Rewrite this title: Google SEO 101: مشاكل فهرسة الهاتف المحمول أولاً

ستساعدك المقالة التالية: Google SEO 101: مشاكل فهرسة الهاتف المحمول أولاً

في أحدث إصدار من سلسلة مقاطع فيديو Google، يحدد مارتن سبليت أهم المشكلات التي يواجهها مالكو المواقع فيما يتعلق بفهرسة الهاتف المحمول أولاً.

Google Lightning Talks عبارة عن عروض تقديمية قصيرة كان من الممكن تقديمها في مؤتمرات مشرفي المواقع من Google.

نظرًا لإلغاء الأحداث الشخصية في المستقبل المنظور، تعمل Google على تكييف محتوى مؤتمراتها مع الويب.

في هذا العرض التقديمي حول فهرسة الأجهزة المحمولة أولاً، يرشد Splitt مالكي المواقع عبر المشكلات الشائعة ويشرح بعناية كيف يمكن إصلاحها أو تجنبها.

المشكلات الشائعة المتعلقة بفهرسة Mobile-First

يمكن تجميع المشكلات الأكثر شيوعًا المتعلقة بفهرسة الهاتف المحمول أولاً في فئتين.

1. مشكلات الزحف على الأجهزة المحمولة

يمكن أن تسوء الأمور عندما يزحف Google باستخدام إصدار Googlebot للجوال.

على سبيل المثال، يمكن التعامل مع الطلب بشكل مختلف بواسطة الخادم بناءً على وكيل المستخدم.

أو قد يحدث خطأ آخر عند تقديم طلب إلى صفحات الهاتف المحمول.

إذا حدث ذلك، فلن يكون هناك سوى القليل من المعلومات التي يمكن لـ Google الحصول عليها من الصفحات.

وهذا يعني أن Google لا يمكنه الحصول على الإشارات اللازمة لعرض الصفحات في نتائج البحث.

2. مشكلات محتوى صفحة الجوال

قد تكون هناك مشكلات أخرى مرتبطة بالمحتوى نفسه.

وينطبق هذا بشكل خاص إذا كان الموقع يحتوي على صفحات جوال منفصلة تقدم محتوى مختلفًا عن إصدار سطح المكتب.

عندما يتلقى Google معلومات أقل من إحدى الصفحات، فلن يتمكن من تحديد مدى ملاءمة الصفحة بشكل مناسب.

سيؤدي هذا إلى منع Google من ترتيب الموقع جيدًا في نتائج البحث.

كيفية تجنب هذه القضايا

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب التحقق منها للتأكد من عدم مواجهة Google لمشكلات عند الزحف إلى صفحات الجوال:

لا تمنع Googlebot من الزحف باستخدام الأمر “Disallow” في ملف robots.txt

لا تستخدم العلامات الوصفية noindex

لا تمنع Googlebot من الزحف إلى CSS للجوال

لا تمنع Googlebot من اتباع الروابط الداخلية

بالإضافة إلى التحقق من توجيهات robots.txt، وعلامات noindex، وعلامات nofollow، يجب على مالكي المواقع أيضًا التحقق من قدرة الزحف على الخادم الخاص بهم.

من الناحية المثالية، يجب أن يكون الخادم قادرًا على التعامل مع العديد من عمليات زحف سطح المكتب مثل عمليات زحف الأجهزة المحمولة.

محتوى صفحة الجوال

يذكر Splitt مالكي المواقع بأن محتوى الصفحة عند عرضها على الهاتف المحمول يجب أن يكون مطابقًا لعرض الصفحة على سطح المكتب.

يمكن أن يواجه مالكو المواقع مشكلات عندما يقومون بإخفاء المحتوى على الهاتف المحمول عمدًا.

على سبيل المثال، قد تطلب بعض صفحات الهاتف المحمول من المستخدمين النقر على زر “مشاهدة المزيد” لتوسيع المحتوى المرئي.

وينبغي تجنب ذلك لأن Googlebot لا يتفاعل مع عناصر الصفحة. لذلك لن يتمكن من الزحف إلا إلى ما هو مرئي على الفور.

إذا لم يتمكن Googlebot من رؤية سوى قدر ضئيل من المحتوى، فلن يتمكن من ترتيب الصفحة جيدًا.

حافظ على تطابق المحتوى على الهاتف المحمول وسطح المكتب، ومن المفترض أن تكون قادرًا على تجنب المشكلات المتعلقة بفهرسة الهاتف المحمول أولاً.

يتضمن ذلك الحفاظ على أجزاء من الصفحة متطابقة أيضًا، مثل البيانات المنظمة والأوصاف التعريفية.

شاهد محادثة Lightning الكاملة أدناه:

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إذا فاتتك أي من محادثات Lightning Talks السابقة، يمكنك المتابعة من خلال الاطلاع على الملخصات الخاصة بي هنا: