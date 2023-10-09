Rewrite this title: Hotpot يأتي إلى iPhone

ستساعدك المقالة التالية: Hotpot يأتي إلى iPhone

من بين العشرات من خدمات Google المتوفرة، من الواضح تمامًا ما هي الخدمة التي تركز عليها. تحظى Hotpot، بقدرتها على التنافس مباشرة مع مواقع المقارنة والمراجعة مثل Yelp أو TripAdvisor، بالإضافة إلى المسار المحتمل الذي تفتحه على مواقع التواصل الاجتماعي، باهتمام إعلاني أكثر من أي خط منفرد آخر من Google. وإذا كانت المسابقة في بورتلاند، والهدايا الكبرى (القهوة، والقمصان، سمها ما شئت)، والإضافة الخفية لأداة Hotpot للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android، والتكامل السريع للميزات في Hotpot نفسها لم تكن كافية، فإننا لدينا المزيد من الأخبار: أصبح Hotpot الآن على iPhone.

بحسب ال مدونة جوجل الرسمية، فإن تطبيق iPhone يمثل “نفس التجربة الرائعة” التي تجدها على Android. يمكنك العثور على مواقع الأعمال القريبة منك بناءً على موقعك المثلثي، أو موقع GPS الخاص بك، إذا كان ممكّنًا. يمكنك بسهولة البحث عن الأنشطة التجارية الأقرب إليك، أو إجراء بحث أوسع نطاقًا عن شيء أكثر تحديدًا. وفي نفس الوقت، ستمنحك المراجعات الواردة من المواقع المرتبطة بـ Google وكذلك مستخدمي Google فكرة عن السمعة الحالية للنشاط التجاري.

تعد Hotpot أيضًا خدمة تكيفية، مما يعني أنه عند تقييم الأنشطة التجارية في منطقتك، ستحصل Google على فكرة أفضل عما تفضله. يتيح ذلك لـ Google اقتراح خدمات أكثر اعتيادًا على ذوقك بناءً على تفضيلات المستخدمين المماثلين. تقوم Google أيضًا بدمج تفضيلات “أصدقائك”، مما يتيح لك معرفة متى تم تقييم نشاط تجاري بدرجة عالية من قبل شخص ما في قائمتك.

يأتي تطبيق Google أيضًا مزودًا بمجموعة قوية من ميزات البحث المضمنة، مما يسمح لك بالعثور على أنواع الأعمال المشهورة ببضع نقرات فقط على جهاز iPhone الخاص بك. يمكنك أيضًا تخصيص هذا ليتوافق مع تفضيلاتك واتجاهاتك المحددة. وبحسب جوجل فإن التطبيق متاح باللغة الإنجليزية على جميع أنظمة iOS.