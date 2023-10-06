Rewrite this title: [Infographic] مستقبل تحسين محركات البحث (SEO) أكثر إشراقًا مما تعتقد

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[Infographic] مستقبل تحسين محركات البحث (SEO) أكثر إشراقًا مما تعتقد

لقد قطعت شبكة الإنترنت لدينا شوطا طويلا خلال العقد الماضي. لم يكن إنشاء موقع ويب أو مدونة أو مجتمع عبر الإنترنت أو التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي أسهل من أي وقت مضى. ومع ذلك، بالنسبة للمسوقين، فإن قطع كل هذه الثرثرة للوصول إلى الجمهور المستهدف لم يكن أكثر صعوبة من أي وقت مضى. في حين توقع البعض وفاة تحسين محركات البحث (SEO)، فإن تحسين جودة محركات البحث في الواقع كان على رأس قائمة اهتمامات المسوقين والمديرين التنفيذيين. خلاصة القول بالنسبة للمحترفين في الصناعة هي ميزانيات أكبر من أي وقت مضى لمواكبة متغيرات تحسين محركات البحث (SEO) المتغيرة بسرعة.

مع تضاؤل ​​المنشورات الإخبارية المطبوعة الرئيسية، وارتفاع شعبية مصادر وسائل الإعلام عبر الإنترنت، نشأت فجوة كبيرة في طريقة الوصول إلى المستهلكين. واليوم، تضاعفت القنوات التي تصل إلى الجماهير عشرة أضعاف، كما أن مواكبة كل قناة منفصلة، ​​والحفاظ على وجود جيد، أدى إلى تحويل موقف عدم التدخل تجاه تحسين محركات البحث (SEO) إلى انشغال بدوام كامل.

متطور تكنولوجيا

أصبح المستهلكون أكثر اطلاعاً من أي وقت مضى، من الناحية التكنولوجية. يقضي الأشخاص الآن ساعات يوميًا في تصفح مواقعهم الإخبارية المفضلة، والمدونات، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع تدمير الوقت التي يحركها المجتمع – رديت. لا يقتصر الأمر على جلوس الأشخاص أمام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وجمع كل هذه المعلومات، بل إنهم متصلون من خلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم smartphones والاستيلاء على كل هذه المعلومات أثناء التنقل. في مكان ما وسط هذه الفوضى، يقوم المسوقون بـ: الكشط، والخدش، والمطالبة باهتمامنا. نحاول بشدة الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن 10 ثوانٍ قبل أن ننتقل إلى موقع آخر، أو cat gif.

وقد أدى هذا التنافس على جذب انتباه المستهلك إلى تغير ميزانية البحث الطبيعية داخل المؤسسات على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. يوضح مخطط المعلومات هذا الذي أنشأته Mavenlink كيف أن 66% من المسوقين الذين شملهم الاستطلاع يقولون إن ميزانياتهم المخصصة لتحسين محركات البحث قد نمت، وقد أبلغ أكثر من ربعهم عن نمو بأكثر من 25%. مع هذه الميزانية الموسعة تأتي زيادة التوظيف للعمل على تعزيز تحسين محركات البحث. وفي العام الماضي، زاد عدد موظفي فريق البحث الطبيعي بنسبة 45%، وستشهد نهاية عام 2013 زيادة متوقعة بنسبة 33%.

كبار المسئولين الاقتصاديين، الصبي!

SEO تحصل على قسم خاص بها

قد يكون الحصول على هذا المكتب الذي طالما حلمت به في الزاوية أسهل في الحصول عليه عما هو الحال بالنسبة لقسم تكنولوجيا المعلومات الذي يخصصه لتناول الغداء لمدة ساعتين. إذا كنت تتطلع إلى توسيع نطاق فائدتك داخل شركتك، فقد يكون التطوع لتكون أحدث إضافة إلى فريق تحسين محركات البحث المتنامي خطوة مهنية حكيمة. في معظم المؤسسات، يتم تغطية تحسين محركات البحث (SEO) تحت مظلة قسم التسويق. المشكلة في دمج تحسين محركات البحث (SEO) في فئة التسويق هي أن تحسين محركات البحث (SEO) هو وحش خاص به، يتأرجح من فرع إلى فرع في غابة البحث على الإنترنت – ويغير الاتجاهات بسرعات فائقة (يتغير Google وخوارزمياته الحيوانية الرائعة مثل الباندا و البطريق يمكن شكره جزئيًا على هذا).

قد تبدو هذه التغييرات التي أجرتها Google بمثابة ألم كبير في الرقبة، ولكن تم وضعها للاستفادة من هذا المد الجديد من الباحثين والمبدعين المتمرسين في مجال التكنولوجيا والمتصلين دائمًا. تريد Google التأكد من أنك عند استخدام محرك البحث الخاص بها، فإنك تحصل على المحتوى الأحدث والأكثر قيمة المتعلق باستعلام البحث الخاص بك. إن وجود الكثير من العلامات المملوءة بكثافة والصفحات المُحسّنة للكلمات الرئيسية لم يعد يؤدي إلى التصنيف بعد الآن. والأسوأ من ذلك أن معالجة اللغة الطبيعية (وهي العملية التي تحدد من خلالها محركات البحث الموضوع العام للصفحة) تجعل حشو الكلمات الرئيسية على الطراز القديم ضاراً من خلال معاقبة ما تعتبره تلاعباً صارخاً. لمكافحة هذه الحملة، سيتعين على الشركات زيادة القوى العاملة والتطلع إلى تعيين فريق داخلي لضمان نجاح محتواها وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

الوعي والتأثير

من أجل البقاء على اطلاع على الأمور، قام الرؤساء التنفيذيون بزيادة إلمامهم بمقاييس تحسين محركات البحث (SEO) للحصول على مزيد من المعرفة والحصول على فهم أكثر صرامة للأعمال الداخلية اليومية لجهودهم التسويقية. إذا لم يفهموا نوع الزيارات الواردة إلى علامتهم التجارية، فكيف من المفترض أن يعرفوا أي الطرق تعمل بشكل أفضل، وأين يعيش جمهورهم عبر الإنترنت، وفي النهاية يكتشفون ما الذي ينجح وما الذي لا ينجح؟

“في الماضي، كان يُنظر إلى تحسين محركات البحث (SEO) على أنه جزء متخصص إلى حد كبير من العمل، مع وجود عدد قليل من الأعضاء الذين لديهم معرفة عملية بكيفية عمله أو تأثيره على المنظمة. الآن، 65% ممن شملهم الاستطلاع يوافقون على أن تحسين محركات البحث له مقعده الصحيح على جدول الإيرادات.

البيانات الكبيرة

لقد تركز الكثير من الحديث على البيانات الضخمة في العام الماضي. أحد أكبر الأشياء المتعلقة بالبيانات الضخمة هو ذلك في العامين الماضيين، أنشأ البشر 90% من جميع المعلومات التي أنشأها جنسنا البشري على الإطلاق. نقوم بإنشاء بصمات رقمية على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لدينا smartphones كل يوم. كل عملية بحث وشراء عبر الإنترنت، Facebook ينشئ النشر أو التغريدة معلومات حول سلوكياتنا – ويتم جمع كل هذه التفاعلات وتخزينها.

كل هذا التجميع وتخزين البيانات معلق في خادم ذاكرة سحابي في مكان ما، في انتظار استغلاله وإتقانه. تتيح عمليات تسجيل الدخول عبر الشبكات الاجتماعية للمواقع إمكانية الوصول إلى سجل التصفح والنشاط عبر الإنترنت. المواقع الرئيسية مثل هافينغتون بوست، و ماشابل، نقوم بجمع بيانات تسجيل الدخول الاجتماعي في سجل القراءة لدينا. وهذا، عندما ينظرون إلى المقاييس، يمنحهم رؤية أفضل للمقالات التي يقرأها الجمهور ويتفاعل معها أكثر من غيرها. لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية أن تبدأ المؤسسات في الاعتراف بأن البيانات الضخمة يمكن أن تكون مفيدة، خاصة عندما تكون من النوع الصحيح من البيانات. قريبًا، لن يقتصر الأمر على كيفية استخدام الشركات للبيانات الضخمة لصالحها فحسب، بل أيضًا على كيفية استخدام المستهلكين لها لإفادة حياتهم الخاصة أيضًا.

مستقبل تحسين محركات البحث

كل هذا يبشر بالخير لمستقبل SEO. بدأ الرؤساء التنفيذيون في الاعتراف بقوة تحسين محركات البحث عالية الجودة، وحصل المسوقون على ميزانيات أكبر، وتزايد حجم الفرق. وهنا قائمة من أعلى 5 أهداف للبحث للمسوقين في العام المقبل: تحسين تطوير المحتوى والاستراتيجية، وتوسيع نطاق الكلمات الرئيسية، وتحسين قياس عائد الاستثمار من البحث، وزيادة التواجد الاجتماعي في SERPs، واكتساب تحليل أعمق.