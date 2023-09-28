Rewrite this title: Google My Business لتسجيل مكالمات العملاء الأخيرة

ستساعدك المقالة التالية: Google My Business لتسجيل مكالمات العملاء الأخيرة

يعمل Google My Business على ميزة جديدة ستسمح للشركات برؤية مكالمات العملاء الأخيرة التي تم تشغيلها من نتائج البحث.

تقوم Google بإخطار أصحاب الأنشطة التجارية بهذه الميزة القادمة عبر GMB. يمكن رؤية الإخطار أدناه:

إشعار سجل المكالمات في Google My Business

النقر على حاول تظهر رسالة تقول “سيتم إعلامك عند توفر هذه الميزة.”

من الواضح أن سجل المكالمات في Google My Business في المراحل الأولى من التطوير. ولكن هناك صفحة مساعدة تم نشرها بالفعل حيث يمكن للمستخدمين معرفة المزيد حول الميزة قبل إطلاقها.

النقر على يتعلم أكثر روابط إلى صفحة المساعدة التي تقرأ:

“يمكنك استخدام سجل المكالمات لتتبع المكالمات الهاتفية من عملائك على بحث Google وخرائط Google. جميع مكالماتك موجودة في مكان واحد لمساعدتك في الرد على المكالمات الفائتة والبقاء على تواصل مع عملائك.

قد تسهل عليك هذه المكالمات العثور على العملاء الذين عثروا على نشاطك التجاري من خلال Google والتعامل معهم. ستبدأ أي مكالمات تتلقاها من ملفك التجاري برسالة قصيرة تتيح لك معرفة أنها من Google.

كيف يعمل سجل مكالمات Google My Business

عند إطلاق هذه الميزة، ستتم إضافة علامة تبويب “المكالمات” المخصصة إلى تطبيق Google My Business.

ستقوم علامة التبويب “المكالمات” بتسجيل المكالمات الواردة من العملاء الذين ينقرون على الزر “اتصال” في الملف الشخصي لنشاطي التجاري على Google. سيتم تسجيل كل من المكالمات الفائتة والمكالمات التي تم الرد عليها.

لا يمكن عرض سجل المكالمات إلا من خلال تطبيق Google My Business. ولن يكون متاحًا في إصدار المتصفح من Google My Business.

هذا الجزء التالي هو مهم يجب الانتباه إليها، لأنها يمكن أن تحدد ما إذا كنت تريد استخدام الميزة أم لا.

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الاشتراك في سجل المكالمات أو الخروج منه

عندما يصبح سجل المكالمات في نشاطي التجاري على Google متاحًا، يمكن للشركات اختيار تنشيطه أم لا.

هناك سبب واحد كبير وراء اختيار الشركة لا للاشتراك في سجل المكالمات: فهو يخفي رقم الهاتف الفعلي للنشاط التجاري.

لتسجيل المكالمات من الملفات الشخصية في نشاطي التجاري على Google (GMB)، يتعين على Google إنشاء رقم إعادة توجيه ليستخدمه العملاء بدلاً من الرقم الموجود في الملف الشخصي للنشاط التجاري.

بالنسبة للبعض قد يكون هذا مشكلة، وبالنسبة للآخرين قد لا يكون كذلك.

يعتمد ما إذا كان هذا مهمًا أم لا على مدى أهمية الاتصال بالشركة من خلال رقم هاتفها الفعلي.

إليك ما تقوله Google حول إعادة توجيه المكالمات في صفحة المساعدة:

“يختلف رقم توجيه المكالمات من Google بناءً على الموقع الذي تم الاتصال به، والذي يتضمن رمز المنطقة أو رقم البادئة الخاص به. عندما يكون ذلك ممكنًا، سيشارك رقم إعادة التوجيه نفس رمز المنطقة أو رقم البادئة الخاص بشركتك. وبخلاف ذلك، سيتم استخدام رقم محلي في منطقتك الجغرافية. إذا لم تكن هذه الأرقام متاحة، فسيتم استخدام رقم توجيه المكالمات المجاني من Google.

يبدو هذا وكأنه رقم هاتف يعادل قيام Google بإخفاء نطاقات الناشرين في عناوين URL لـ AMP. على الرغم من أن هذه أيضًا مشكلة تهم البعض دون الآخرين.

سيظل بإمكان العملاء رؤية رقم هاتفك الحقيقي في الملف الشخصي لنشاطك التجاري. لن يتم استخدام رقم إعادة التوجيه إلا عند الضغط على زر “اتصال”.

إذا قررت تنشيط سجل المكالمات، فستسمع في بداية كل مكالمة من ملفك الشخصي في نشاطي التجاري على Google رسالة تلقائية نصها “مكالمة من Google”.

عندما تطلق Google سجل المكالمات، يمكن للشركات تشغيله وإيقاف تشغيله في أي وقت من لوحة تحكم GMB الخاصة بها.

يتم الاحتفاظ بالمكالمات لمدة 45 يومًا في علامة التبويب “المكالمات”. سجل المكالمات يتتبع المكالمات الهاتفية فقط، وليس الرسائل النصية.

سيكون الإصدار التجريبي من سجل المكالمات في Google My Business متاحًا لمجموعة مختارة من الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة فقط.

مصادر: مساعدة نشاطي التجاري على Google, منتدى البحث المحلي