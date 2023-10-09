Rewrite this title: Google Talks العمل الخيري: “التصدي لأكبر التحديات التي تواجه الإنسانية”

ستساعدك المقالة التالية: Google Talks العمل الخيري: “التصدي لأكبر التحديات التي تواجه الإنسانية”

تشتهر شركة Google بالعديد من الأشياء، حيث تدور ديناميكية مثيرة للاهتمام باستمرار بين أولئك الذين يعتقدون أن شعار “لا تكن شريرًا” هو شعار منافق في أحسن الأحوال، والمجموعات التي تشيد بالأرض التي يسير عليها Google. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك منا الذين يفضلون اتخاذ حل وسط، لا يزال هناك الكثير من العناصر الجديرة بالثناء. أحد هذه الأمور هو تفاني Google في العمل الخيري. في الآونة الأخيرة، قدم ممثل Google باسم ميغان سميث، المدير العام لقسم Google الخيري (Google.org) مقابلة حيث ناقشت وجهة نظر Google بشأن الأعمال الخيرية.

تبدأ سميث بمناقشة تفاؤلها بشأن ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا للمساعدة في الجهود الخيرية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن المتعاونين ليسوا أبعد من مجرد “رسالة نصية”. ويذكر سميث أن الهدف التكنولوجي هو جزء مما يمكن أن تساهم به جوجل، لكنهم يريدون أيضًا المساهمة “بمعارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استخدام التكنولوجيا لمواجهة أعظم التحديات التي تواجه البشرية”.

أما بالنسبة لما يعنيه ذلك، فمن المؤكد أن المؤهلات تختلف. ومع ذلك، فإن مشاريع مثل Google Earth Engine توضح بشكل مناسب كيف يمكن الجمع بين التكنولوجيا والهندسة الإبداعية والقضايا النبيلة. ومع ذلك، بالنسبة لسميث، لا يهم طبيعة المشروع بالضبط. وبدلا من ذلك، “المفتاح هو الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها جوجل”. بالإضافة إلى ذلك، لدى جوجل “برامج خيرية تدعم، على سبيل المثال، التعليم (خاصة برامج العلوم والرياضيات من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، والأبحاث الجامعية، والمجتمعات التي نعمل فيها، والحلول التكنولوجية للمجموعات المحرومة”.

جوجل ليست شركة تتحدث ببساطة. في العام الماضي، وصلت مشاريعهم الخيرية إلى أكثر من 140 مليونًا (وأكثر من ذلك بكثير إذا قمت بتضمين Google Grants)، وقد تعهدوا مؤخرًا بمبلغ 5 ملايين دولار للمساعدة في تطوير المدارس وتعزيزها في الهند. مشاريع أخرى تأتي في كل وقت، و النشرة الإخبارية لموقع Google.org يعمل كمورد ممتاز لأولئك الذين يريدون البقاء على اطلاع دائم.