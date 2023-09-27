Rewrite this title: Google MUM قادم إلى Lens

ستساعدك المقالة التالية: Google MUM قادم إلى Lens

أعلنت Google أن الجيل التالي من الخوارزمية الفائقة MUM سيأتي إلى منتج Google Lens الخاص بها. وهذا يفي بوعد MUM الذي يسمح للمستخدم بالبحث ليس فقط بالنص ولكن بالصور أيضًا.

سيؤثر هذا الحدث على الناشرين المعلوماتيين، وإذا استخدم المزيد من المستهلكين Google Lens نتيجة لذلك، فقد يكون ذلك بمثابة نعمة لشركات التجارة الإلكترونية كقناة مبيعات جديدة مهمة.

إعلانات جوجل حول MUM

أصدرت جوجل إعلانا غير رسمي بشأن Twitter حول قدوم MUM إلى Google Lens ونشرت أيضًا مقالًا حول الذكاء الاصطناعي والبحث المرئي.

تقدم المقالة مثالاً على إمكانيات البحث المتقدمة القادمة إلى تطبيق Google Lens:

“باستخدام هذه الإمكانية الجديدة، يمكنك النقر على أيقونة Lens عندما تنظر إلى صورة قميص، واطلب من Google أن تجد لك نفس النمط – ولكن على قطعة أخرى من الملابس، مثل الجوارب.

يساعدك هذا عندما تبحث عن شيء قد يكون من الصعب وصفه بدقة بالكلمات وحدها.

يمكنك كتابة “جوارب فيكتورية ذات زهور بيضاء”، ولكن قد لا تجد النمط الدقيق الذي تبحث عنه. ومن خلال دمج الصور والنص في استعلام واحد، فإننا نسهل البحث بصريًا والتعبير عن أسئلتك بطرق أكثر طبيعية.”

لقطة شاشة توضح كيفية عثور Google MUM على الإجابات

عدسة جوجل

Google Lens هو تطبيق بحث الصور من Google لنظامي التشغيل Android وiOS. يتيح للمستخدمين إنجاز مهام بحث متعددة تعتمد على الصور.

مهام Google Lens النموذجية

مسح النص ضوئيًا، بما في ذلك أرقام الهواتف وتفاصيل الأحداث لإضافتها إلى التقويم

ترجمة النص

نسخ وإرسال النص

التعرف على النباتات والحيوانات

البحث عن منتجات مماثلة

تعد وظيفة البحث عن المنتج مهمة لأنها تسمح للتجار عبر الإنترنت بعرض منتجاتهم في Google Lens.

نشرت Google دليلًا جديدًا لأفضل ممارسات تحسين محركات البحث للتجارة الإلكترونية في 28 سبتمبر والذي يسلط الضوء على Google Lens:

“عدسة جوجل

إذا كنت تريد ظهور منتجاتك في نتائج بحث Google Lens، فتأكد من تحميل تفاصيل منتجك إلى Google Merchant Center، والاشتراك في قوائم المنتجات المجانية، واتباع أفضل ممارسات Google Image.

خوارزمية جوجل موم

تسمح خوارزمية MUM من Google للمستخدمين بإجراء عمليات بحث معقدة لا يمكن عادةً الإجابة عليها باستخدام استعلامات البحث التقليدية.

أحد الابتكارات المهمة في MUM هو أنه يمكنه التقاط الصور بدلاً من الكلمات الرئيسية كمدخل.

لذلك، بدلًا من البحث باستخدام الكلمات الرئيسية فقط، يمكن للباحث إجراء عمليات بحث باستخدام صورة.

ومن اللافت للنظر أن الخوارزمية لا تقتصر على البحث عن الإجابة بلغة واحدة. يمكن لخوارزمية MUM من Google البحث عن إجابة معقدة عبر العديد من اللغات الشائعة لإظهار الإجابة الأكثر فائدة.

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Google MUM قادم إلى Google Lens

ليس من المستغرب أن يأتي Google MUM إلى منتج Lens، فهو مناسب بشكل طبيعي وكان من المحتم دمج خوارزميات MUM في Google Lens.

بحسب اليوم إعلان:

“سيأتي MUM، نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم لدينا، إلى #GoogleLens في أوائل العام المقبل. ستتمكن من التقاط صورة وطرح سؤال، والذي يمكن أن يكون مفيدًا في تلك اللحظات التي تحتاج فيها إلى إصلاح جزء مكسور وليس لديك أي فكرة عما هو عليه”

تم نشر الإعلان على تويتر وكان مصحوبًا بصورة GIF متحركة تظهر شخصًا يلتقط صورة لجزء من دراجة ويكتب عبارة “كيفية الإصلاح” في مربع البحث المصاحب.

MUM، نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم الخاص بنا، قادم #جوجل لينس مطلع العام المقبل. ستتمكن من التقاط صورة وطرح سؤال، والذي يمكن أن يكون مفيدًا في تلك اللحظات التي تحتاج فيها إلى إصلاح جزء مكسور وليس لديك أي فكرة عما هو 🤷🔧 #البحث pic.twitter.com/cmedce3dB2

— جوجل (@جوجل) 29 سبتمبر 2021

لا يوجد تاريخ محدد لوصول Google MUM إلى Lens

من المقرر أن يصل MUM في أوائل عام 2022. هذه هي كل المعلومات التي تمت مشاركتها.

سيكون هذا أول تطبيق واسع النطاق للتكنولوجيا الجديدة ويمكن اعتباره بمثابة الافتتاح لتطبيق أوسع، مع وصول التطبيق النهائي إلى مربع بحث Google.

لقد كانت Google متحفظة بشأن كيفية تنفيذ MUM وكانت صريحة بأن أي تطبيق لهذه التقنية سيحترم الناشرين.

خوف الناشر من Google MUM

لا يثق بعض الناشرين في Google ويخشون أن تستخدم MUM معلوماتهم ولا ترسل حركة المرور إليهم بمجرد عرض المعلومات.

يُطلق على هذا الموقف الذي يعرض فيه Google معلومات الناشر دون إرسال زيارات بحثًا بدون نقرات.

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لا يؤدي Google MUM إلى عدم النقر على البحث

لا يبدو أن تطبيق MUM هذا يعرض معلومات الناشر دون إسناد. تُظهر صورة GIF المتحركة المصاحبة للإعلان بوضوح الباحث الذي يبحث عن معلومات ويتم توجيهه مباشرةً إلى موقع الويب.

لقطة شاشة لبحث Google MUM

ومن المفترض أن يكون هذا خبرًا جيدًا للناشرين الذين يشعرون بالقلق بشأن كيفية استخدام Google لمعلومات صفحات الويب الخاصة بهم.

عدسة جوجل والتسوق

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضًا أن تكون إضافة MUM بمثابة أخبار مرحب بها لناشري التجارة الإلكترونية الذين قد يستمرون في قدرتهم على عرض منتجاتهم في تجربة بحث Google Lens الجديدة.

كما ذكرنا سابقًا، إذا استخدم عدد أكبر من المستهلكين Google Lens بسبب MUM، فقد يعني هذا أن المزيد من المستهلكين يستخدمون Lens للتسوق.

تظهر صورة GIF المتحركة التي توضح تجربة MUM الجديدة بوضوح أن التسوق له الأولوية.

لقطة شاشة تعرض تجربة البحث في Google Lens

Google MUM يأتي إلى Google Lens

هذه المقدمة لـ MUM مهمة جدًا. إنه يشير إلى إصدار مستقبلي من البحث الذي بدأ يصبح غير مقيد من مربع الأسئلة والأجوبة المستند إلى الكلمات الرئيسية ويتحرك أكثر على طول المسار نحو نموذج المساعد الذي يمكنه مساعدة الأشخاص على القيام بالأشياء.

الاقتباس

اقرأ شرح Google حول البحث باستخدام MUM

كيف يجعل الذكاء الاصطناعي المعلومات أكثر فائدة؟