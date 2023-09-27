Rewrite this title: Google vs Microsoft Bing: مقارنة تفصيلية بين محركي بحث

ستساعدك المقالة التالية: Google vs Microsoft Bing: مقارنة تفصيلية بين محركي بحث

عندما يتعلق الأمر بتحسين موقع ويب، يركز متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) عادةً على Google. بعد كل شيء، انها الأكثر شعبية في العالم محرك البحث.

ولكن ماذا عن مايكروسوفت بينج؟ هل يستحق تحسين موقعك أيضًا؟

دعونا نرى كيف يمكن المقارنة بين عملاقي البحث هذين، Microsoft Bing (الذي تم تغيير علامته التجارية من “Bing” في أكتوبر 2020) وGoogle.

جوجل مقابل حصة مايكروسوفت بينج في السوق

أحد الفروق الأولى بين Microsoft Bing وGoogle هو الحصة السوقية. وفقًا لـ Statista، في فبراير 2021، استحوذ Bing على 6.7% من سوق البحث العالمي، بينما استحوذ Google على 86.6%.

هذا ضخم جدًا.

وعلى الرغم من أن ذلك قد يجعل التركيز على Google وحده أمرًا مغريًا، إلا أن Microsoft Bing يوفر تحويلات جيدة ولديه قاعدة مستخدمين لا ينبغي تجاهلها.

إن 6.7% من مستخدمي البحث يمثلون الملايين الذين يستخدمون Microsoft Bing يوميًا.

من المهم بشكل خاص تحسين Bing إذا كنت تستهدف جمهورًا أمريكيًا. في الحقيقة، الثلث من الاستعلامات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يتم تشغيلها بواسطة خصائص Microsoft عندما تأخذ في الاعتبار عمليات البحث الصوتي وYahoo.

وقد تساءل البعض على مر السنين ما إذا كان Bing هو اختصار لـ “لأنه ليس جوجل“. لست متأكدًا من مدى صحة ذلك، لكن الاسم يأتي من حملة في أوائل التسعينيات لسابقتها، Live Search.

معلومة ممتعة أخرى هي أن Ahrefs أجرى مؤخرًا دراسة حول أفضل 100 عملية بحث في Bing على مستوى العالم و تم البحث في الاستعلام رقم 1 كان [Google].

مقارنة وظائف Google مقابل Microsoft Bing

من منظور وظائف البحث، فإن محركي البحث متشابهان، لكن جوجل يقدم المزيد من الميزات الأساسية:

ميزة جوجل مايكروسوفت بنج البحث عن النص نعم نعم بحث فيديو نعم نعم بحث في الصور نعم نعم خرائط نعم نعم أخبار نعم نعم التسوق نعم نعم كتب نعم لا الرحلات الجوية نعم لا تمويل نعم لا الأدب العلمي نعم لا

كيف يختلف Google وMicrosoft Bing في حجم الفهرس والزحف

جوجل يقول:

“يحتوي فهرس بحث Google على مئات المليارات من صفحات الويب ويبلغ حجمه أكثر من 100 مليون غيغابايت.”

ومع ذلك، لا يستطيع حتى Google الزحف إلى شبكة الويب بأكملها. هذا لن يحدث.

وهذا هو سبب أهمية استخدام البيانات المنظمة. فهو يوفر خلاصة بيانات حول المحتوى الخاص بك حتى يتمكن Google من فهمه بشكل أفضل، مما قد يساعدك في التأهل للحصول على نتائج غنية والحصول على المزيد من النقرات ومرات الظهور.

لم يصدر Microsoft Bing أرقامًا مماثلة. لكن، هذا موقع تقدير حجم فهرس محرك البحث يضع مؤشر Microsoft Bing في مكان ما بين 8 إلى 14 مليار صفحة ويب.

شارك المحركان قليلاً حول أساليبهما في فهرسة الويب.

مايكروسوفت بنج يقول:

“يستخدم Bingbot خوارزمية لتحديد المواقع التي سيتم الزحف إليها، وعدد المرات، وعدد الصفحات التي سيتم جلبها من كل موقع. الهدف هو تقليل أثر زحف bingbot على مواقع الويب الخاصة بك مع ضمان توفر المحتوى الأحدث.

في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه الإدلاء بالبيان أعلاه، قال جون مولر من جوجل:

“أعتقد أن الجزء الصعب هنا هو أننا لا نقوم بالزحف إلى عناوين URL بنفس التكرار طوال الوقت. لذلك سنقوم بالزحف إلى بعض عناوين URL يوميًا. ربما تكون بعض عناوين URL أسبوعية. عناوين URL الأخرى كل شهرين، وربما كل نصف عام أو نحو ذلك. لذلك، هذا هو الشيء الذي نحاول إيجاد التوازن المناسب له، حتى لا نثقل كاهل الخادم الخاص بك.

تمتلك Google فهرسًا للجوال أولاً، بينما يتخذ Microsoft Bing موقفًا مختلفًا وليس لديه خطط لتطبيق سياسة فهرسة الهاتف المحمول أولاً.

بدلاً من ذلك، يحتفظ Microsoft Bing بفهرس واحد تم تحسينه لكل من سطح المكتب والهاتف المحمول، لذلك من المهم التأكد من تحسين تجربة موقعك وتحميلها بسرعة وتزويد المستخدمين بما يحتاجون إليه.

لقد تطور Google ليصبح أكثر من مجرد محرك بحث يضم منتجات مثل Gmail، والخرائط، ونظام التشغيل Chrome، ونظام التشغيل Android، YouTube، و اكثر.

يقدم Microsoft Bing أيضًا خدمة البريد الإلكتروني عبر Outlook، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل Office Online أو OneDrive.

على عكس جوجل، ليس لديها نظام تشغيل خاص بها. بدلا من ذلك، فإنه يستخدم Windows تشغيل الهاتف 8 أو iOS Apple الأجهزة.

الآن، دعونا نلقي نظرة على مكان تنافس Bing مع Google – أو تفوقه.

الاختلافات في واجهة المستخدم والأدوات

تتمتع Google بواجهة نظيفة وبسيطة يجدها العديد من الأشخاص سهلة الاستخدام.

وكذلك يفعل Microsoft Bing؛ في رأيي، Bing هو في الواقع أكثر بصرية قليلاً.

يعرض كلا محركي البحث معلومات مفيدة حول عمليات البحث والصور والشركات والأخبار ذات الصلة ويقومان بعمل رائع في إعلام المستخدمين بكل ما يحتاجون إلى معرفته حول موضوع معين.

يحب محترفو تحسين محركات البحث (SEO) أدواتنا وبياناتنا.

لحسن الحظ، يتمتع كل من Google وMicrosoft Bing بأدوات جيدة للبحث عن الكلمات الرئيسية والتي تقدم نظرة ثاقبة للأداء:

أحد المجالات التي أعتقد أن Google تتخلف فيها هي البيانات التي توفرها في Google Search Console. إذا كنت تريد معرفة كيفية استخدامها، فراجع كيفية استخدام Google Search Console لتحسين محركات البحث: دليل كامل.

إحدى مجموعات الميزات الرائعة في Microsoft Bing هي القدرة على استيراد البيانات من Google Search Console:

ميزة أخرى لـ Microsoft Bing أعتقد أنها تتفوق على Google وهي حقيقة أنها توفر تقارير تحسين محركات البحث (SEO).

وفقًا لـ Bing، تحتوي هذه التقارير على توصيات مشتركة على مستوى الصفحة بناءً على أفضل ممارسات تحسين محركات البحث لتحسين تصنيفاتك.

يتم إنشاء التقارير تلقائيًا كل أسبوعين وتقدم نصائح حول ما يجب العمل عليه أو البحث فيه.

راجع الدليل الكامل لأدوات مشرفي المواقع Bing لمعرفة المزيد.

قد يتفوق Microsoft Bing في البحث عن الصور عبر Google

عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الصور، قد يكون لدى Microsoft Bing ميزة على Google من خلال توفير صور عالية الجودة.

تعجبني ميزات التصفية في بحث الصور أيضًا، لأنه يمكنك إيقاف تشغيل العناوين والبحث حسب حجم الصورة أو اللون أو النوع.

اختبر بحث الصور المرئية من Bing، والذي يتيح لك القيام بالمزيد باستخدام الصور. اطلع على مكتبتها التي تحتوي على مهارات متخصصة لمساعدتك في التسوق أو التعرف على المعالم والحيوانات أو مجرد الاستمتاع.

بعد ذلك، راجع كيفية عمل خوارزمية الصور والفيديو في Bing لمعرفة المزيد.

لدى Google صور متاحة للعرض أكثر من Microsoft Bing. حقق أقصى استفادة منها من خلال النصائح الواردة في دليل البحث المتقدم عن الصور من Google.

ومع ذلك، يوفر Microsoft Bing معلومات أكثر تفصيلاً حول الصور التي يبحث عنها المستخدمون.

كيف يتعامل Microsoft Bing وGoogle مع بحث الفيديو

يوفر Microsoft Bing صفحة نتائج بحث فيديو أكثر وضوحًا، بما في ذلك عرض شبكي للصور المصغرة الكبيرة.

تعد نتائج فيديو Google أكثر قياسية، وتتميز بقائمة عمودية من الصور المصغرة الصغيرة.

يوفر Microsoft Bing أيضًا معاينة لمقاطع فيديو معينة والنقر عليها لا يأخذك بعيدًا عن Bing، وهو أمر رائع. من وجهة نظري، فإنه يوفر أيضًا المزيد من المعلومات في نتائج الفيديو.

كما ترون من لقطة شاشة البحث عن الفيلم أدناه، فهي تتضمن التقييمات والمراجعات، بالإضافة إلى طاقم الممثلين وحتى المكان الذي يمكنك مشاهدة الفيلم فيه، وهو أمر رائع.

لم أحصل على هذه التجربة مع بحث الفيديو من Google.

هذا هو أحد المجالات التي يتفوق فيها Microsoft Bing بالتأكيد على Google.

قوائم الخرائط على كلا محركي البحث مهمة لتحسين محركات البحث المحلية

يتمتع كلا المحركين بوظيفة مماثلة للخرائط، بما في ذلك قوائم الخرائط والقوائم المحلية في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

تأكد من المطالبة بجميع قوائمك في كل من Microsoft Bing وGoogle وتحسين ملفك الشخصي بمعلومات العمل والصور والفئات المناسبة والروابط.

تعتبر المعلومات الدقيقة للاسم والعنوان ورقم الهاتف (NAP) أمرًا أساسيًا.

راجع الدليل الكامل لتسويق خرائط Google.

الأمثل لبحث Google مقابل Microsoft Bing

تهتم Google في المقام الأول بـ EAT: الخبرة والسلطة والثقة.

يتم تشغيل عمليات بحث Google بواسطة خوارزميات قائمة على الآلة تأخذ في الاعتبار سجل البحث السابق للمستخدمين وموقعهم عند إنشاء النتائج.

وهذا يعني أنه إذا أراد مستخدم معين العثور على شيء محدد على Google، فسيكون الأمر أسهل بكثير من Microsoft Bing لأن Google لديه صورة أكثر اكتمالاً عن هوية هذا الشخص قبل كتابة أي شيء في المتصفح.

لقد كان Google دائمًا محرك بحث موجه نحو الارتباط حيث لا تزال جودة الروابط مهمة بدلاً من الكمية. الروابط ليست بنفس الأهمية على Microsoft Bing.

في رأيي، كان Microsoft Bing يركز دائمًا على تحسين الصفحة. فهو يضع وزنًا أكبر على المحتوى الذي تم تحسينه بشكل جيد، أو الذي يتضمن عناصر مهمة على الصفحة مثل العناوين والأوصاف وعناوين URL والمحتوى.

على عكس Google، ينص Microsoft Bing في إرشادات مشرفي المواقع على أنه يدمج الإشارات الاجتماعية في خوارزميته. وهذا يعني أنه يجب عليك أيضًا التركيز على Twitter و Facebook – بما في ذلك إنشاء محتوى عالي الجودة على موقعك ومنصات التواصل الاجتماعي – إذا كنت ترغب في الحصول على مرتبة عالية في Microsoft Bing.

المحتوى مهم للغاية لكلا محركي البحث. ركز دائمًا على المحتوى عالي الجودة الذي يلبي حاجة المستخدم المعلوماتية. من خلال إنشاء محتوى مفيد وذو صلة، سيحبه المستخدمون بشكل طبيعي ويرتبطون به.

لذلك، على سبيل المثال، إذا كنت أبحث عن سيارات، فيجب أن تعرض لي محتوى قيمًا حول الموضوع: كيف يمكنني شراء سيارة، والتكلفة، والصيانة، وكيف تبدو تجربة التسوق، وما إلى ذلك.

تعد كل من السرعة والتوافق مع الهاتف المحمول والبنية التحتية التقنية المناسبة أمرًا مهمًا لكلا المحركين. ومع ذلك، يركز Microsoft Bing بشكل أكبر على استخدام نص الربط. من المعروف أن Bing يكافئ المواقع التي تحتوي على نص رابط مطابق لعنوان الصفحة، والذي تم تخفيض قيمته بواسطة Google منذ عدة سنوات.

تأكد من مراجعة هذه الموارد لتحسين محركات البحث المختلفة:

بحث Google مقابل Microsoft Bing: الحكم

يلبي كل من Microsoft Bing وGoogle الاحتياجات المعلوماتية لملايين الأشخاص كل يوم.

كلاهما يوفر فرصًا لعلامتك التجارية للوصول إلى مستخدمين جدد ويضعك أمام ملايين العملاء المؤهلين الذين يبحثون عن المعلومات والمنتجات والخدمات.

التحسين لكلا محركي البحث مشابه. يركز Microsoft Bing بشكل أكبر على تحسين الصفحة ويتضمن الإشارات الاجتماعية، بينما يركز Google بشكل أكبر على EAT والروابط.

من المؤكد أن Microsoft Bing قد تحسن خلال العام الماضي وأصبح أكثر قدرة على المنافسة مع Google، خاصة في ميزاته الفريدة.

ولهذا السبب أوصي بتحسين كليهما، للوصول إلى نصيب الأسد من عمليات البحث على الإنترنت وتحقيق أقصى قدر من الرؤية.

المزيد من الموارد: