Rewrite this title: Google MUM: تقنية جديدة لاستعلامات البحث المعقدة

ستساعدك المقالة التالية: Google MUM: تقنية جديدة لاستعلامات البحث المعقدة

تهدف Google إلى الإجابة على استفسارات البحث الأكثر تعقيدًا باستخدام تقنية جديدة تسمى Multitask Unified Model، أو “MUM” للاختصار.

كشفت Google في مؤتمر I/O يوم الثلاثاء أنها بصدد استكشاف كيفية استخدام MUM لفهم اللغة بشكل أفضل وتقديم استجابات مفيدة.

لم يتم إطلاق MUM بعد، لكن Google أعطت نظرة نادرة على كيفية تطويره. فيما يلي أبرز النقاط في إعلان جوجل.

يساعد Google MUM في إنجاز الأمور

هدف Google مع MUM هو مساعدة المستخدمين على إنجاز الأمور من خلال عمليات بحث أقل.

في المتوسط، وجدت جوجل أن الأشخاص يستغرقون ثماني عمليات بحث لإكمال المهام المعقدة.

تتصور Google مستقبلًا حيث يمكن لـ MUM إنشاء إجابات على الأسئلة المعقدة مثل: “لقد تسلقت جبل آدامز وأريد الآن أن أتسلق جبل فوجي في الخريف المقبل، ما الذي يجب علي فعله بشكل مختلف للاستعداد؟”

في الوضع الحالي، سيتعين على المستخدمين البحث عن أجزاء مختلفة من المعلومات للإجابة على هذا السؤال، مثل ارتفاع كل جبل، ومتوسط ​​درجة الحرارة في الخريف، وصعوبة مسارات المشي لمسافات طويلة، والعتاد المناسب للاستخدام، والمزيد.

تقوم Google بمقارنة الإجابة التي قد تتمكن MUM من تقديمها بالإجابة التي قد يقدمها خبير المشي لمسافات طويلة لنفس السؤال.

يمكن أن تفهم MUM أن المستخدم يقارن بين جبلين، مما يشير إلى أن معلومات الارتفاع والمسار قد تكون ذات صلة. ومن ثم يمكن أن يفهم أن “الاستعداد” قد يشمل أنشطة مثل تدريب اللياقة البدنية والعثور على المعدات المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ MUM عرض رؤى مبنية على معرفة عميقة بالعالم، مما يعني أنها يمكن أن تشير إلى معلومات مثل الخريف هو موسم الأمطار على جبل فوجي، لذلك قد يحتاج المستخدم إلى سترة مقاومة للماء.

MUM قادر على عرض موضوعات فرعية مفيدة لاستكشاف أعمق، مثل المعدات الأعلى تقييمًا أو أفضل التدريبات. ستوجه نتائج البحث المستخدم إلى المقالات ومقاطع الفيديو والصور المفيدة من جميع أنحاء الويب.

“إن محركات البحث اليوم ليست متطورة بما يكفي للإجابة بالطريقة التي قد يفعلها الخبير. ولكن مع تقنية جديدة تسمى النموذج الموحد للمهام المتعددة، أو MUM، فإننا نقترب من مساعدتك في تلبية هذه الأنواع من الاحتياجات المعقدة. لذا، في المستقبل، ستحتاج إلى عمليات بحث أقل لإنجاز الأمور.”

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التكنولوجيا وراء MUM

على غرار BERT، تم بناء MUM على بنية Transformer، ولكن يقال إنها أقوى بـ 1000 مرة مع القدرة على القيام بمهام متعددة لفتح المعلومات بطرق جديدة.

تقول Google إن MUM قادر على فهم المعلومات عبر اللغات والتنسيقات المختلفة لتقديم النتائج الأكثر اكتمالاً للمستخدمين.

“لا تفهم MUM اللغة فحسب، بل تولدها أيضًا. لقد تم تدريبه عبر 75 لغة مختلفة والعديد من المهام المختلفة في وقت واحد، مما يسمح له بتطوير فهم أكثر شمولاً للمعلومات والمعرفة العالمية مقارنة بالنماذج السابقة.

وMUM متعدد الوسائط، لذا فهو يفهم المعلومات عبر النصوص والصور ويمكنه في المستقبل التوسع ليشمل المزيد من الوسائط مثل الفيديو والصوت.

بدأت Google اختبارًا تجريبيًا داخليًا لـ MUM ووعدت بتطبيق هذا الذكاء الاصطناعي المتقدم على نتائج البحث بطريقة مسؤولة.

ستخضع MUM لنفس الاختبار الصارم الذي يخضع له كل تحديث لبحث Google قبل نشره. وتقول الشركة إنها ستولي اهتمامًا خاصًا للأنماط التي تشير إلى التحيز في التعلم الآلي.

ابحث عن الميزات والتحسينات التي تدعمها MUM والتي ستطرأ على منتجات Google في الأشهر والسنوات القادمة.

مصادر: جوجل