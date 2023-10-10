Rewrite this title: Google Place Search…ماذا عن PPC؟

ستساعدك المقالة التالية: Google Place Search…ماذا عن PPC؟

يا له من شهرين كبيرين بالنسبة إلى Google SERPs. أولا يضيفون “فوري” الميزة (التي ما زلت معتادًا عليها) ومؤخرًا، هم يطلق تغيير قواعد اللعبة في بحث Google Place. يمكن القول إن بحث Google Place هو أهم تغيير تم إجراؤه منذ سنوات عديدة، ونتيجة لذلك هناك الكثير من الأحاديث حول ما يعنيه هذا بالنسبة للمسوقين والمستخدمين.

تم توجيه معظم التركيز نحو تغييرات تحسين محركات البحث (SEO) التي يمكن العثور عليها هنا , هنا و هنا. لا يزال من المبكر جدًا وضع افتراضات حول تأثيرات هذا التغيير على PPC حيث لا تزال التحولات والتحديثات جارية على التخطيط، ولكن هناك بعض النتائج الأولية وطرق مواكبة هذه التغييرات.

ماذا تفعل بشأن “الخريطة العائمة”؟ تشغل هذه الخريطة الآن جزءًا كبيرًا من العقارات الموجودة في الجزء العلوي مما يجعل من الصعب تحديد موقع عالي الأداء. لدي شعور بأن موضع هذه الخريطة يتم اختباره ومراقبته عن كثب وأشك في أن Google ستنفذ أي شيء من شأنه أن يخيف حاملي الأسهم أو الإوزة الذهبية الخاصة ببرنامج Ad Words. كانت الفكرة الأولية هي أن المراكز الثلاثة الأولى تصبح أكثر أهمية، وبالتالي زيادة المنافسة وتكلفة النقرة. على الرغم من أنه السيناريو الأكثر ترجيحًا، هل من الممكن أن يؤدي هذا التخطيط الجديد إلى زيادة النتائج للمواضع الموجودة أسفل الخريطة؟ بناءً على البحث عن اللوازم المكتبية، لاحظت أن الخريطة تغطي المواضع العليا عند تمرير الصفحة. قد يكون من المفيد اختبار بعض الكلمات الرئيسية في هذه المواضع الأدنى مقارنةً بالكلمات الثلاثة الأولى.

زيادة المنافسة: لقد كان Google Ad Words دائمًا تنافسيًا، وحتى مع هذا التغيير، يتم عرض نفس الكمية من الإعلانات. في الواقع، هناك إمكانية للتوسع لرؤية المزيد من الإعلانات إذا أردت، على الرغم من أنني أشك في أن هذه الميزة ستشتعل في أي وقت قريب. التغيير الرئيسي هنا هو أن النتائج أصبحت أكثر محلية لذا تحتاج استراتيجيات الدفع لكل نقرة (PPC) إلى التحول معها. نعم، قد تتأثر معدلات النقر على الكلمات العامة، ولكن يجب أن تصبح هذه الإعلانات محلية أكثر. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لمراجعة حملاتك من حيث الاستهداف والكلمات الرئيسية ونسخة الإعلان للتأكد من مطابقتها للمشهد المحلي الجديد وتمييزها عن الإعلانات المنافسة.

لقد كان Google Ad Words دائمًا تنافسيًا، وحتى مع هذا التغيير، يتم عرض نفس الكمية من الإعلانات. في الواقع، هناك إمكانية للتوسع لرؤية المزيد من الإعلانات إذا أردت، على الرغم من أنني أشك في أن هذه الميزة ستشتعل في أي وقت قريب. التغيير الرئيسي هنا هو أن النتائج أصبحت أكثر محلية لذا تحتاج استراتيجيات الدفع لكل نقرة (PPC) إلى التحول معها. نعم، قد تتأثر معدلات النقر على الكلمات العامة، ولكن يجب أن تصبح هذه الإعلانات محلية أكثر. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لمراجعة حملاتك من حيث الاستهداف والكلمات الرئيسية ونسخة الإعلان للتأكد من مطابقتها للمشهد المحلي الجديد وتمييزها عن الإعلانات المنافسة. تعظيم خياراتك: تقدم Google العديد من الخيارات لتحسين إعلان الدفع لكل نقرة (PPC) الخاص بك بما في ذلك: امتدادات الإعلانات، وروابط الموقع، وإضافات المراجعة، وإضافات المنتجات. يمكن أن تكون هذه الخيارات ذات قيمة في زيادة معدلات النقر إلى الظهور في هذه البيئة الجديدة.

مع كل التغييرات الأخيرة في صناعة التسويق عبر البحث مؤخرًا، يبدو أن الثابت الوحيد هو التغيير. لقد أرسلتنا Google مرة أخرى للتدافع وربما لن تكون هذه هي المرة الأخيرة. إن العثور على طرق للتعامل مع هذه التغييرات بدلاً من مقاومتها يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. إذا كان لديك أي نصائح أو أفكار أخرى واسمحوا لي أن أعرف.