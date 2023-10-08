Rewrite this title: Google Plus جاهز لملفات تعريف Nuke الخاصة

ستساعدك المقالة التالية: Google Plus جاهز لملفات تعريف Nuke الخاصة

كان إصدار +Google يعني الكثير من الأشياء، ولكن من بينها كان هناك رغبة من جانب Google في دفع المستخدمين إلى الظهور للعامة. والجدير بالذكر أن Google أخبرت المستخدمين أن ملفاتهم الشخصية يمكن أن تكون عامة أو محذوفة. تستعد Google الآن لمسح الملفات الشخصية المتبقية.

تهديدات الحذف من جوجل

بعد وقت قصير من إطلاق +Google في البداية، قررت Google أنه لا يوجد أي غرض كبير في الملفات الشخصية الخاصة. وشمل ذلك ملفات تعريف Google التي تم استيرادها واحتفظت بإعدادات الخصوصية القديمة الخاصة بها. وبما أن Google+ يهدف إلى مساعدة الأشخاص على التواصل، فقد كانت القدرة على العثور على الأشخاص أمرًا مهمًا.

سيتم الآن منح المستخدمين الذين يقومون بتسجيل الدخول إلى ملف تعريف خاص خيار إما حذف الملف الشخصي أو جعله عامًا. ومع ذلك، فإن جعل الملف الشخصي عامًا يتطلب فقط مشاركة اسمك. كل شيء آخر يمكن أن يبقى مختوماً. وعلى الرغم من تهديداتها، لم تقم Google حتى الآن بتشغيل أي ملفات شخصية خاصة.

ألغاز خصوصية Google Plus

هل يهدد جوجل الخصوصية هنا؟ كما ذكرنا سابقًا، يحتاج المستخدمون فقط إلى إظهار أسمائهم للحفاظ على ملفهم الشخصي، لذلك لا يبدو الأمر وكأننا نتبادل أرقام بطاقات الائتمان. ولكن بما أن جوجل تطلب أيضًا من المستخدمين استخدام أسمائهم الفعلية، فإن هذا الاختيار ينطوي على مخاطر معينة. أضف إلى ذلك حقيقة أن المستخدمين العاديين قد لا يكونون على دراية بكيفية إخفاء المعلومات في ملفاتهم الشخصية، وأن لديك مخاوف مشروعة.

ومع ذلك فقد أثبتت جوجل ــ من خلال سياسة الخصوصية التي تنتهجها، وقدرتها على إخفاء المعلومات، ومفهوم دوائر جوجل ــ أن شبكتها الاجتماعية تأخذ الخصوصية على محمل الجد أكثر من المنافسين. إن معضلة هذه القرارات المتنوعة توضح أن الخصوصية ستظل تمثل مشكلة، وأن خيارات مثل هذه يمكن أن تكون وسيلة Facebook للحفاظ على سيطرتها على السوق الاجتماعية.

[Sources include: CNET & Google Help Center]