى وانقر على زر “+ أضف إلى بحثك” لإضافة نص

يمكنك طرح سؤال على Google حول شيء ما أمامك، واستخدام النص لتحسين بحثك حسب اللون أو العلامة التجارية أو السمة المرئية.

توفر Google الأمثلة التالية لأنواع حالات الاستخدام التي تم تصميم البحث المتعدد من أجلها:

قم بتصوير فستان برتقالي أنيق وأضف الاستعلام “أخضر” للعثور عليه بلون آخر

التقط صورة لمجموعة الطعام الخاصة بك وأضف الاستعلام “طاولة القهوة” للعثور على طاولة مطابقة

التقط صورة لنبتة إكليل الجبل وأضف الاستعلام “تعليمات العناية”

إن التقدم الذي حققته Google في مجال الذكاء الاصطناعي يجعل من السهل فهم العالم بطرق طبيعية وبديهية.

تستكشف Google حاليًا الطرق التي يمكن من خلالها تحسين هذه الميزة بواسطة MUM لتحسين النتائج التي يمكنها تقديمها بشكل أكبر.