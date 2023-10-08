Rewrite this title: Groupon تخطط للاكتتاب العام في أوائل نوفمبر

ستساعدك المقالة التالية: Groupon تخطط للاكتتاب العام في أوائل نوفمبر

أعلنت Groupon عن خطط لطرحها للاكتتاب العام في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. على الرغم من أن عملاق الصفقات ومقره شيكاغو كان يتوقع في البداية أن يعتمد الاكتتاب العام على تقييم يتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار، إلا أن التقييم المتوقع أصبح الآن أقل بكثير.

تخطط Groupon لبيع 30 مليون سهم، والتي تمثل أقل من خمسة بالمائة من الشركة، بسعر يتراوح بين 16 إلى 18 دولارًا للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يجمع الاكتتاب العام ما يقرب من 478.8 مليون دولار ويعني قيمة تتراوح بين 10.1 مليار دولار إلى 11.4 مليار دولار. وعلى الرغم من أن القيمة الضمنية ستكون أقل بشكل كبير مما كان مخططا له في البداية، إلا أنها أعلى بكثير من مبلغ 6 مليارات دولار الذي عرضته جوجل مقابل Groupon في أواخر العام الماضي.

منذ 30 يونيو 2009، نمت Groupon من 152,203 مشتركًا إلى أكثر من 142.9 مليون مشترك. على الرغم من أن معدل النمو وعدد المشتركين مثير للإعجاب، إلا أن 29.5 مليون مشترك فقط قاموا بشراء Groupon واحد و16 مليون فقط اشتروا أكثر من Groupon واحد.

صرح أندرو ماسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Groupon، بما يلي في رسالة حديثة إلى المستثمرين المحتملين:

“لم نصل بعد إلى الربحية المستدامة وليس لدينا نقص في المنافسة. طريقنا سيتضمن بعض لحظات التألق وأخرى من الغباء المطلق. ولأننا نعلم أن هذه ستكون رحلة مليئة بالمطبات في بعض الأحيان، فإننا نشكركم على التفكير في الانضمام إلينا.

بالإضافة إلى المنافسة العالية الموجودة في الصناعة، واجهت Groupon مشاكل بما في ذلك: المحاسبة غير القياسية، والدعاوى القضائية الجماعية، والتجار غير الراضين، والدعاية السيئة، وخروج الموظفين رفيعي المستوى من الشركة في أوقات غير مناسبة.

نصح محلل Morningstar، ريك سمر، قراءه بالابتعاد عن الاكتتاب العام الأولي لـ Groupon بسبب إرهاق الصفقات، وانخفاض فعالية التجار الذين يديرون صفقات محلية، ونقص قابلية التوسع، وعدم حماية الأعمال بشكل كافٍ من المنافسين. بالإضافة إلى ذلك، ذكر سمر أنه يعتقد أن نقطة سعر السهم يجب أن تكون حوالي 8 دولارات للسهم الواحد وأن تبلغ قيمة المؤسسة حوالي 5 مليارات دولار.

تخطط Groupon، التي ستستخدم رمز المؤشر GRPN، لاستخدام عائدات الاكتتاب العام في رأس المال العامل وتطوير المنتجات وعمليات الاستحواذ.

[Sources Include: Forbes & CIO Today]