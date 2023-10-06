Rewrite this title: Google Now: هل ستصل إلى متصفح Chrome بالقرب منك؟

ستساعدك المقالة التالية: Google Now: هل ستصل إلى متصفح Chrome بالقرب منك؟

تظهر شائعات مفادها أن Google قد تكون مستعدة لترحيل خدمة البحث التنبؤية Google Now بعيدًا عن Android وإتاحتها لجميع مستخدمي متصفح Google Chrome. بحسب منشور على مدونة الكروم في الأسبوع الماضي، قام المطورون بتثبيت “هيكل عظمي” لبرنامج Google Now، وهو الأول من نوعه نحو دمج إشعاراته في المتصفح.

بالنسبة للمستخدمين الذين لا يستخدمون نظام Android والذين ربما لا يكونون على دراية كبيرة بـ Google Now، تعمل الخدمة كنوع من المساعد الشخصي الذكي (شبه) الذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين من خلال تقديم معلومات مفيدة على مدار اليوم، دون الحاجة إلى أن يُطلب منهم ذلك. لذلك.

في جوهر الأمر، يمكن وصف Google Now بأنه نوع من “البحث التنبئي”، الذي يخمن ما يود المستخدمون معرفته. وهو يفعل ذلك عن طريق تسجيل سجل بحث المستخدم وتدوين اهتماماته – وبمرور الوقت، يسمح له ذلك بالتحسن في تخمين ما قد يرغب المستخدم في معرفته، والتوصل إلى معلومات شخصية قبل أن يفكر حتى في طلبها بنفسه.

يبدو أن عشاق الرياضة هم من بين الأشخاص الأكثر تقديرًا لعروض Google Now. ابحث عن أحدث نتيجة لمباراة كرة قدم أو بيسبول جارية حاليًا، وسيعمل Google Now على استيعاب ذلك عن طريق إنشاء “بطاقة” صغيرة لأحدث نتيجة، وعرضها بشكل بارز حتى يتمكن المستخدم من التحقق باستمرار مما يحدث في المباراة.

ميزة أخرى مفيدة لـ Google Now هي أنه يساعد الأشخاص على الالتزام بالمواعيد. ستتحقق الخدمة لمعرفة ما إذا كنت قد حددت أي مواعيد في التقويم الخاص بك، ثم تنظر إلى موقعك الحالي، قبل أن تطالبك بتذكير صغير للتأكد من عدم الحضور متأخرًا.

بعض إمكانيات Google Now

حتى الآن، جوجل لم يقل بطريقة أو بأخرى إذا كان سيقدم في النهاية إمكانيات Google Now إلى Chrome:

وقالت متحدثة باسم Cnet عندما سئلت عن هذا: “إننا نقوم دائمًا بتجربة ميزات جديدة في Chrome، لذا ليس لدينا ما نعلن عنه في هذا الوقت”.

إن التأثير الكبير لترحيل Google Now إلى Chrome هو أنه بمجرد حدوث ذلك، لن يكون هناك عودة إلى الوراء. من كونه ميزة حصرية لنظام Android، أصبح Google Now فجأة متعدد الأنظمة الأساسية، ومتاحًا على منصات مثل Google Now Windows وiOS — وهو الأمر الذي من شأنه أن يعطي Appleسيري هو شيء يجب التفكير فيه ونحن على يقين.

ومع ذلك، لا تزال هناك عقبة واحدة محتملة، وهي الخصوصية. من أجل دمج Google Now في Chrome، ستحتاج Google إلى توخي الحذر الشديد بشأن كيفية تنفيذ هذه الميزة، مع تعليمات واضحة حول كيفية إلغاء الاشتراك بالنسبة للمستخدمين الذين لا يريدون أي جزء منها – وقد يعتقد المرء سيكون هناك عدد غير قليل من هؤلاء!