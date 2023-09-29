Rewrite this title: Google’s Splitt: يوفر الوصف التعريفي ملخصًا للمحتوى

ستساعدك المقالة التالية: Google’s Splitt: يوفر الوصف التعريفي ملخصًا للمحتوى

قام مارتن سبليت من Google بالتغريد بأن الأوصاف التعريفية تزود Google بملخص لما هو مهم في الصفحة. يبدو أن هذا يوسع ما يعتقده مُحسنو محركات البحث بشأن عناصر الوصف التعريفي.

عناصر SEO والوصف التعريفي

من المفهوم عمومًا أن عناصر HTML الخاصة بالوصف التعريفي (المعروفة أيضًا باسم علامات الوصف التعريفي) لها قيمة محدودة لتحسين محركات البحث. في الماضي، قيل إن وجود عناصر وصف تعريف مكررة على مستوى الموقع له تأثير سلبي على التصنيف. بمعنى آخر، يمكن أن يتسبب الوصف التعريفي في تأثير على تصنيف تحسين محركات البحث (SEO).

ومع ذلك، كان من المفهوم أيضًا أن الأوصاف التعريفية ليست عوامل تصنيف.

فكيف يمكن التوفيق بين هاتين الملاحظات حول قيمة تحسين محركات البحث للأوصاف التعريفية؟ كيف يمكن لشيء ما أن يكون له تأثير سلبي على التصنيفات دون أن يكون عامل تصنيف؟

قدم مارتن سبليت بيانًا مثيرًا للاهتمام حول كيفية استخدام Google للأوصاف التعريفية.

وقال إن الوصف التعريفي (جنبًا إلى جنب مع عنصر العنوان) يزود Google بملخص عالي المستوى لصفحة الويب.

وهنا ما غرد:

حسنًا، تشكل هذه العناوين والعنوان الانطباع الأول عما يراه الشخص الذي يبحث من موقعك وتساعد بحث Google في الحصول على ملخص قصير لما تعتبره مهمًا حول الصفحة.

— مارتن سبليت @ 🏡🇨🇭 (@g33konaut) 6 أغسطس 2020

“حسنًا، إنهم والعنوان يشكلون الانطباع الأول عما يراه الشخص الذي يبحث من موقعك ويساعد بحث Google في الحصول على ملخص قصير لما تعتبره مهمًا حول الصفحة.”

وعندما سئل مارتن عن التوضيح، أعاد تأكيد ما قاله:

كما قلت: فهو يساعد بحث Google على فهم ما يهمك بشكل أفضل فيما يتعلق بمحتوى الموقع أيضًا.

— مارتن سبليت @ 🏡🇨🇭 (@g33konaut) 6 أغسطس 2020

يبدو أن ما يقوله مارتن هو أن عنصر الوصف التعريفي يساهم في مساعدة Google على فهم موضوع صفحة الويب.

تدخل جون مولر، محلل اتجاهات مشرفي المواقع في Google، وعرض أن الأوصاف التعريفية ليست عوامل تصنيف.

يمكن استخدام الأوصاف التعريفية لمقتطف نتائج البحث، لذلك إذا لم تحدد أي شيء (على صفحة الهاتف المحمول، مع فهرسة الهاتف المحمول أولاً)، فسيتعين علينا اكتشاف ذلك بأنفسنا. لا يتم استخدامها للتصنيف بالرغم من ذلك.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 6 أغسطس 2020

مساهمة مولر في المناقشة، أن الأوصاف التعريفية ليست عوامل تصنيف تتوافق مع ما فهمه التسويق عبر البحث حول الأوصاف التعريفية.

من المثير للاهتمام أن مولر لم يعلق على الأوصاف التعريفية التي لها دور في تقديم ملخص عالي المستوى لما تدور حوله الصفحة، وهو دور مشابه لعنصر العنوان.

يُنظر إلى عنصر العنوان تقليديًا على أنه عامل تصنيف. بغض النظر عما إذا كان هذا صحيحًا اليوم أم لا، فإن الدور الآخر لعنصر العنوان هو تقديم وصف لما تتناوله صفحة الويب.

ما يبدو أن مارتن سبليت يقوله هو أن عنصر الوصف التعريفي يلعب دورًا مشابهًا لعلامة العنوان بقدر تلخيص محتوى صفحة الويب.

وهذا يختلف عما يفهمه مجتمع التسويق عبر البحث حول عنصر الوصف التعريفي.

هل تغير شيء ما، هل يخبرنا مارتن بشيء جديد؟

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الأوصاف التعريفية تساعد Google على فهم المحتوى؟

قال مارتن سبليت في الماضي إنه لا يشارك في الجزء المتعلق بالتصنيف من البحث. وهو تصريح مفاجئ من شخص مشارك في مقاطع فيديو تحطيم أساطير تحسين محركات البحث من Google.

وهذا ما قاله في فيديو JavaScript SEO:

“أنا لا أجيب حقًا على أسئلة التصنيف لأنني… لا أعمل في الجزء المتعلق بترتيب الأشياء.”

هل يستخدم بحث Google بالفعل الأوصاف التعريفية لفهم موضوع صفحة الويب، على غرار كيفية استخدام Google لعنصر العنوان؟

صرح مارتن صراحةً في تغريدة أن الأوصاف التعريفية تساعد Google على فهم “”

لكن يبدو أن جون مولر لم يؤكد ذلك.

شاهد مارتن سبليت وهو يقول إنه ليس جزءًا من الجزء المتعلق بالترتيب في البحث

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