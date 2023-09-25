Rewrite this title: Hreflang للمبتدئين: البدء باستخدام علامات مواقع الويب متعددة اللغات

ستساعدك المقالة التالية: Hreflang للمبتدئين: البدء باستخدام علامات مواقع الويب متعددة اللغات

في كثير من الأحيان، لا تمنحنا أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) تعزيزًا مباشرًا لإشارة التصنيف من Google، على الرغم من أنها تساعد في جذب عدد كبير من الزيارات إلى موقعنا على الويب.

تعتبر علامات Herflang مثالًا مثاليًا على ذلك.

في حين ذكر Gary Illyes أن علامات hreflang لا تعمل كإشارة تصنيف بالمعنى الخوارزمي، ففي المجموعة، تشترك مجموعة من صفحات المحتوى المتشابهة بلغات مختلفة في نفس سلطة التصنيف.

في سعينا لتحسين نية المستخدم وتجربته، فإن كتابة المحتوى لمواقع جغرافية ولغات مختلفة توفر قيمة هائلة لموقعنا على الويب.

وهنا يأتي سحر علامة hreflang.

بدلاً من أن يكون لديك نفس صفحة الويب التي تتنافس على المستخدمين في أستراليا وفرنسا، يمكن أن يكون لديك صفحات بديلة تظهر في الجزء العلوي من نتائج البحث (SERP) المُحسّنة لقوانين اللغة والعملة والخصوصية الخاصة بهذا البلد.

ومع ذلك، تعد علامات hreflang واحدة من أكثر الأجزاء تعقيدًا في تحسين محركات البحث الفنية.

لسوء الحظ، يمكن أن تضر أكثر مما تنفع من خلال تنفيذ سمة العلامة هذه بشكل غير صحيح عبر موقع الويب الخاص بك.

لهذا السبب أريد تقديم هذه الدورة التدريبية التنشيطية حول كل ما تحتاج إلى معرفته حول علامات hreflang وأفضل الممارسات للبدء في تحسين محركات البحث الدولية باستخدام هذه العلامات الدقيقة بشكل لا يصدق.

ما هي علامة Hreflang؟

علامات Hreflang هي سمة علامة ارتباط في HTML تمكن مواقع الويب من تقديم المحتوى خصيصًا للمستخدمين في بلدان ولغات مختلفة.

إذا قمت بعرض مصدر الصفحة لأي مستند ويب محدد، فإن العلامة الأولى التي ستراها غالبًا هي:

تحدد سمة اللغة أن صفحة الويب هذه تستخدم نصًا باللغة الإنجليزية للجمهور الناطق باللغة الإنجليزية عبر البحث.

ومع ذلك، إذا أراد موقع ويب استهداف المستخدمين الناطقين بالفرنسية في فرنسا، فيمكنه استخدام سمة hreflang في رأس HTML الخاص به، والذي سيبدو كما يلي:

دعونا نحلل هذا لتسهيل الفهم.

في الأساس، تتكون سلسلة hreflang من ثلاثة مكونات مهمة:

rel=السمة البديلة : تحدد هذه العلامة أن صفحة الويب هذه هي نسخة بديلة لصفحة الويب الأصلية، وليست الأساسية.

: تحدد هذه العلامة أن صفحة الويب هذه هي نسخة بديلة لصفحة الويب الأصلية، وليست الأساسية. href= السمة : يؤدي هذا إلى إخبار Google بعنوان URL الأصلي لصفحة الويب البديلة.

: يؤدي هذا إلى إخبار Google بعنوان URL الأصلي لصفحة الويب البديلة. hreflang= السمة: تحدد هذه العلامة اللغة والبلد الذي تستهدفه صفحة الويب هذه.

في المثال أعلاه، حددت العلامة البديلة أن عنوان URL https://fr.example.com هو البديل لصفحة الويب الأساسية باللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى ذلك، حددت نهاية العلامة أيضًا أن صفحة الويب مخصصة للمتحدثين بالفرنسية في فرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشرفي المواقع أيضًا إنشاء صفحة بديلة للمتحدثين باللغة الإنجليزية في فرنسا عن طريق ضبط سمة hreflang على hreflang=”en-fr” مما يعني أن هذه الصفحة مخصصة للمتحدثين باللغة الإنجليزية في فرنسا.

يتيح لك التنفيذ الشامل لـ hreflang أن تصبح أكثر دقة في الاستهداف الجغرافي وتقديم المحتوى المحلي للأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ما الذي لا يعجبك من منظور تحسين محركات البحث (SEO) أو تسويق المحتوى؟

لماذا تحتاج إلى علامات Hreflang

يمكننا أن نفعل المزيد باستخدام علامات hreflang بدلاً من تحسين اللغات المختلفة.

في الواقع، تتيح لنا علامات hreflang القيام بثلاثة أشياء مهمة في موقعنا:

تحسين صفحات الويب لنفس اللغة في نفس البلد (على سبيل المثال “fr-fr”).

في نفس البلد (على سبيل المثال “fr-fr”). تحسين صفحات الويب للغات المختلفة في نفس البلد (على سبيل المثال “de-fr”).

في نفس البلد (على سبيل المثال “de-fr”). تحسين صفحات الويب للغات مختلفة في بلدان مختلفة (على سبيل المثال “de-us”).

ولكن لماذا لا نقوم فقط بإنشاء صفحات ويب واسعة باللغة الإنجليزية للأشخاص في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم؟

حسنًا، إن إنشاء صفحات ويب بديلة لمستخدمي اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى يمكّن العملاء في الخارج من شراء المنتجات على موقع الويب الخاص بك بالجنيه الإسترليني وتوطين المحتوى خصيصًا لاهتماماتهم.

علاوة على ذلك، يؤدي إنشاء مجموعات من المحتوى أيضًا إلى تجميع المزيد من قيمة تحسين محركات البحث لموقعنا الإلكتروني وصفحات الويب ككل.

من المزايا الأخرى لعلامات hreflang أنه يمكن لمالكي مواقع الويب إنشاء صفحات ويب محددة تتوافق مع القوانين الدولية وقوانين الضرائب لتجنب المشاكل القانونية.

في النهاية، تفيد علامات hreflang المناسبة موقع الويب الخاص بك بعدة طرق رئيسية، بما في ذلك:

توطين المحتوى للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

الوصول إلى الأسواق العالمية.

السماح للمستخدمين بالدفع بالعملات المحلية.

منع صفحات الويب البديلة من التنافس مع بعضها البعض.

الحفاظ على تنظيم المواقع الإلكترونية.

في هذه المرحلة، أراهن أن علامات hreflang تبدو مثل جميع أنواع الخوخ والكريمة بالنسبة لاستراتيجية الويب الخاصة بك.

الآن، هنا يأتي الجزء الصعب: إعداد العلامات الخاصة بك.

سأرشدك عبر العديد من الاستراتيجيات المختلفة، بحيث يكون لديك فهم قوي لكيفية عمل العلامات عمليًا وكيفية تنفيذها على موقع الويب الخاص بك.

أولاً، دعنا نناقش بعض التحديات التي ستواجهها على طول الطريق إذا كنت جديدًا في استخدام علامات hreflang.

التحديات الشائعة عند إعداد علامات Hreflang

تجنب المحتوى المكرر

سيؤدي التنفيذ غير الصحيح لعلامة hreflang إلى حدوث أخطاء مكررة في المحتوى.

على الرغم من أن Google لا يعاقب المحتوى المكرر بشكل مباشر، إلا أنك لا تريد أن تتفوق الصفحة الإنجليزية المصممة للأمريكيين على الصفحة المخصصة للمتحدثين باللغة الإنجليزية في فرنسا.

تقسيم المحتوى بين رموز اللغات والدول المختلفة

تتطلب علامات Hreflang الوقت والمال والالتزام لتنظيم كل صفحة ويب بشكل صحيح للغة وبلد معينين.

ستحتاج أيضًا إلى البحث عن أكواد HTML الخاصة بكل بلد ولغة.

الحفاظ على علامات Hreflang منظمة أثناء إضافة محتوى جديد

يتفاقم هذا التحدي مع استمرارك في إضافة المزيد من المحتوى إلى موقعك.

مرة أخرى، فكر في مواقع التجارة الإلكترونية واسعة النطاق وما يمرون به يوميًا في محاولة إضافة منتجات جديدة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

علامات Hreflang ليست توجيهًا

لسوء الحظ، علامات hreflang ليست توجيهًا مطلقًا. في الغالب، تعمل علامات hreflang بمثابة تلميح لـ Google أو Yandex لتحديد أولوية محتوى معين، ولكن لا شيء مضمون.

تعمل علامات Hreflang بشكل مختلف بين Google وBing

بالكاد تنظر محركات البحث مثل Bing إلى هذه العلامات.

بدلاً من ذلك، يستخدم Bing العلامات الوصفية مثل علامة، والتي عرضتها في البداية لتنظيم المحتوى وعرضه.

مبادئ هريفلانج

نحن بحاجة إلى فهم العلاقة بين صفحات الويب المختلفة وHTML للبدء.

عند تنفيذ سمات hreflang، نريد أن نتذكر مبدأين:

يجب أن تكون علامات Hreflang مرجعية ذاتية

في الماضي، أوصت Google بأن تحتوي كل صفحة ويب على علامة hreflang ذاتية المرجعية والتي تشير إلى الصفحة الأصلية.

على سبيل المثال، لنفترض أن عنوان URL الأصلي هو https://example.com/us. بعد ذلك سيتم ترتيب سمات hreflang الخاصة بك على النحو التالي:

لذلك، بالنسبة لكل صفحة ويب بديلة تقوم بإنشائها، يجب ألا تنسى أبدًا تضمين سمة الارتباط لصفحة الويب تلك.

على سبيل المثال، يجب أن تحتوي صفحة الويب الفرنسية على سمة href لعنوان URL الفرنسي.

قد يبدو الأمر زائدًا بعض الشيء، لكنه يقلل من الارتباك من جانب Google ويساعد على تجنب أخطاء المحتوى المكررة.

يجب أن تكون علامات Hreflang ثنائية الاتجاه

هذا المبدأ الثاني مطلوب تمامًا وسيعمل على القضاء على أي قيمة مفقودة لتحسين محركات البحث من تجميع صفحات الويب الخاصة بك ونقل تلك المقاييس الرائعة بين الاثنين.

لذلك دعونا نأخذ المثال أعلاه ونقول أن الصفحة الرئيسية بها نسخة بديلة مترجمة إلى الفرنسية للزوار الفرنسيين القادمين من فرنسا.

نحتاج إلى وضع علامة على الصفحة الفرنسية تشير إلى الصفحة الأمريكية الرئيسية والمراجع الذاتية نفسها.

انها ليست مربكة كما يبدو! ما عليك سوى تبديلها بهذه الطريقة:

إذا كان لديك العشرات من اللغات والبلدان المختلفة، فلا تتعرق.

كل ما عليك فعله هو إدراج عنوان URL الأصلي كمرجع ذاتي في الأسفل والتأكد من أن كل صفحة تحتوي على علامات تم إعدادها لكل لغة ومنطقة، وليس فقط صفحتك الأصلية باللغة الإنجليزية.

علاوة

أوصي أيضًا باستخدام صفحة X الافتراضية في المواقف التي يتعذر فيها على Google استخراج لغتهم أو منطقتهم من متصفح المستخدم أو عنوان IP.

تسأل صفحة x الافتراضية الزائرين عن اللغة التي يفضلونها وترسلهم إلى الصفحة البديلة المناسبة. ستبدو العلامة كما يلي:

الآن بعد أن عرفنا كيفية عمل تعليمات HTML البرمجية وكيفية إعدادها، نحتاج فقط إلى تعلم كيفية إعداد علامات hreflang.

إعداد علامات Hreflang

لديك عمومًا ثلاثة خيارات رائعة متاحة لإعداد علامات hreflang وتنفيذها على نطاق واسع.

رؤوس HTML/HTTP

يعد إعداد علامات HTML الطريقة الأبسط ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً. أوصي بهذا لمواقع الويب التي لا تحتوي على خريطة موقع، على الرغم من أنه يجب عليك بالتأكيد الاستثمار في خريطة موقع، خاصة إذا كان لديك الكثير من المحتوى أو المنتجات!

من خلال مراجعة ما ناقشناه حتى الآن، قم بتعيين علامة على الإصدار البديل لصفحتك في رأس HTML لتبدو كما يلي:

ومن هناك، تأكد من أن كل علامة مرجعية ذاتية وثنائية الاتجاه.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد إنشاء صفحات بديلة لملفات .pdf بدون HTML، فسوف تحتاج إلى تنفيذ نفس العلامات في رأس HTTP لكل صفحة.

ولحسن الحظ، سيبدو الرابط بنفس الشكل ويمكنك تطبيق نفس القواعد لسهولة التنفيذ.

بالطبع، يمكنك أن ترى مدى صعوبة التوسع، خاصة إذا كنت تخدم العملاء في عشرات البلدان بعشرات اللغات.

بشكل عام، يعد تغيير HTML أو HTTP أمرًا جيدًا عندما تحتاج إلى تعديل بعض الصفحات بمرور الوقت، ولكن هذه الطريقة لن تخدمك جيدًا على المدى الطويل إذا كنت تتعامل مع آلاف عناوين URL.

خريطة موقع XML

أوصي باستخدام خريطة موقع XML الخاصة بك لتنفيذ جميع علاماتك في ملف واحد وتحسين موقع الويب الخاص بك على نطاق واسع.

هذه الطريقة واضحة جدًا.