Rewrite this title: Google Realtime يتم إيقاف تشغيله كـ Twitter انتهاء الصفقة

ستساعدك المقالة التالية: Google Realtime يتم إيقاف تشغيله كـ Twitter انتهاء الصفقة

تم إيقاف Google Realtime، وهو البحث المتخصص الذي يتيح للمستخدمين رؤية التحديثات الاجتماعية وغيرها من البيانات الحالية من الويب، في الوقت الحالي. والسبب واضح: Twitter، المساهم الأساسي في Realtime، وصلت إلى تاريخ انتهاء صفقتها مع Google. ومن الواضح أن الشركتين قررتا عدم إعادة هذه الصفقة، لكن جوجل أشارت إلى أن البحث في الوقت الفعلي سيعود في المستقبل.

وعلى وجه التحديد، ستتم إعادة توجيه أي شخص يزور موقع Google Realtime (google.com/realtime) إلى البحث القياسي. بالإضافة إلى ذلك، قبل 6 يونيو، تلقى المستخدمون الذين يصلون إلى الموقع رسالة 404 دون أي تفسير. لقد تم الآن معالجة كل من 404 والتفسير. وأوضح بيان لشركة جوجل أن الاتفاق مع Twitter، والتي بدأت في عام 2009، “انتهت صلاحيتها في 2 يوليو”. بعض أجزاء من Twitter ربما لا يزال متاحًا لـ Google، ولكن “هذه الخلاصة الخاصة من Twitter” لن يكون.

لكن Realtime لا يتم تقاعده بشكل دائم. بينما كان ممثلو Google غير راغبين في تحديد تاريخ أو الإشارة إلى ما إذا كان ذلك أم لا Twitterستتم إعادة دمج موجز الويب الخاص، وقد تم توضيح أن Google لديها كل النية لإعادة فتح Realtime في المستقبل. سيتضمن هذا الإصدار المستقبلي “معلومات Google+ إلى جانب بيانات أخرى في الوقت الفعلي من مجموعة متنوعة من المصادر”، وذلك عندما يتعلق الأمر Twitter جوجل “منفتحة لاستكشاف أوجه التعاون الأخرى في المستقبل.”

والأهم من ذلك بالنسبة للصورة الكبيرة هو السؤال الذي لم تتم الإجابة عليه حول السبب Twitter وقررت شركة جوجل عدم تجديد اتفاقيتهما، والتي كان من الممكن أن تتفاوض عليها الشركتان بسهولة قبل تاريخ الإغلاق في الثاني من يوليو. ربما لم تجد Google ببساطة أن الاستثمار في البحث في الوقت الفعلي جدير بالاهتمام، ولكن من الممكن أيضًا ذلك Twitter – مهدد الآن من قبل شبكة Google+ الاجتماعية – لا يميل إلى مواصلة الشراكة. إذا كان هذا هو الواقع، فقد تتأثر خدمات Google الأخرى – وأبرزها البحث الاجتماعي.

[Sources include: The Register & Search Engine Land]