Rewrite this title: Google SEO 101: شرح ميزانية الزحف إلى موقع الويب

ستساعدك المقالة التالية: Google SEO 101: شرح ميزانية الزحف إلى موقع الويب

يتعمق Google في ميزانية الزحف، ويجيب على بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا المتعلقة بتحسين محركات البحث في الحلقة الأخيرة من SEO Mythbusting.

انضم مارتن سبليت من Google، الذي انضم إليه Alexis Sanders من Merkle، إلى أكثر من اثني عشر سؤالًا يطرحها مُحسنو محركات البحث بشكل متكرر حول ميزانية الزحف.

فيما يلي ملخص سريع لكل سؤال وإجابة، بالإضافة إلى الطابع الزمني المقابل له في الفيديو.

ما هي ميزانية الزحف؟ (1:15)

ميزانية الزحف هي التوازن بين الزحف إلى أكبر قدر ممكن من المحتوى على الموقع في أسرع وقت ممكن دون إرباك الخوادم.

الميزانية هي عدد الطلبات التي يمكن أن يقدمها Googlebot في نفس الوقت دون إرباك الخادم.

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ما هو الطلب الزحف؟ (1:47)

يشير هذا إلى عدد المرات التي يقوم فيها Google بالزحف إلى موقع ما بناءً على موضوعه.

على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون لدى موقع الأخبار العاجلة طلب زحف أعلى مقارنة بموقع الوصفات.

كيف يتخذ Googlebot قرارات بشأن معدل الزحف وطلب الزحف؟ (2:44)

يحدد Google عدد مرات الزحف إلى الصفحة بناءً على عدد مرات تغير المحتوى. إذا كان معدل تكرار التغيير منخفضًا، فلن يتم الزحف إلى الموقع بنفس معدل الزحف إلى المواقع الأخرى.

علامات ETag ورؤوس HTTP وتواريخ آخر تعديل وما شابه ذلك (3:43)

يستخدم Google أشياء مثل ETags، ورؤوس HTTP، وتواريخ آخر تعديل لتحديد عدد مرات الزحف إلى المحتوى.

ETag هو رأس تخزين مؤقت يحتوي على بصمة للمحتوى لاكتشاف التغييرات بمرور الوقت.

ما حجم المواقع التي يجب أن تقلق بشأن ميزانية الزحف؟ (4:35)

يعد هذا مصدر قلق في المقام الأول للمواقع الكبيرة التي تحتوي على ملايين الصفحات. إذا كان موقعك يحتوي على أقل من مليون صفحة، فلا داعي للقلق بشأن ميزانية الزحف.

إعداد الخادم مقابل ميزانية الزحف (5:00)

كثيرًا ما يتم الإشارة إلى ميزانية الزحف باعتبارها مشكلة بالنسبة لمالكي المواقع عندما تكون المشكلة الأساسية عادةً هي إعداد الخادم أو جودة المحتوى.

تكرار الزحف مقابل جودة المحتوى (6:18)

وهذا ليس مؤشرًا على أن المحتوى عالي الجودة عندما يتم الزحف إليه بشكل متكرر. ولا يعد هذا أيضًا مؤشرًا على أن المحتوى منخفض الجودة عندما يتم الزحف إليه بشكل أقل تكرارًا.

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ما الذي يمكن توقع رؤيته في ملفات السجل الخاصة بالشخص إذا كانت Google تختبر خادمه؟ (7:45)

وقد يلاحظون زيادة في نشاط الزحف، يتبعها انخفاض، تليها زيادة أخرى. إذن نمط الموجة، بمعنى آخر.

نصائح حول كيفية الزحف إلى موقعك بدقة أثناء ترحيل الموقع (8:18)

يوصي مارتن سبليت بتحديث خريطة موقعك تدريجيًا مع ملاحظة ما تغير ومتى. علاوة على ذلك، حاول التأكد من أن كلا الخادمين يعملان بسلاسة قدر الإمكان.

ميزانية الزحف والمستويات المختلفة للبنية التحتية للموقع (9:40)

تعتمد الطرق التي تؤثر بها ميزانية الزحف على مستويات مختلفة من البنية الأساسية للموقع على الموقع نفسه.

يقول سبليت إن هذا ليس بالأمر الذي يجب على مالكي المواقع أن يقلقوا بشأنه.

هل تؤثر ميزانية الزحف على العرض أيضًا؟ (10:37)

نعم، تؤثر ميزانية الزحف على العرض. عندما يعرض Googlebot محتوى، فإنه يجلب موارد إضافية، والتي تأتي من ميزانية الزحف الخاصة بالموقع.

التخزين المؤقت للموارد وميزانية الزحف (11:46)

يقوم Google بتخزين الموارد مؤقتًا بأكبر قدر ممكن من القوة لتجنب الاضطرار إلى إعادة الزحف إليها في كل مرة.

الزحف إلى الميزانية وصناعات محددة مثل النشر (13:34)

يجب أن تهتم مواقع التجارة الإلكترونية والناشرين الكبار بميزانية الزحف.

ما الذي يمكن – بشكل عام – التوصية به لمساعدة Googlebot عند الزحف إلى موقع الويب الخاص بك؟ (15:03)

توصي سبليت بمنع الزحف إلى الموارد التي لا تحتاج إلى الزحف إليها مطلقًا. سيساعد هذا Googlebot في الزحف بشكل أكثر كفاءة.

ما هي المخاطر المعتادة التي يقع فيها الأشخاص عند استخدام ميزانية الزحف؟ (16:52)

من المشكلات المتكررة التي يواجهها أصحاب المواقع هي حظر الموارد في ملف robots.txt الذي يحتاجه Googlebot حقًا.

على سبيل المثال، تمنع بعض المواقع الزحف إلى ملف CSS الخاص بها، وهو ما يحتاجه Googlebot لعرض المحتوى كما يراه الزائرون في متصفح الويب.

هل يمكن للمرء أن يطلب من Googlebot الزحف إلى موقعه أكثر؟ (17:40)

لا، هذا لا يمكن القيام به. يمكن لمالكي المواقع معرفة عدد مرات زحف Googlebot، ولكن لا توجد طريقة لتشغيل Googlebot للزحف بشكل متكرر.

شاهد الفيديو الكامل أدناه: