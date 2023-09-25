Rewrite this title: Hreflang للمبتدئين: البدء باستخدام علامات مواقع الويب متعددة اللغات

ستساعدك المقالة التالية: Hreflang للمبتدئين: البدء باستخدام علامات مواقع الويب متعددة اللغات
في كثير من الأحيان، لا تمنحنا أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) تعزيزًا مباشرًا لإشارة التصنيف من Google، على الرغم من أنها تساعد في جذب عدد كبير من الزيارات إلى موقعنا على الويب.
تعتبر علامات Herflang مثالًا مثاليًا على ذلك.
في حين ذكر Gary Illyes أن علامات hreflang لا تعمل كإشارة تصنيف بالمعنى الخوارزمي، ففي المجموعة، تشترك مجموعة من صفحات المحتوى المتشابهة بلغات مختلفة في نفس سلطة التصنيف.
في سعينا لتحسين نية المستخدم وتجربته، فإن كتابة المحتوى لمواقع جغرافية ولغات مختلفة توفر قيمة هائلة لموقعنا على الويب.
وهنا يأتي سحر علامة hreflang.
بدلاً من أن يكون لديك نفس صفحة الويب التي تتنافس على المستخدمين في أستراليا وفرنسا، يمكن أن يكون لديك صفحات بديلة تظهر في الجزء العلوي من نتائج البحث (SERP) المُحسّنة لقوانين اللغة والعملة والخصوصية الخاصة بهذا البلد.
ومع ذلك، تعد علامات hreflang واحدة من أكثر الأجزاء تعقيدًا في تحسين محركات البحث الفنية.
لسوء الحظ، يمكن أن تضر أكثر مما تنفع من خلال تنفيذ سمة العلامة هذه بشكل غير صحيح عبر موقع الويب الخاص بك.
لهذا السبب أريد تقديم هذه الدورة التدريبية التنشيطية حول كل ما تحتاج إلى معرفته حول علامات hreflang وأفضل الممارسات للبدء في تحسين محركات البحث الدولية باستخدام هذه العلامات الدقيقة بشكل لا يصدق.
ما هي علامة Hreflang؟
علامات Hreflang هي سمة علامة ارتباط في HTML تمكن مواقع الويب من تقديم المحتوى خصيصًا للمستخدمين في بلدان ولغات مختلفة.
إذا قمت بعرض مصدر الصفحة لأي مستند ويب محدد، فإن العلامة الأولى التي ستراها غالبًا هي:
تحدد سمة اللغة أن صفحة الويب هذه تستخدم نصًا باللغة الإنجليزية للجمهور الناطق باللغة الإنجليزية عبر البحث.
ومع ذلك، إذا أراد موقع ويب استهداف المستخدمين الناطقين بالفرنسية في فرنسا، فيمكنه استخدام سمة hreflang في رأس HTML الخاص به، والذي سيبدو كما يلي:
دعونا نحلل هذا لتسهيل الفهم.
في الأساس، تتكون سلسلة hreflang من ثلاثة مكونات مهمة:
- rel=السمة البديلة: تحدد هذه العلامة أن صفحة الويب هذه هي نسخة بديلة لصفحة الويب الأصلية، وليست الأساسية.
- href= السمة: يؤدي هذا إلى إخبار Google بعنوان URL الأصلي لصفحة الويب البديلة.
- hreflang= السمة: تحدد هذه العلامة اللغة والبلد الذي تستهدفه صفحة الويب هذه.
في المثال أعلاه، حددت العلامة البديلة أن عنوان URL https://fr.example.com هو البديل لصفحة الويب الأساسية باللغة الإنجليزية.
بالإضافة إلى ذلك، حددت نهاية العلامة أيضًا أن صفحة الويب مخصصة للمتحدثين بالفرنسية في فرنسا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشرفي المواقع أيضًا إنشاء صفحة بديلة للمتحدثين باللغة الإنجليزية في فرنسا عن طريق ضبط سمة hreflang على hreflang=”en-fr” مما يعني أن هذه الصفحة مخصصة للمتحدثين باللغة الإنجليزية في فرنسا.
يتيح لك التنفيذ الشامل لـ hreflang أن تصبح أكثر دقة في الاستهداف الجغرافي وتقديم المحتوى المحلي للأشخاص في جميع أنحاء العالم.
ما الذي لا يعجبك من منظور تحسين محركات البحث (SEO) أو تسويق المحتوى؟
لماذا تحتاج إلى علامات Hreflang
يمكننا أن نفعل المزيد باستخدام علامات hreflang بدلاً من تحسين اللغات المختلفة.
في الواقع، تتيح لنا علامات hreflang القيام بثلاثة أشياء مهمة في موقعنا:
- تحسين صفحات الويب لنفس اللغة في نفس البلد (على سبيل المثال “fr-fr”).
- تحسين صفحات الويب للغات المختلفة في نفس البلد (على سبيل المثال “de-fr”).
- تحسين صفحات الويب للغات مختلفة في بلدان مختلفة (على سبيل المثال “de-us”).
ولكن لماذا لا نقوم فقط بإنشاء صفحات ويب واسعة باللغة الإنجليزية للأشخاص في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم؟
حسنًا، إن إنشاء صفحات ويب بديلة لمستخدمي اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى يمكّن العملاء في الخارج من شراء المنتجات على موقع الويب الخاص بك بالجنيه الإسترليني وتوطين المحتوى خصيصًا لاهتماماتهم.
علاوة على ذلك، يؤدي إنشاء مجموعات من المحتوى أيضًا إلى تجميع المزيد من قيمة تحسين محركات البحث لموقعنا الإلكتروني وصفحات الويب ككل.
من المزايا الأخرى لعلامات hreflang أنه يمكن لمالكي مواقع الويب إنشاء صفحات ويب محددة تتوافق مع القوانين الدولية وقوانين الضرائب لتجنب المشاكل القانونية.
في النهاية، تفيد علامات hreflang المناسبة موقع الويب الخاص بك بعدة طرق رئيسية، بما في ذلك:
- توطين المحتوى للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
- الوصول إلى الأسواق العالمية.
- السماح للمستخدمين بالدفع بالعملات المحلية.
- منع صفحات الويب البديلة من التنافس مع بعضها البعض.
- الحفاظ على تنظيم المواقع الإلكترونية.
في هذه المرحلة، أراهن أن علامات hreflang تبدو مثل جميع أنواع الخوخ والكريمة بالنسبة لاستراتيجية الويب الخاصة بك.
الآن، هنا يأتي الجزء الصعب: إعداد العلامات الخاصة بك.
سأرشدك عبر العديد من الاستراتيجيات المختلفة، بحيث يكون لديك فهم قوي لكيفية عمل العلامات عمليًا وكيفية تنفيذها على موقع الويب الخاص بك.
أولاً، دعنا نناقش بعض التحديات التي ستواجهها على طول الطريق إذا كنت جديدًا في استخدام علامات hreflang.
التحديات الشائعة عند إعداد علامات Hreflang
تجنب المحتوى المكرر
سيؤدي التنفيذ غير الصحيح لعلامة hreflang إلى حدوث أخطاء مكررة في المحتوى.
على الرغم من أن Google لا يعاقب المحتوى المكرر بشكل مباشر، إلا أنك لا تريد أن تتفوق الصفحة الإنجليزية المصممة للأمريكيين على الصفحة المخصصة للمتحدثين باللغة الإنجليزية في فرنسا.
تقسيم المحتوى بين رموز اللغات والدول المختلفة
تتطلب علامات Hreflang الوقت والمال والالتزام لتنظيم كل صفحة ويب بشكل صحيح للغة وبلد معينين.
ستحتاج أيضًا إلى البحث عن أكواد HTML الخاصة بكل بلد ولغة.
الحفاظ على علامات Hreflang منظمة أثناء إضافة محتوى جديد
يتفاقم هذا التحدي مع استمرارك في إضافة المزيد من المحتوى إلى موقعك.
مرة أخرى، فكر في مواقع التجارة الإلكترونية واسعة النطاق وما يمرون به يوميًا في محاولة إضافة منتجات جديدة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
علامات Hreflang ليست توجيهًا
لسوء الحظ، علامات hreflang ليست توجيهًا مطلقًا. في الغالب، تعمل علامات hreflang بمثابة تلميح لـ Google أو Yandex لتحديد أولوية محتوى معين، ولكن لا شيء مضمون.
تعمل علامات Hreflang بشكل مختلف بين Google وBing
بالكاد تنظر محركات البحث مثل Bing إلى هذه العلامات.
بدلاً من ذلك، يستخدم Bing العلامات الوصفية مثل علامة، والتي عرضتها في البداية لتنظيم المحتوى وعرضه.
مبادئ هريفلانج
نحن بحاجة إلى فهم العلاقة بين صفحات الويب المختلفة وHTML للبدء.
عند تنفيذ سمات hreflang، نريد أن نتذكر مبدأين:
يجب أن تكون علامات Hreflang مرجعية ذاتية
في الماضي، أوصت Google بأن تحتوي كل صفحة ويب على علامة hreflang ذاتية المرجعية والتي تشير إلى الصفحة الأصلية.
على سبيل المثال، لنفترض أن عنوان URL الأصلي هو https://example.com/us. بعد ذلك سيتم ترتيب سمات hreflang الخاصة بك على النحو التالي:
لذلك، بالنسبة لكل صفحة ويب بديلة تقوم بإنشائها، يجب ألا تنسى أبدًا تضمين سمة الارتباط لصفحة الويب تلك.
على سبيل المثال، يجب أن تحتوي صفحة الويب الفرنسية على سمة href لعنوان URL الفرنسي.
قد يبدو الأمر زائدًا بعض الشيء، لكنه يقلل من الارتباك من جانب Google ويساعد على تجنب أخطاء المحتوى المكررة.
يجب أن تكون علامات Hreflang ثنائية الاتجاه
هذا المبدأ الثاني مطلوب تمامًا وسيعمل على القضاء على أي قيمة مفقودة لتحسين محركات البحث من تجميع صفحات الويب الخاصة بك ونقل تلك المقاييس الرائعة بين الاثنين.
لذلك دعونا نأخذ المثال أعلاه ونقول أن الصفحة الرئيسية بها نسخة بديلة مترجمة إلى الفرنسية للزوار الفرنسيين القادمين من فرنسا.
نحتاج إلى وضع علامة على الصفحة الفرنسية تشير إلى الصفحة الأمريكية الرئيسية والمراجع الذاتية نفسها.
انها ليست مربكة كما يبدو! ما عليك سوى تبديلها بهذه الطريقة:
إذا كان لديك العشرات من اللغات والبلدان المختلفة، فلا تتعرق.
كل ما عليك فعله هو إدراج عنوان URL الأصلي كمرجع ذاتي في الأسفل والتأكد من أن كل صفحة تحتوي على علامات تم إعدادها لكل لغة ومنطقة، وليس فقط صفحتك الأصلية باللغة الإنجليزية.
علاوة
أوصي أيضًا باستخدام صفحة X الافتراضية في المواقف التي يتعذر فيها على Google استخراج لغتهم أو منطقتهم من متصفح المستخدم أو عنوان IP.
تسأل صفحة x الافتراضية الزائرين عن اللغة التي يفضلونها وترسلهم إلى الصفحة البديلة المناسبة. ستبدو العلامة كما يلي:
الآن بعد أن عرفنا كيفية عمل تعليمات HTML البرمجية وكيفية إعدادها، نحتاج فقط إلى تعلم كيفية إعداد علامات hreflang.
إعداد علامات Hreflang
لديك عمومًا ثلاثة خيارات رائعة متاحة لإعداد علامات hreflang وتنفيذها على نطاق واسع.
رؤوس HTML/HTTP
يعد إعداد علامات HTML الطريقة الأبسط ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً. أوصي بهذا لمواقع الويب التي لا تحتوي على خريطة موقع، على الرغم من أنه يجب عليك بالتأكيد الاستثمار في خريطة موقع، خاصة إذا كان لديك الكثير من المحتوى أو المنتجات!
من خلال مراجعة ما ناقشناه حتى الآن، قم بتعيين علامة على الإصدار البديل لصفحتك في رأس HTML لتبدو كما يلي:
ومن هناك، تأكد من أن كل علامة مرجعية ذاتية وثنائية الاتجاه.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد إنشاء صفحات بديلة لملفات .pdf بدون HTML، فسوف تحتاج إلى تنفيذ نفس العلامات في رأس HTTP لكل صفحة.
ولحسن الحظ، سيبدو الرابط بنفس الشكل ويمكنك تطبيق نفس القواعد لسهولة التنفيذ.
بالطبع، يمكنك أن ترى مدى صعوبة التوسع، خاصة إذا كنت تخدم العملاء في عشرات البلدان بعشرات اللغات.
بشكل عام، يعد تغيير HTML أو HTTP أمرًا جيدًا عندما تحتاج إلى تعديل بعض الصفحات بمرور الوقت، ولكن هذه الطريقة لن تخدمك جيدًا على المدى الطويل إذا كنت تتعامل مع آلاف عناوين URL.
خريطة موقع XML
أوصي باستخدام خريطة موقع XML الخاصة بك لتنفيذ جميع علاماتك في ملف واحد وتحسين موقع الويب الخاص بك على نطاق واسع.
هذه الطريقة واضحة جدًا.
كل ما عليك فعله هو إضافة <رابط> باستخدام هذه الطريقة، يمكنك إضافة جميع العلامات ذات الصلة في ملف واحد بدلاً من إضافة سمات الارتباط يدويًا إلى HTML لكل صفحة ويب. بمجرد الانتهاء، أرسل خريطة موقع محدثة إلى Google Search Console. بالطبع، هناك عدة طرق لأتمتة هذه العملية باستخدام جدول بيانات لنسخ ولصق جميع عناوين URL الخاصة بك من خريطة الموقع ضمن لغات ومناطق منفصلة. هناك أيضًا العديد من أدوات إنشاء hreflang المتاحة عبر الإنترنت، على الرغم من أنني أوصي بإجراء بحث قبل أن ينتهي بك الأمر إلى التسبب في ضرر أكبر من نفعه لموقعك على الويب. استنادًا إلى مدى دقة علامات hreflang، من المحتمل أن تواجه العديد من المشكلات أثناء الإعداد. ونتيجة لذلك، فإن العديد من هذه الأخطاء ستؤدي إلى ظهور محتوى مكرر في نظر Google وتؤدي إلى إفساد تصنيفاتك. لا تقلق لأن الحلول واضحة ومباشرة. يمكن أن تؤدي سمة المرجع الذاتي المفقودة لـ hreflang إلى إعاقة تصنيف إحدى صفحاتك. لحسن الحظ، تقوم العديد من أدوات تدقيق الموقع، بما في ذلك Screaming Frog وSEMrush وAhrefs، بالتحقق من التنفيذ الصحيح لـ hreflang، بما في ذلك سمات المرجع الذاتي. ابحث عن الصفحات التي تفتقد هذه السمة وأصلح المشكلات في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، من السهل انتهاك المبدأ الثاني الخاص بنا وهو علامات hreflang من خلال الفشل في استخدام العلامات ثنائية الاتجاه. يمكنك اكتشاف هذا الخطأ في علامة التبويب “الاستهداف الدولي واللغة” في Google Search Console. ما عليك سوى الانتقال إلى خريطة الموقع الخاصة بك أو ضبط علامة الرأس لصفحة الويب الخاصة بك للربط مرة أخرى بصفحة الويب الأصلية أو الأساسية. يمكن أن تنشأ هذه المشكلة لعدة أسباب، بما في ذلك خطأ بشري أو أداة منشئ hreflang. تتضمن بعض المشكلات الأكثر شيوعًا المتعلقة بالعلامات غير الصحيحة استخدام لغة أو رموز بلد خاطئة أو ببساطة إدخال قيم غير مناسبة في كود HTML الخاص بك. لحسن الحظ، سيكتشف الزاحف الخاص بك أي علامات hreflang غير مكتملة وينبهك حتى تتمكن من إصلاحها في أسرع وقت. إحدى المشكلات الأكثر شيوعًا والتي يتم التغاضي عنها في أي موقع ويب هي عدم وجود أخطاء في الفهرسة. على سبيل المثال، تشتهر Javascript وiFrames والعديد من الخدمات الإضافية بحظر صفحات الويب القيمة أو عدم فهرستها دون علمنا. للبدء في معالجة هذه المشكلة، تحقق من ملف robots.txt الخاص بك لمعرفة ما إذا كان لديك أي صفحات محظورة لا ينبغي أن تكون موجودة في ملفك. بعد ذلك، تحقق من Javascript وCMS للتأكد من عدم إلغاء تحديد علامة no-index. سأقوم أيضًا بإجراء عملية زحف وإلقاء نظرة على جدول البيانات الخاص بك لمعرفة عناوين URL التي لم تتم فهرستها. أخيرًا، انتقل إلى HTML وأدخل علامة hreflang في الرأس، فوق علامة noindex، لمنع Javascript أو iFrames من حظر هذه الصفحات. مع نمو موقعك ونضجه، ستستخدم غالبًا عمليات إعادة التوجيه إلى محتوى جديد لمنح موقع الويب الخاص بك قيمة جديدة لتحسين محركات البحث. ومع ذلك، يجب أن تشير علامات hreflang إلى صفحة ويب أساسية. ولذلك، إذا كانت علامتك تشير إلى صفحة ويب تمت إعادة توجيهها أو عادت برمز استجابة HTTP، فسوف يتجاهل Google ببساطة علامة hreflang بالكامل ويحدد المحتوى الذي يريد عرضه. لإصلاح ذلك، ستحتاج إلى ضبط عنوان URL في علامة hreflang ليعكس صفحة الويب الأساسية الجديدة. أخيرًا، أشعر أنه من الأفضل تعزيز الحاجة إلى إجراء عمليات تدقيق دورية للموقع للتأكد من أنك نفذت علامات hreflang الخاصة بك بشكل صحيح وأن المحتوى الدولي القديم لا يزال في التصنيف. يعد الزاحف مصدرًا جيدًا لتحديد ما إذا كانت علامات hreflang الجديدة بها أي مشكلات أم لا أو أن أي محتوى قديم على موقع الويب الخاص بك يحتاج إلى التعديل. على سبيل المثال، صراخ الضفدع يسمح لك بالزحف إلى خريطة موقع XML ثم التحقق من المشكلات التالية مع علامات hreflang في القائمة المنسدلة الخاصة بها: سيتم تحذيرك أيضًا من أي تنفيذ غير صحيح لـ hreflang في Search Console من خلال علامة التبويب “الاستهداف الدولي” الخاصة بها استنادًا إلى انخفاض تحليلات حركة المرور. كثيرًا ما تسألني العديد من الشركات التجارية عما إذا كانت علامات hreflang تستحق العناء حقًا أم لا. نظرًا لأن خوارزمية بحث Google أصبحت أكثر تطورًا، فقد أصبحت أفضل في اكتشاف وتقديم صفحات الويب الصحيحة للغات والمناطق المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يعد الاستثمار في إدارة علامات hreflang عبر آلاف صفحات الويب أمرًا مكلفًا ومضجرًا. ومع ذلك، إذا أردنا الحصول على أقصى قيمة لتحسين محركات البحث من خلال تجميع المحتوى وتعريبه حسب المنطقة/اللغة، فمن الضروري تنفيذ علامات hreflang. علاوة على ذلك، يمكن لمواقع التجارة الإلكترونية متعددة اللغات الحصول على عائد هائل من التنفيذ الصحيح لـ hreflang. إن المشكلة الأساسية تكمن حقًا في الممارسة، حيث أن الأخطاء البشرية والآلية يمكن أن تسبب صداعًا أكثر مما تحله. باستخدام المعرفة والأدوات والمساعدة المناسبة، يمكن أن تكون إدارة علامات hreflang أمرًا سهلاً. نأمل أن تكون قد اكتسبت في هذا الدليل المعرفة المطلوبة للبدء في تنفيذ علامات hreflang والحفاظ عليها عبر موقع الويب متعدد اللغات الخاص بك. المزيد من الموارد:
الأخطاء الشائعة في إعداد علامات Hreflang
عدم جعل علامات Hreflang مرجعية ذاتية
لا توجد علامة العودة
علامات غير كاملة أو غير مناسبة
صفحات محظورة أو لا تحتوي على فهرس
الارتباط بالصفحات المعاد توجيهها
تحقق مرة أخرى من العلامات الخاصة بك
<رابط>
باستخدام هذه الطريقة، يمكنك إضافة جميع العلامات ذات الصلة في ملف واحد بدلاً من إضافة سمات الارتباط يدويًا إلى HTML لكل صفحة ويب.
بمجرد الانتهاء، أرسل خريطة موقع محدثة إلى Google Search Console.
بالطبع، هناك عدة طرق لأتمتة هذه العملية باستخدام جدول بيانات لنسخ ولصق جميع عناوين URL الخاصة بك من خريطة الموقع ضمن لغات ومناطق منفصلة.
هناك أيضًا العديد من أدوات إنشاء hreflang المتاحة عبر الإنترنت، على الرغم من أنني أوصي بإجراء بحث قبل أن ينتهي بك الأمر إلى التسبب في ضرر أكبر من نفعه لموقعك على الويب.
استنادًا إلى مدى دقة علامات hreflang، من المحتمل أن تواجه العديد من المشكلات أثناء الإعداد. ونتيجة لذلك، فإن العديد من هذه الأخطاء ستؤدي إلى ظهور محتوى مكرر في نظر Google وتؤدي إلى إفساد تصنيفاتك. لا تقلق لأن الحلول واضحة ومباشرة.
يمكن أن تؤدي سمة المرجع الذاتي المفقودة لـ hreflang إلى إعاقة تصنيف إحدى صفحاتك.
لحسن الحظ، تقوم العديد من أدوات تدقيق الموقع، بما في ذلك Screaming Frog وSEMrush وAhrefs، بالتحقق من التنفيذ الصحيح لـ hreflang، بما في ذلك سمات المرجع الذاتي.
ابحث عن الصفحات التي تفتقد هذه السمة وأصلح المشكلات في الوقت الفعلي.
بالإضافة إلى ذلك، من السهل انتهاك المبدأ الثاني الخاص بنا وهو علامات hreflang من خلال الفشل في استخدام العلامات ثنائية الاتجاه.
يمكنك اكتشاف هذا الخطأ في علامة التبويب “الاستهداف الدولي واللغة” في Google Search Console.
ما عليك سوى الانتقال إلى خريطة الموقع الخاصة بك أو ضبط علامة الرأس لصفحة الويب الخاصة بك للربط مرة أخرى بصفحة الويب الأصلية أو الأساسية.
يمكن أن تنشأ هذه المشكلة لعدة أسباب، بما في ذلك خطأ بشري أو أداة منشئ hreflang.
تتضمن بعض المشكلات الأكثر شيوعًا المتعلقة بالعلامات غير الصحيحة استخدام لغة أو رموز بلد خاطئة أو ببساطة إدخال قيم غير مناسبة في كود HTML الخاص بك.
لحسن الحظ، سيكتشف الزاحف الخاص بك أي علامات hreflang غير مكتملة وينبهك حتى تتمكن من إصلاحها في أسرع وقت.
إحدى المشكلات الأكثر شيوعًا والتي يتم التغاضي عنها في أي موقع ويب هي عدم وجود أخطاء في الفهرسة.
على سبيل المثال، تشتهر Javascript وiFrames والعديد من الخدمات الإضافية بحظر صفحات الويب القيمة أو عدم فهرستها دون علمنا.
للبدء في معالجة هذه المشكلة، تحقق من ملف robots.txt الخاص بك لمعرفة ما إذا كان لديك أي صفحات محظورة لا ينبغي أن تكون موجودة في ملفك.
بعد ذلك، تحقق من Javascript وCMS للتأكد من عدم إلغاء تحديد علامة no-index.
سأقوم أيضًا بإجراء عملية زحف وإلقاء نظرة على جدول البيانات الخاص بك لمعرفة عناوين URL التي لم تتم فهرستها.
أخيرًا، انتقل إلى HTML وأدخل علامة hreflang في الرأس، فوق علامة noindex، لمنع Javascript أو iFrames من حظر هذه الصفحات.
مع نمو موقعك ونضجه، ستستخدم غالبًا عمليات إعادة التوجيه إلى محتوى جديد لمنح موقع الويب الخاص بك قيمة جديدة لتحسين محركات البحث.
ومع ذلك، يجب أن تشير علامات hreflang إلى صفحة ويب أساسية.
ولذلك، إذا كانت علامتك تشير إلى صفحة ويب تمت إعادة توجيهها أو عادت برمز استجابة HTTP، فسوف يتجاهل Google ببساطة علامة hreflang بالكامل ويحدد المحتوى الذي يريد عرضه.
لإصلاح ذلك، ستحتاج إلى ضبط عنوان URL في علامة hreflang ليعكس صفحة الويب الأساسية الجديدة.
أخيرًا، أشعر أنه من الأفضل تعزيز الحاجة إلى إجراء عمليات تدقيق دورية للموقع للتأكد من أنك نفذت علامات hreflang الخاصة بك بشكل صحيح وأن المحتوى الدولي القديم لا يزال في التصنيف.
يعد الزاحف مصدرًا جيدًا لتحديد ما إذا كانت علامات hreflang الجديدة بها أي مشكلات أم لا أو أن أي محتوى قديم على موقع الويب الخاص بك يحتاج إلى التعديل.
على سبيل المثال، صراخ الضفدع يسمح لك بالزحف إلى خريطة موقع XML ثم التحقق من المشكلات التالية مع علامات hreflang في القائمة المنسدلة الخاصة بها:
سيتم تحذيرك أيضًا من أي تنفيذ غير صحيح لـ hreflang في Search Console من خلال علامة التبويب “الاستهداف الدولي” الخاصة بها استنادًا إلى انخفاض تحليلات حركة المرور.
كثيرًا ما تسألني العديد من الشركات التجارية عما إذا كانت علامات hreflang تستحق العناء حقًا أم لا.
نظرًا لأن خوارزمية بحث Google أصبحت أكثر تطورًا، فقد أصبحت أفضل في اكتشاف وتقديم صفحات الويب الصحيحة للغات والمناطق المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، يعد الاستثمار في إدارة علامات hreflang عبر آلاف صفحات الويب أمرًا مكلفًا ومضجرًا.
ومع ذلك، إذا أردنا الحصول على أقصى قيمة لتحسين محركات البحث من خلال تجميع المحتوى وتعريبه حسب المنطقة/اللغة، فمن الضروري تنفيذ علامات hreflang.
علاوة على ذلك، يمكن لمواقع التجارة الإلكترونية متعددة اللغات الحصول على عائد هائل من التنفيذ الصحيح لـ hreflang.
إن المشكلة الأساسية تكمن حقًا في الممارسة، حيث أن الأخطاء البشرية والآلية يمكن أن تسبب صداعًا أكثر مما تحله.
باستخدام المعرفة والأدوات والمساعدة المناسبة، يمكن أن تكون إدارة علامات hreflang أمرًا سهلاً.
نأمل أن تكون قد اكتسبت في هذا الدليل المعرفة المطلوبة للبدء في تنفيذ علامات hreflang والحفاظ عليها عبر موقع الويب متعدد اللغات الخاص بك.
المزيد من الموارد: