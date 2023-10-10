Rewrite this title: Google Outs Nested Labels، معاينة البريد الإلكتروني في Gmail Labs

ستساعدك المقالة التالية: Google Outs Nested Labels، معاينة البريد الإلكتروني في Gmail Labs

إليك شيء يستحق التدقيق عليه في Gmail Labs – التسميات المتداخلة ومعاينة البريد الإلكتروني التسلل. تتيح لك ميزة التسميات المتداخلة تنظيم التسميات الخاصة بك بشكل هرمي. بينما تتيح لك ميزة المعاينة السريعة للبريد الإلكتروني التسلل إلى محتويات عناصر البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد الخاص بك.

الشيء الجيد في التصنيفات المتداخلة هو أنه يمكنك إضافة أي عدد تريده من الطبقات على تصنيف معين. وبما أنها تسميات، فإن أنظمة الترميز اللوني تنطبق على البنية الهرمية التي ستقوم بإنشائها، بغض النظر عن مدى تعقيدها.

تتيح لك ميزة “Message Sneak Peek” رؤية محتوى عنصر البريد الوارد دون فتحه. لذا، يمكنك تخطي رسائل البريد الإلكتروني غير المهمة وقراءتها لاحقًا في وقتك غير الرسمي. يتم عرض معاينة الرسالة في كل مرة تنقر فيها بزر الماوس الأيمن على عنصر في صندوق بريد Gmail الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، لجعل معاينة البريد الإلكتروني أسرع، يمكنك تعيين اختصار لوحة المفاتيح لتمكين هذه الميزة. تحتاج إلى ضبط هذا على إعدادات Gmail أولاً لاستخدام هذه الميزة.

بشكل عام، قد تبدو هاتان الميزتان الجديدتان بسيطتين، ومع ذلك فإنهما تضيفان ما يجعل Gmail حساب بريد ويب مفيدًا للغاية عما هو عليه الآن.

لاستخدام هذه الميزات، انتقل إلى علامة التبويب “الميزات الاختبارية” في حساب Gmail الخاص بك وقم بتمكينها ببساطة.